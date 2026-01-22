Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bienestar y Amor
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Gente que conocemos en vacaciones” y el dilema de enamorarse de un mejor amigo

La emoción de enamorarse no es algo exclusivo de los adolescentes. Que lo digan Poppy y Alex: nuestros treintañeros de película.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Paula Andrea Baracaldo Barón
Paula Andrea Baracaldo Barón
22 de enero de 2026 - 07:01 p. m.
En la historia, Poppy y Alex han sido mejores amigos casi 12 años.
En la historia, Poppy y Alex han sido mejores amigos casi 12 años.
Foto: Netflix

Poppy Wright odiaba correr. Era la peor de su clase de educación física. Y, sin embargo, la única vez que lo hizo fue por amor. Se preguntarán por quién —y por qué, si además perseguir a alguien suele ser prescindible—. Bien: corrió detrás de Alex Nilsen, su mejor amigo y el amor de su vida.

¿Y cómo es que alguien termina enamorándose de su mejor amigo? En la vida real, pasamos tiempo con muchas personas, pero, como observó el psicólogo social Robert Boleslaw Zajonc, cuanto más compartimos con alguien que nos agrada, más probabilidades existen...

Paula Andrea Baracaldo Barón

Por Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

PremiumEE

Amor

Gente que conocemos en vacaciones

People we meet on vacation

Netflix

LIJ

Comedias románticas

Friends to lovers

De amigos a novios

Hablemos de amor

Libros juveniles

Relaciones de pareja

El amor después de los 30

PremiumSuscriptor

Premium

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.