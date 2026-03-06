Gabriel García Márquez: algunas frases y reflexiones sobre el amor

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Hace 99 años, en Aracataca, Magdalena, nació Gabriel García Márquez. En ese mismo lugar, que hoy atrae a visitantes curiosos por conocer la casa que alberga la memoria del escritor colombiano y por recorrer las calles que inspiraron su universo literario, comenzó la historia de uno de los autores más influyentes de la literatura latinoamericana.
Con su realismo mágico y novelas como Cien años de soledad, El coronel no tiene quién le escriba o El amor en los tiempos del cólera, García Márquez también dejó frases, citas y reflexiones que todavía mencionamos cuando, de alguna manera, intentamos entender el amor.
Aquí compartimos algunas de ellas en conmemoración:
- “El amor es el más terrible, el más maravilloso de todos los demonios”. (El amor, maravilloso demonio. El Espectador, abril de 1994).
- “Ni el uno ni el otro tenían vida para nada distinto de pensar en el otro, para soñar con el otro, para esperar las cartas con tanta ansiedad como las contestaban”. (El amor en los tiempos del cólera, 1985).
- “El amor es el tema más importante que existe en la historia de la humanidad. Algunos dicen que es la muerte. No creo, porque todo está relacionado con el amor. No hay una historia mía que no tenga un poco de amor, si se lee con cierto cuidado”. (María es un texto sagrado… El Tiempo, marzo de 1990).
- “Llegaron a sospechar que el amor podía ser un sentimiento más reposado y profundo que la felicidad desaforada pero momentánea de sus noches secretas”. (Cien años de soledad, 1967).
- “Y la miró por última vez para siempre jamás con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común, y alcanzó a decirle con el último aliento: —Sólo Dios sabe cuánto te quise”. (El amor en los tiempos del cólera, 1985).
- “Estar enamorado es como tener dos almas. Y eso es maravilloso”. (El general en su laberinto es un libro vengativo. Revista Semana, marzo de 1989).
- “El llanto más antiguo de la historia del hombre es el llanto de amor”. (Cien años de soledad, 1967).
- “El amor se hace más grande y noble en la calamidad”. (El amor en los tiempos del cólera, 1985).
- “Le confesó que no tenía un instante sin pensar en ella, que cuanto comía y bebía tenía el sabor de ella, que la vida era ella a toda hora y en todas partes...” (Del amor y otros demonios, 1994).
Por Redacción Amor
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación