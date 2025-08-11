Funcionalidad y calidez emocional: ¿las claves para una buena vejez?

Preparar el hogar para la vejez no debe ser una tarea de último momento, sino un proceso consciente que empieza desde mucho antes Foto: Getty Images

Cuando se habla del bienestar en la vejez, suelen mencionarse aspectos como la salud física, las finanzas personales o el acceso a servicios médicos. Sin embargo, la clave de una vejez feliz puede encontrarse, literalmente, dentro del hogar. Y no se trata de lujos o comodidades costosas.

Elías Moreno, experto en gerontología ambiental, en diálogo con Envejeser, menciona los dos elementos fundamentales del entorno doméstico que permiten anticipar si una persona será feliz en sus años de retiro: la funcionalidad del espacio y la calidez emocional que transmite.

“No basta con tener una casa bonita o grande”, asegura Moreno, quien lleva más de veinte años investigando la relación entre arquitectura, psicología y envejecimiento. Lo que realmente importa es cómo ese espacio responde a las necesidades emocionales y físicas de quien lo habita.

El primer elemento clave es la funcionalidad. Un hogar funcional es aquel que permite a una persona mayor moverse con seguridad, realizar sus tareas cotidianas sin depender completamente de otros y conservar su autonomía el mayor tiempo posible. Esto implica desde pasillos anchos y bien iluminados, hasta baños con barras de apoyo o cocinas organizadas ergonómicamente.

“Cuando una persona llega a cierta edad y su casa se convierte en una serie de obstáculos, eso afecta su estado de ánimo profundamente”, explica Moreno. La frustración de no poder alcanzar algo en una estantería o el miedo constante a caerse en la ducha genera una sensación de impotencia que va minando la alegría diaria.

De hecho, confirma que los adultos mayores que viven en espacios adaptados presentan menores niveles de ansiedad y depresión. La funcionalidad del hogar, entonces, no solo previene accidentes, sino que protege la autoestima. “Sentirse capaz es fundamental para la felicidad”, puntualiza Moreno.

Además, el diseño funcional favorece la movilidad y promueve un estilo de vida más activo. Detalles como sillas livianas, estanterías accesibles o pisos antideslizantes parecen pequeños, pero tienen un gran impacto. “No es un asunto de lujo, sino de sentido común y dignidad”, enfatiza el especialista.

Pero no todo se reduce a lo práctico. El segundo elemento es quizás más subjetivo, pero igual de decisivo: la calidez emocional del hogar. Un espacio puede ser perfectamente funcional, pero si se siente frío, vacío o impersonal, difícilmente generará felicidad.

“La calidez emocional se construye a través de los recuerdos, los objetos significativos, las fotos de seres queridos, los colores que nos evocan paz”, dice Moreno. No se trata de tener un hogar decorado por un diseñador de interiores, sino de que cada rincón cuente una historia propia.

En este sentido, los hogares que reflejan la identidad del adulto mayor —sus gustos, pasatiempos, historia de vida— tienden a generar mayor satisfacción emocional. Los expertos coinciden en que mantener una conexión simbólica con el pasado es clave para conservar la salud mental en la vejez.

“El adulto mayor necesita sentirse arraigado, tener un sentido de pertenencia”, afirma Moreno. Un hogar frío y genérico puede generar desorientación o tristeza, mientras que uno lleno de vida propia refuerza la memoria emocional, que es muy poderosa en esa etapa.

La calidez emocional también está relacionada con la presencia —o ausencia— de vínculos humanos. Un hogar visitado con frecuencia por familiares, amigos o vecinos tiende a sentirse más acogedor. Pero incluso quienes viven solos pueden construir esa atmósfera de calidez a través del arte, las plantas o las mascotas. “Lo importante es que la casa no sea un lugar de encierro, sino de expresión y consuelo”, indica el doctor.

Cuando se combinan estos dos elementos —la funcionalidad física y la calidez emocional—, el resultado es un entorno que cuida tanto el cuerpo como el alma. Esta es la base, según Moreno, para una vejez verdaderamente feliz. “Los adultos mayores que viven en espacios donde pueden moverse con libertad y sentirse emocionalmente seguros suelen tener una actitud mucho más positiva frente a la vida, incluso cuando enfrentan problemas de salud”.

“Preparar el hogar para la vejez no debe ser una tarea de último momento, sino un proceso consciente que empieza desde mucho antes”, concluye Moreno.