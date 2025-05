Incontinencia en hombres: recomendaciones para mejorar su calidad de vida

En un país donde aún pesa el machismo, y donde hablar de estos temas puede parecer un acto de debilidad, abrir la conversación sobre la incontinencia masculina no solo es necesario, es urgente. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En silencio, muchas veces con vergüenza y en desconocimiento de que no están solos, millones de hombres en el mundo enfrentan la incontinencia urinaria leve sin buscar ayuda profesional. Aunque comúnmente asociada a mujeres, esta condición también impacta de forma significativa al género masculino, especialmente a partir de los 40 años.

De hecho, estudios recientes indican que el 60 % de los hombres presenta algún grado de pérdida involuntaria de orina, pero la mayoría evita mencionarlo, incluso en consulta médica por miedo a ser estigmatizados.

Rodolfo Raad, urólogo con más de 20 años de experiencia en Medellín, señala que “la incontinencia leve no es una enfermedad, es una condición frecuente relacionada con los primeros cambios en la próstata. No tiene un tratamiento médico porque no representa una patología clínica, pero sí un gran impacto en la calidad de vida del hombre”.

Este matiz es fundamental para entender la necesidad de un abordaje diferente: no desde la farmacología o la cirugía, sino desde el acompañamiento, la educación y, sobre todo, soluciones prácticas y accesibles.

Según Raad, el primer gran obstáculo es cultural: “Desde niños nos enseñan que el hombre debe ser fuerte, que no puede mostrar debilidad, y mucho menos admitir que se le escapan unas gotas de orina. Eso hace que lleguen a consulta muy tarde, cuando ya han vivido años con incomodidades evitables”.

El problema suele iniciarse con síntomas tan leves que muchos los ignoran. Un pequeño escape al estornudar, al reír o al levantar algo pesado. Al principio parece no ser nada, pero con el tiempo puede afectar la autoestima, la seguridad personal y hasta la vida íntima. “He tenido pacientes que dejaron de hacer ejercicio, de ir a reuniones o incluso de tener relaciones sexuales, todo por miedo a un escape involuntario que los avergüence”, añade el especialista.

Pero, existen soluciones efectivas, accesibles y, lo más importante, sin necesidad de intervención médica invasiva.

1. Ejercicios de Kegel: pequeños movimientos, grandes resultados

Aunque comúnmente asociados a mujeres durante el embarazo, los ejercicios de Kegel también son fundamentales para los hombres, especialmente para fortalecer los músculos del suelo pélvico que controlan la vejiga.

“El suelo pélvico es como una hamaca que sostiene la vejiga y el recto. Si esa hamaca está floja, pierde su capacidad de contener la orina ante esfuerzos leves. Con los ejercicios de Kegel se entrena ese grupo muscular, como si fuera el bíceps. No se necesita ningún aparato, solo constancia y guía adecuada”, explica Raad.

El especialista recomienda realizar tres series diarias de entre 10 y 15 repeticiones. Se trata de contraer los músculos como si se intentara detener el chorro de orina y mantener la contracción durante cinco segundos. Luego, relajar. Con el tiempo, la capacidad de control se fortalece notablemente.

2. Fisioterapia del suelo pélvico: más allá del ejercicio casero

Cuando los ejercicios caseros no son suficientes o el paciente prefiere acompañamiento profesional, la fisioterapia especializada se convierte en una opción muy efectiva. “La fisioterapia del suelo pélvico incluye técnicas avanzadas como el biofeedback, la estimulación eléctrica o ejercicios guiados por sensores que permiten un entrenamiento más preciso y acelerado”, asegura Raad.

Le puede interesar: Relaciones abiertas: ventajas, riesgos y mitos de esta alternativa amorosa

Esta intervención es especialmente útil después de cirugías prostáticas, donde el control urinario puede verse afectado. Según el urólogo, “en muchos casos he visto mejoras importantes en solo cuatro o cinco sesiones”.

Además de mejorar el control de la vejiga, los pacientes suelen experimentar una mejora general en su autoestima y calidad de vida. “Se sienten activos, capaces, y retoman actividades que antes evitaban por miedo”, afirma el experto.

3. Modificaciones en el estilo de vida: menos café, más control

Los hábitos cotidianos también juegan un papel clave en el manejo de la incontinencia. Según Raad, “no se trata de prohibirse todo, sino de hacer ajustes inteligentes que reduzcan los factores irritantes de la vejiga”.

Entre los principales consejos, el especialista destaca:

• Reducir la cafeína y el alcohol, ya que ambos irritan la vejiga y aumentan la producción de orina.

• Mantener un peso saludable, pues el exceso de grasa abdominal presiona la vejiga y debilita los músculos del suelo pélvico.

• Evitar cargar objetos pesados, que pueden provocar escapes súbitos por el esfuerzo abdominal.

• Programar las micciones para evitar acumulaciones excesivas de orina.

