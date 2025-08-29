Gafas para el running: las cinco grandes apuestas que pronto llegarán al mercado

Las gafas para running ya no solo protegen del sol: ahora integran cámaras, inteligencia artificial y hasta pantallas HUD. Este 2025 llegarán modelos que alcanzan los 800 dólares y prometen cambiar la forma de entrenar. Foto: Getty Images

En el equipamiento para corredores, las gafas siguen consolidándose como un accesorio esencial: no solo protegen la vista del sol y el viento, también son plataformas tecnológicas e inteligentes. En este contexto, las grandes marcas del sector —tanto deportivas como tecnológicas— están preparando lanzamientos revolucionarios que redefinirán cómo aprovechamos este complemento durante nuestros entrenamientos.

En los próximos meses, veremos llegar al mercado modelos de alto rendimiento ultra ligeros y resistentes, así como gafas inteligentes que integran cámaras, asistentes de voz, inteligencia artificial y sistemas manos libres. A continuación, los cinco lanzamientos más esperados, con sus características, innovaciones, estimaciones de precio y el contexto en el que se presentan.

1. Oakley Meta HSTN (colaboración Meta x Oakley)

Este modelo híbrido promueve la fusión entre rendimiento deportivo y tecnología avanzada. Se trata de las primeras “Performance AI glasses” desarrolladas en conjunto por Oakley y Meta, anunciadas oficialmente en junio de 2025. Las gafas cuentan con cámara integrada en el centro, altavoces de conducción ósea (open-ear), resistencia al agua (IPX4) y diseño deportivo característico de Oakley.

Su propósito es registrar actividades en primera persona sin usar las manos, escuchar audio y aprovechar funciones de inteligencia artificial para el deportista. El lanzamiento ya se ha concretado durante junio, acompañado por una campaña global protagonizada por atletas como Kylian Mbappé y Patrick Mahomes.

Aunque no se ha confirmado un precio específico, se posiciona como un producto premium alineado con su avanzada tecnología y resistencia.

2. Oakley-Meta (basadas en Oakley Sphaera)

Otra variante dentro de la alianza Meta-Oakley, estas gafas inteligentes están centradas en la grabación y rendimiento deportivo. Según la información publicada en junio de 2025 en la página web de la marca, el modelo se basará en las Oakley Sphaera —un diseño aerodinámico y ligero— pero con una cámara ubicada en el centro del frontal, ideal para capturar filmaciones en movimiento desde la perspectiva del corredor.

Se esperaba su lanzamiento alrededor del 20 de junio, según teasers en redes sociales, confirmando una posición más técnica y funcional, aparentemente concebida como una alternativa a cámaras como GoPro, con estética deportiva.

3. Meta Hypernova (gafas inteligentes con pantalla)

Meta tiene en el calendario un lanzamiento muy ambicioso: las gafas Hypernova, con pantalla HUD (Heads-Up Display) monocular incrustada en una de las lentes, y un brazalete controlador por gestos. Las fuentes apuntan a una presentación en el evento Meta Connect 2025, previsto el 17 de septiembre.

Este modelo ofrecerá mensajes, notificaciones, control por voz o toques, y funciones de realidad aumentada ligeras hasta en entornos deportivos. El campo de visión sería de unos 20 grados. Aunque Meta mantiene expectativas moderadas de ventas (entre 150 000 y 200 000 unidades en dos años), su precio estaría alrededor de los 800 dólares, lo que lo convierte en una propuesta costosa pero distintiva.

4. Rokid Glasses (competencia inteligente con display dual)

Previo a la llegada de Hypernova, el mercado recibirá a las Rokid Glasses, ya disponibles vía Kickstarter con precio promocional de 599$ (sin estuche) y 698$ (con estuche).

Incorporan cámara de 12 MP, altavoces de conducción ósea y chip Qualcomm Snapdragon AR1. Lo más llamativo: pantallas doble Micro-LED con HUD a color limitado (monocromático verde), permitiendo navegación, traducción en tiempo real e identificación visual. Son una opción más asequible frente a los futuros modelos de Meta, con tecnología avanzada para uso diario y deportivo.

5. Gadgets orientados al running — modelos tradicionales mejorados

Aunque no son lanzamientos futuros, conviene tener en el radar nuevos modelos optimizados para running que están destacando este 2025 y podrían recibir nuevas versiones pronto. Por ejemplo, las gafas Cimalp Vision One Sport (26 g, ventilación, lentes categoría 3, antiniebla NoFog) han sido mencionadas como referencia de ligereza y rendimiento.

También las Oakley Encoder Strike Vented Prizm, diseñadas con tecnología Prizm para realzar colores y contraste, ventilación integrada y materiales de alta adherencia —pensadas para evitar el deslizamiento incluso bajo sudoración—.

Otra opción ligera y adaptativa son las Julbo Aerolite Zebra Light, con lentes fotocromáticas, tratamiento antivaho y oleófobo, visión nítida bajo variaciones de luz. Estos modelos representan la “ola tradicional” mejorada, aunque no han sido anunciados como lanzamientos venideros; sin embargo, su popularidad sugiere que próximas versiones o ediciones limitadas podrían llegar pronto.

Los próximos meses traerán una diversidad sin precedentes en el mundo de las gafas para running: desde modelos ultraligeros con lentes adaptativas, ideales para trail o entrenamiento diario, hasta wearables inteligentes cargados de funciones tecnológicas avanzadas. Las apuestas de Meta (Hypernova, Oakley-Meta, Oakley Meta HSTN) muestran cómo la visión deportiva se mezcla con IA, video integrado y control intuitivo; mientras que Rokid ofrece una alternativa más accesible con HUD funcional. Todo ello sin perder de vista el rendimiento clásico que aportan marcas como Oakley, Julbo o Cimalp.

Para el corredor —amateur o profesional— esta variedad significa elecciones más precisas según necesidades: protección y comodidad, análisis de datos en tiempo real, grabación en movimiento o simple adaptabilidad ante condiciones variables. Mantente atento a los lanzamientos ya confirmados y presta atención a las evoluciones de los modelos tradicionales, que podrían sorprender con innovaciones inesperadas.