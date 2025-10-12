Placer masculino: ¿el uso de juguetes sexuales causa pérdida de la sensibilidad?

Cada vez más hombres incorporan juguetes en su vida íntima, pero pocos hablan de lo que ocurre después. Entre el placer y la posible pérdida de sensibilidad, un debate silencioso divide a médicos y terapeutas sexuales. Foto: Getty Images

Desde hace décadas existe un debate entre especialistas, sexólogos y usuarios: ¿el uso de juguetes sexuales por parte de los hombres puede disminuir la sensibilidad o el placer? Aunque la idea puede sonar alarmante, no existe una respuesta universal. Todo depende del tipo de juguete, la frecuencia de uso, la técnica sexual, el tiempo de descanso entre sesiones y las particularidades de cada organismo.

El tema se complica porque sensibilidad y placer no son sinónimos. La primera alude a la capacidad física de percibir estímulos; el segundo, a una experiencia subjetiva que combina memoria corporal, expectativas y respuestas neurológicas. Un hombre puede conservar la sensibilidad física, pero percibir menos placer si su cuerpo se ha habituado a estímulos muy intensos o repetitivos. Por eso, cualquier análisis sobre si los juguetes reducen la sensibilidad o el disfrute requiere matices y evidencia.

“El cuerpo tiene memoria, pero también capacidad de adaptación”, afirma Camilo Durán, urólogo especializado en medicina sexual de la Universidad del Bosque.

Según él, no existen pruebas contundentes de que los juguetes sexuales provoquen una pérdida permanente de sensibilidad cuando se usan con moderación. “El nervio dorsal del pene puede acostumbrarse a ciertos patrones de presión o vibración si se repiten con demasiada frecuencia, pero ese efecto suele ser reversible. Si se interrumpe el estímulo o se alternan técnicas, la sensibilidad regresa en la mayoría de los casos”, señala.

Durán advierte que el riesgo surge cuando se utilizan juguetes de alta potencia o con modos vibratorios muy agresivos durante largos periodos sin descanso. En esas condiciones puede presentarse una hipersensibilización temporal o una adaptación neural al patrón de estímulo, lo que reduce momentáneamente la respuesta ante sensaciones más leves. Sin embargo, “no hay estudios clínicos que demuestren que un hombre que usa juguetes de forma razonable pierda para siempre su capacidad de disfrutar”, insiste el especialista.

Para él, el problema no es que el juguete “desconecte” los nervios, sino que la repetición excesiva de un único tipo de estímulo —como una vibración constante— genera habituación: el cuerpo asume esa intensidad como normal y reacciona con menor entusiasmo ante otras formas de estimulación. Por eso recomienda alternar sensaciones, variar ritmos y reducir la intensidad de vez en cuando.

Mariana Vega, psicóloga y terapeuta sexual, complementa esa visión desde la dimensión emocional y de aprendizaje. “El placer no depende solo del cuerpo, sino del cerebro y de la memoria erótica”, explica. Según ella, muchas personas sienten que la masturbación manual o el sexo sin aparatos se vuelve “flojo” después de usar juguetes intensos. No porque haya daño biológico, aclara, sino porque el cerebro ajusta su expectativa. “Cuando se acostumbra a niveles muy altos de vibración o presión, las sensaciones tradicionales parecen menos intensas”, afirma.

Vega subraya que recuperar el disfrute no consiste solo en dejar de usar el juguete, sino en reeducar al cuerpo y al cerebro. Recomienda alternar sesiones con y sin dispositivo, realizar prácticas de atención corporal sin vibración y permitir días de descanso. En su experiencia clínica, “más del 90 % de las personas recuperan la capacidad de disfrutar sin el dispositivo, siempre que no exista una lesión nerviosa previa”.

El respaldo científico a estas observaciones se encuentra en un estudio publicado en 2019 por el investigador Eduardo Miranda y colaboradores en el Journal of Sexual Medicine, titulado Application of Sex Aids in Men With Sexual Dysfunction.

¿Qué dice la investigación? Estas fueron las conclusiones

El estudio realizado por Eduardo Miranda y colaboradores, publicado en 2019 en el Journal of Sexual Medicine bajo el título Application of Sex Aids in Men With Sexual Dysfunction, tuvo como objetivo describir los usos terapéuticos, precauciones y posibles riesgos asociados al uso de dispositivos sexuales en hombres. Entre sus hallazgos más relevantes se destacan:

Varios dispositivos se utilizan con fines terapéuticos para tratar disfunciones sexuales, como los aparatos de vacío o las bandas para mantener la erección.

Algunos juguetes están diseñados para reducir deliberadamente la sensibilidad, como las fundas o mangas retardantes, recomendadas en casos de eyaculación precoz.

No se encontraron evidencias confiables de daño nervioso permanente ni pérdida irreversible de sensibilidad por el uso de juguetes sexuales. No obstante, se documentaron riesgos menores como irritación, lesiones cutáneas o molestias derivadas del uso prolongado o de un diseño inadecuado.

La revisión concluye que estos dispositivos tienen potencial terapéutico, aunque aún se requiere investigación controlada y a largo plazo que compare distintos tipos de estimulación.

El estudio de Miranda confirma que la preocupación sobre una posible pérdida de sensibilidad no es infundada, pero tampoco está científicamente demostrada. La evidencia sugiere que los riesgos están más relacionados con el uso excesivo o inadecuado, que con el dispositivo en sí.

Tanto el doctor Camilo Durán como la psicóloga y terapeuta sexual Mariana Vega coinciden en varios puntos clave:

La pérdida permanente de sensibilidad es poco probable si el uso es moderado. La adaptación sensorial o habituación sí puede ocurrir, pero es reversible. El cuerpo y el cerebro pueden “resetearse” mediante descanso y variación en los estímulos. Alternar técnicas y reducir la intensidad ayuda a conservar la respuesta erótica. Incorporar estimulación manual, masajes o juegos sin vibración previene la llamada “anestesia subjetiva”. Evitar vibraciones intensas o prolongadas sin pausas es esencial. Moderar la potencia y permitir tiempo de recuperación al tejido genital reduce riesgos. Considerar condiciones individuales es clave. Hombres con diabetes, neuropatías o antecedentes de lesiones deben consultar a un profesional antes de usar aparatos. Reeducar el cuerpo y la mente tras un uso prolongado. Recuperar la conexión erótica requiere paciencia, atención consciente y, en caso de tener pareja, una comunicación abierta. Impulsar más investigación clínica sobre los efectos neurológicos y psicológicos del uso frecuente de juguetes sexuales en hombres es una tarea pendiente.

En resumen, los juguetes sexuales no son enemigos del placer masculino, pero su uso descuidado o repetitivo puede alterar temporalmente la percepción de los estímulos. Con moderación, descansos adecuados y variedad en las formas de estimulación, es posible disfrutar de sus beneficios sin comprometer la sensibilidad. La clave, como coinciden los expertos, está en escuchar al propio cuerpo y consultar a un profesional si surgen dudas o cambios notorios en la respuesta sexual.

