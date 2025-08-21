“Good running”: paso a paso para adquirir técnica y mejorar su récord personal

Correr con eficiencia puede reducir hasta en un 30 % el riesgo de lesiones recurrentes. Foto: Getty Images

El good running es un enfoque integral que prioriza una técnica eficiente, progresión inteligente de cargas, fuerza y movilidad específicas, descanso planificado, nutrición e hidratación adecuadas, y una relación sana con el entrenamiento. No es una moda ni una etiqueta vacía: es una forma de correr que busca rendimiento sostenible y, sobre todo, bienestar

Laura Méndez, fisioterapeuta deportiva y entrenadora de carrera en la Pontificia Univerisdad Javierana, explica que el “Good running es correr de manera eficiente, segura y disfrutable a lo largo del tiempo. Si su cuerpo mejora, su mente se siente bien y su calendario no está plagado de lesiones, está practicando good running”.

El good running no es sinónimo de zancada estética. Es una sombrilla que cubre seis pilares, según la experta:

1. Técnica económica y estable: no se trata de copiar una postura rígida, sino de encontrar un patrón que ahorre energía y minimice impactos. Méndez lo describe así: “La técnica eficiente es aquella que el cuerpo puede sostener sin dolor y con el menor gasto posible”. ¿Indicadores? Cadencia relativamente estable, oscilación vertical contenida, apoyo del pie cercano al centro de masas y alineaciones que evitan colapsos de cadera y rodilla.

2. Fuerza y movilidad específicas: la fuerza no es opcional. Glúteos, core, sóleos y tendones fuertes sostienen la técnica y la salud. La movilidad —especialmente de tobillo y cadera— permite apoyar, propulsar y recuperar sin compensaciones.

3. Dosificación de la carga: un plan que alterna intensidades, respeta progresiones de volumen y contempla semanas de descarga. “Correr bien significa también saber cuándo no correr”, enfatiza Méndez.

4. Recuperación planificada: dormir suficiente, hidratarse, comer a tiempo y liberar tensiones. El descanso es entrenamiento pasivo.

5. Elecciones inteligentes de calzado y terreno: zapatillas acordes al objetivo y al historial del corredor, rotación de pares y superficies variadas para repartir estímulos.

6. Mentalidad y disfrute: cuidar la relación con el deporte, gestionar expectativas y evitar la comparación tóxica. “Good running también es llegar a la meta con ganas de volver a entrenar mañana”, dice Méndez.

Señales de que usted está —o no— practicando good running

Señales positivas:

• Ritmos estables a esfuerzos percibidos similares.

• Menos “picos y valles” de fatiga a lo largo de la semana.

• Pequeñas mejoras en economía de carrera: mismos ritmos con menor RPE (esfuerzo subjetivo).

• Recuperación más rápida tras sesiones intensas.

• Lesiones agudas o molestias crónicas en descenso.

Alertas rojas:

• Dolencias repetitivas en el mismo sitio, somnolencia diurna y rendimiento errático.

• Entrenar “con deuda de sueño” de forma habitual.

• Aumentar volumen o intensidad mientras se acumulan dolores que no remiten.

• Sensación de obligación, irritabilidad y pérdida de disfrute.

La técnica: qué mirar sin obsesionarse

Según Méndez, así puede lograr la técnica del good running:

• Postura: tronco alto y relajado, mirada al frente, hombros libres, brazos que acompañan.

• Cadencia: como guía general, muchos corredores recreativos se benefician de explorar cadencias entre 165 y 180 pasos/minuto, priorizando la que resulte natural y sostenible para su ritmo actual.

• Apoyo del pie: busque aterrizar cerca del centro de masas. El punto exacto (mediopié, leve talón o antepié) es personal y dependerá del ritmo, la anatomía y el terreno.

• Oscilación vertical: menos rebote suele implicar menor gasto “hacia arriba” y mayor avance “hacia adelante”.

• Estabilidad pélvica: cadera que no “cae” con cada paso disminuye estrés sobre rodillas y zona lumbar.

Méndez insiste: “La técnica no se corrige en un día y no se corrige con tensión, se educa con pequeñas dosis de atención y fuerza complementaria”. Para lograrlo, la experta recomienda pensar en la semana como una receta:

• 1 sesión de calidad aeróbica (intervalos suaves o tempo moderado).

• 1 tirada larga a ritmo conversacional.

• 2 a 3 rodajes fáciles para construir base.

• 2 sesiones breves de fuerza (30–40 minutos).

