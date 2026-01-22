“Gente que conocemos en vacaciones” y el dilema de enamorarse de un mejor amigo

En la historia, Poppy y Alex han sido mejores amigos casi 12 años. Foto: Netflix

Poppy Wright odiaba correr. Era la peor de su clase de educación física. Y, sin embargo, la única vez que lo hizo fue por amor. Se preguntarán por quién —y por qué, si además perseguir a alguien suele ser prescindible—. Bien: corrió detrás de Alex Nilsen, su mejor amigo y el amor de su vida.

¿Y cómo es que alguien termina enamorándose de su mejor amigo? En la vida real, pasamos tiempo con muchas personas, pero, como observó el psicólogo social Robert Boleslaw Zajonc, cuanto más compartimos con alguien que nos agrada, más probabilidades existen...