Pereira se prepara para correr: así se puede inscribir a la Media Maratón del Café

La Media Maratón del Café 2025 propone una experiencia atlética única en Pereira, combinando deporte, cultura cafetera y recorrido urbano. Para participar, el proceso de inscripción consta de acceder al sitio oficial, llenar un formulario, escoger modalidad y etapa, realizar el pago y esperar la confirmación. Foto: Media Maratón del Café 2025

Pereira, ubicada en el corazón del Eje Cafetero colombiano, será escenario el próximo domingo 2 de noviembre de 2025 de la 6.ª edición de la Media Maratón del Café. Desde ya, el evento convoca a corredores de distintas latitudes que desean mezclar su pasión por el running con el encanto del paisaje cafetero, la cultura local y las rutas urbanas de la ciudad.

Antes de inscribirse, es esencial saber qué distancias están abiertas para este evento:

• 21 km: la media maratón, modalidad principal.

• 10 km: distancia intermedia, apta para quienes no quieren afrontar los 21km completos.

• 5 km: distancia para quienes prefieren un reto más corto.

• 5 km “Cafeteritos”: modalidad especial para menores de 18 años.

Estas alternativas le permiten al evento atraer tanto a corredores experimentados como a quienes recién se inician o desean participar en un ambiente más ligero.

Las inscripciones se encuentran abiertas y la última etapa para inscribirse es hasta el 15 de octubre de 2025, sin embargo, seguirán abiertas si no se agotan los cupos al cerrar la última etapa. Sus precios son:

5K “Cafeteritos”: $100.000 COP

5K general: $181.000 COP

10K y 21K: $196.000 COP cada una

Adicionalmente, existe una promoción especial para usuarios “Rappi Pro / Pro Black”, que permite un 20 % de descuento en la inscripción si se ingresa un código participante entregado por la plataforma. Esta campaña aplica entre el 1 de septiembre y el 28 de octubre de 2025.

Pasos para inscribirse: paso a paso

1) Ingreso al sitio web oficial

El punto de partida es la página oficial de la Media Maratón del Café: mediamaratoncafe.com.co. Allí suelen publicarse los enlaces de inscripción, el reglamento, el formulario para llenar datos de participantes, las etapas y las condiciones de pago.

2) Buscar la sección de “Inscripciones” o “Register / Regístrate”

En el sitio, una pestaña o sección de “Inscripciones” guiará al usuario hacia el formulario en línea. También es posible que haya un botón destacado en la página principal que redirija directamente al sistema de registro.

3) Llenar el formulario con datos personales y de contacto

El formulario requerirá:

• Nombre completo

• Documento de identidad

• Edad

• Género

• Contacto telefónico y correo electrónico

• Selección de distancia (5K / 10K / 21K / Cafeteritos)

• Confirmación de aceptación del reglamento

• Posiblemente datos del club o equipo (si correspondiera)

4) Aplicar código de descuento (si aplica)

Si es usuario “Rappi Pro / Pro Black” o tiene algún código promocional, podrá ingresarlo en el momento del registro para descontar el valor correspondiente (hasta 20 % en algunos casos).

5) Selección de la etapa de inscripción y pago

Al momento de inscripción, deberá confirmar que está en la etapa vigente. En la etapa final, pagará las tarifas antes indicadas (por ejemplo, 5K por $181.000 COP, 21K por $196.000) si el cupo aún está disponible.

El pago suele hacerse en línea mediante tarjeta de crédito, débito u otros medios electrónicos autorizados por la organización (pasarelas de pago).

6) Confirmación de inscripción y número asignado

Una vez hecho el pago exitosamente, recibirás un correo de confirmación con los detalles del evento, su número de corredor (dorsal) o instrucciones para su recogida, y posiblemente el kit que te será entregado.

Es importante estar pendiente de comunicados oficiales para saber dónde y cuándo recoger el kit, y qué documentos (identificación, correo de confirmación) se deben presentar.