• 1 o 2 días sin correr o con actividades cruzadas (bicicleta suave, caminatas, movilidad).

“Más no siempre es mejor, mejor es mejor”, resume Méndez.

Paso a paso: plan de 8 semanas para adquirir good running

Este es un marco general para un corredor o corredora recreativa con base mínima (30–40 minutos continuos, 3 días/semana), de acuerdo con Méndez. Ajuste si está empezando desde cero o si compite a alto nivel.

Semanas 1–2: Fundamentos y sensibilidad

• Objetivo: estabilizar hábitos, identificar ritmos cómodos.

• Correr: 3–4 salidas fáciles de 30–45 min.

• Técnica: 2 bloques de 6–8 minutos por semana de “drills” sencillos: skipping bajo, talones a glúteo suave, marcha A, y 4–6 progresivos cortos de 60–80 m.

• Fuerza: 2 sesiones de cuerpo completo centradas en glúteos, core y gemelos.

• Movilidad: 10 minutos diarios en tobillo y cadera.

• Hábito: dormir 7–9 horas, hidratarse, incluir proteína y carbohidratos complejos después de las sesiones.

Semanas 3–4: Construir economía sin forzar

• Correr: una sesión con 6–8 repeticiones de 1 min “algo más rápido que fácil” con 1 min suave entre cada una, más 2–3 rodajes y una tirada larga de 50–60 min a ritmo conversacional.

• Técnica: mantener drills y progresivos; introducir cadencia como recordatorio, no como imposición.

• Fuerza: progresar a patrones unilaterales (zancadas, sentadilla búlgara), 3–4 series de 6–10 repeticiones.

• Chequeo: si el RPE se dispara o el sueño cae, recorte volumen en un 15–20 % durante 5–7 días.

Semanas 5–6: Calidad controlada

• Correr: una sesión de tempo continuo de 12–20 min a esfuerzo moderado, una sesión de intervalos aeróbicos (por ejemplo, 5×3 min controlados con 2 min suaves), una tirada larga de 60–75 min y 1–2 rodajes suaves.

• Técnica: 1 bloque semanal de trabajo en cuestas suaves para estimular mecánica de impulso.

• Fuerza: mantener 2 sesiones, incluir excéntricos de gemelo y trabajo antirotacional.

• Revisión de calzado: si el par principal supera 500–700 km, valore rotar o cambiar.

Semana 7: Consolidación y descarga

• Correr: baje el volumen total 20–30 %, mantenga un toque de intensidad breve para no “apagar motores”.

• Recuperación: masajes suaves, sueño, caminatas.

• Evaluación: ¿bajó el RPE a ritmos habituales?, ¿molestias desaparecieron o disminuyeron?, ¿siente más estabilidad?

Semana 8: Transferencia

• Correr: repita la estructura de semanas 5–6, pero priorice sensaciones y economía.

• Test sencillo: 30 minutos a ritmo cómodo intentando mantener cadencia y respiración nasal parcial; evalúe si termina con sensación de “podría hacer 10–15 min más” sin forzar.

• Plan a futuro: defina el siguiente ciclo con otro bloque de fuerza y una meta realista.

¿Cómo medir el progreso sin sobrecomplicarse?

• RPE y diario de entrenamiento: anote cómo se siente, no solo cuánto corrió.

• Ritmo a pulso constante: mismo pulso, ¿corre un poco más rápido que antes?, señal de mejor economía.

• Tiradas largas que se “pasan volando”: menos tensión muscular y respiración más estable.

• Marcadores de fuerza: más repeticiones o más control con ejercicios unilaterales.

• Molestias bajo control: menos visitas forzosas al hielo o a vendas.

¿Necesita gadgets avanzados?

No son imprescindibles, pero ayudan. Un reloj que registre pulso y cadencia puede servir como espejo de su esfuerzo. Plantillas de presión y cámaras de alta velocidad son útiles en clínicas o en procesos específicos, pero no son requisito para el good running cotidiano. “Primero hábitos, luego juguetes”, concluye Méndez.

Checklist rápido: su semáforo de good running

• Verde: duerme bien, progresa sin dolores, mantiene ritmos fáciles sin jadeo.

• Amarillo: molestias leves que no duran más de 48 horas, cansancio acumulado moderado, dificultades puntuales para dormir.

• Rojo: dolor que altera la técnica, lesiones recurrentes, fatiga que no cede, pérdida de apetito o ánimo.

Si adopta estos principios durante ocho semanas —sin prisa, con curiosidad y sentido común— notará la diferencia: más control, menos ruido, más disfrute. Eso es good running.