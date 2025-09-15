La ‘adicción al sexo y al amor’ no es un diagnóstico, pero puede ser debilitante

¿Cuándo se convierte en una adicción tener sexo u obsesionarse por las relaciones románticas? Foto: NYT - SARA ANDREASSON

En sus terceras memorias, “All the Way to the River”, Elizabeth Gilbert se presenta a sí misma como una adicta al sexo y al amor, divulgando con todo lujo de detalle su relación con su mejor amiga, Rayya Elias, peluquera y exdrogadicta, y su eventual descenso a la codependencia y al amor romántico obsesivo.

Su romance comienza poco después de que a Elias le diagnosticaran cáncer. Gilbert asume rápidamente el papel de cuidadora y, más tarde, el de facilitadora, comprando cocaína para Elias y amarrándole los brazos o las piernas para que Elias...