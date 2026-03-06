Gabriel García Márquez: algunas frases y reflexiones sobre el amor

Resume e infórmame rápido

Hace 99 años, en Aracataca, Magdalena, nació Gabriel García Márquez. En ese mismo lugar, que hoy atrae a visitantes curiosos por conocer la casa que alberga la memoria del escritor colombiano y por recorrer las calles que inspiraron su universo literario, comenzó la historia de uno de los autores más influyentes de la literatura latinoamericana.

Con su realismo mágico y novelas como Cien años de soledad, El coronel no tiene quién le escriba o El amor en los tiempos del cólera, García Márquez también dejó frases, citas y reflexiones que todavía mencionamos cuando, de alguna manera, intentamos entender el amor.

Aquí compartimos algunas de ellas en conmemoración: