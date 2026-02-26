‘Friends’ y la idea de que los amigos pueden ser familia

"Friends" lanzó su primer episodio el 22 de septiembre de 1994.

Greenwich Village, Nueva York.

“95, 96, 97… ¿ves? Te lo dije, menos de 100 pasos desde nuestra casa hasta aquí”, le dice Joey a Chandler en el cuarto capítulo de la primera temporada de Friends al llegar al Central Perk: el café en donde reposaba el icónico sofá naranja que terminó convirtiéndose en punto de referencia para toda una generación.

Referente de la cultura pop de finales del siglo XX y un relato construido entre las tragedias cotidianas, los logros efímeros y las relaciones interpersonales, Friends fue una comedia...