“La mayoría de los hombres mejora significativamente solo con pequeños cambios. No hay que vivir con la incontinencia, se puede manejar muy bien”, insiste.

4. Tecnología y diseño: una prenda específicamente diseñada

Para aquellos que buscan una solución inmediata y discreta, el mercado colombiano ahora cuenta con una innovadora prenda interior diseñada especialmente para enfrentar la incontinencia leve. Mundo Único, reconocida marca de ropa interior masculina, ha lanzado un bóxer medio negro con copa integrada, elaborado con microfibra de secado rápido y acabado antimicrobial.

“Se trata de una prenda pionera que combina diseño, tecnología textil y funcionalidad. No es un pañal, ni luce como una prenda médica. Es ropa interior elegante, moderna, pero con una funcionalidad específica para retener pequeñas filtraciones sin transferir humedad al exterior”, explica Raad, quien participó como asesor clínico en la etapa de validación del producto.

En pruebas realizadas con 60 pacientes diagnosticados con incontinencia leve, la tasa de satisfacción superó el 95%. Los usuarios destacaron su comodidad, efectividad y sobre todo, el hecho de que les permitió recuperar confianza para volver al trabajo, al gimnasio o a eventos sociales sin temor a una situación embarazosa.

“Es una solución simple, reutilizable, con una vida útil superior a las 50 lavadas, y que cambia por completo la experiencia diaria del paciente. No reemplaza los ejercicios ni la fisioterapia, pero ofrece un apoyo invaluable en el proceso”, asegura el urólogo.

Más allá de las soluciones, lo fundamental es que el tema de la incontinencia urinaria masculina deje de ser un tabú. “Tenemos que hablar de esto sin vergüenza. Es una condición común, manejable, y que no disminuye el valor de un hombre”, enfatiza Raad.

La campaña de sensibilización liderada por Mundo Único y respaldada por especialistas como Raad busca precisamente eso: normalizar la conversación y ofrecer alternativas accesibles para todos. Porque detrás de cada hombre que vive con miedo o vergüenza, hay una vida que puede mejorar notablemente con información, empatía y soluciones prácticas.

“Lo más importante es que los hombres sepan que no están solos. Que hay herramientas, que no están condenados a vivir con ese problema, y que cuanto antes se hable del tema, mejor será la respuesta”, concluye el urólogo.

En un país donde aún pesa el machismo, y donde hablar de estos temas puede parecer un acto de debilidad, abrir la conversación sobre la incontinencia masculina no solo es necesario, es urgente. Porque la salud íntima también es salud pública, y el bienestar emocional de millones de hombres depende, en gran parte, de dejar atrás el silencio.

Una condición subestimada, según la Asociación Colombiana de Urología

Desde el ámbito clínico, la incontinencia urinaria leve en hombres está ganando atención como un problema de salud pública que ha sido minimizado durante años. La Asociación Colombiana de Urología (ACU) ha alertado en múltiples espacios sobre la falta de conciencia frente a este trastorno, especialmente entre los profesionales de la salud que no siempre preguntan activamente por los síntomas.

“El problema no es solo que los pacientes callan, sino que en muchas consultas generales ni siquiera se aborda el tema, como si no existiera. Es importante entender que aunque la incontinencia leve no pone en riesgo la vida, sí deteriora la calidad de vida y puede ser un indicador temprano de otros cambios urológicos relacionados con la próstata”, afirma el doctor Germán Castillo Herrera, miembro activo de la ACU.

La ACU ha comenzado a promover campañas de sensibilización entre médicos de atención primaria para que incluyan preguntas sobre control urinario en sus chequeos regulares con hombres mayores de 40 años. “Hablarlo a tiempo permite intervenir de manera temprana, sin necesidad de fármacos ni cirugías. Pero si seguimos tratándolo como un tabú, el impacto seguirá creciendo en silencio”, concluye el doctor.

El impacto emocional

Más allá de lo físico, la incontinencia urinaria leve deja una huella profunda en la salud emocional de los hombres. Sentimientos de vergüenza, inseguridad e incluso aislamiento social son comunes entre quienes la padecen. La psicóloga clínica Sandra Vélez, especialista en salud masculina, advierte que “muchos hombres no hablan de esto ni con su pareja, sienten que pierden control sobre su cuerpo y eso les afecta su percepción de masculinidad”.

Vélez explica que, al tratarse de un tema íntimo y estigmatizado, la ansiedad anticipatoria se convierte en una constante. “Evitan salir de casa, temen que alguien note un accidente, y eso va deteriorando su autoestima lentamente. Es muy común ver casos donde también hay síntomas de depresión leve asociados a esta condición”.

Frente a ello, la especialista recomienda no solo buscar soluciones físicas, sino también acompañamiento emocional. “Una escucha empática y sin juicio puede marcar la diferencia. Este no es un problema que define al hombre, pero sí es uno que debe abordarse sin miedo”, concluye.