La carrera de 5K abrió la fiesta deportiva de la Maratón Medellín 2025

Con el regreso de la distancia de 5 kilómetros, la Maratón Medellín 2025 reafirma su carácter de evento masivo y plural, en el que caben tanto los corredores élite como los aficionados que apenas se inician en el running. Foto: Maratón de Medellín

La Maratón Medellín vivió este sábado 6 de septiembre una nueva jornada con el regreso de la carrera recreativa de 5 kilómetros, un circuito que reunió a 4.000 corredores en un ambiente cargado de entusiasmo familiar y deportivo. El evento, que tuvo su salida y llegada en Parques del Río a las 6:45 de la mañana, marcó el inicio oficial de la fiesta atlética que este año movilizará a más de 27.000 participantes de 45 países.

La distancia de 5K, pensada como una experiencia abierta a todas las edades, permitió la participación de corredores desde los once años en adelante, con categorías diferenciadas para damas, varones y atletas en silla de ruedas.

A diferencia de las pruebas de mayor distancia que se disputarán el domingo, la carrera de este sábado no tuvo carácter competitivo internacional, pero sí incluyó ganadores en sus diferentes categorías, generando un espacio de integración para quienes querían medirse al cronómetro sin perder el componente recreativo.

Más allá de los resultados, la organización destacó que la modalidad buscaba abrir las puertas a la participación masiva, y por ello los tiempos oficiales no fueron el foco principal. El límite de 1 hora y 30 minutos permitió que quienes apenas se inician en el atletismo pudieran completar el trazado sin presión competitiva.

El trazado de los 5 kilómetros estuvo delimitado en el centro-occidente de la ciudad, obligando a implementar cierres viales entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana. Estos incluyeron la carrera 51 – Bolívar (calzada occidental) entre la avenida 33 y la calle 32; la carrera 48 – Industriales entre las calles 32 y 24; y la avenida 33 entre las carreras 51 y 55.

La logística, en cabeza de la organización de la Maratón Medellín, incluyó más de 300 voluntarios, personal de tránsito, acompañamiento médico y puntos de hidratación en sectores estratégicos. La meta, ubicada en el corazón de Parques del Río, se convirtió en un punto de encuentro para familias que acompañaron a los corredores y celebraron la llegada de cada uno, sin importar la posición.

819 corredores se medirán también el domingo

Un dato llamativo fue que 819 de los atletas que corrieron la distancia de 5 kilómetros este sábado también participarán en alguna de las pruebas del domingo, ya sea en 10K, media maratón (21K) o maratón completa (42K). Para muchos, el 5K funcionó como un “abrebocas competitivo” o una sesión de calentamiento previo al gran reto que asumirán en la jornada dominical.

La carrera contó con presencia de corredores de 174 municipios del país, lo que evidencia el alcance nacional del evento. Medellín, ciudad anfitriona, aportó la mayor cantidad de participantes, seguida de Bogotá y Bucaramanga. La presencia de atletas jóvenes, familias completas y grupos de amigos fue una de las postales más repetidas en el circuito urbano, reafirmando el carácter incluyente de la distancia corta.

La Maratón Medellín, que este año llega con pruebas de 42K, 21K, 10K y 5K, está inscrita en el calendario de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS) y cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Atletismo. Las distancias de maratón y media maratón están certificadas por World Athletics, lo que garantiza que sus tiempos puedan ser utilizados como marcas oficiales en competencias internacionales. En el caso de los 42K, la prueba es clasificatoria para la Maratón de Boston, una de las más prestigiosas del mundo.

Aunque los recorridos de 10K y 5K son de carácter recreativo, ambos fueron verificados por un agrimensor avalado por la Federación y por World Athletics, lo que asegura precisión en las distancias y confianza en la experiencia de los corredores.

La edición 2025 volvió a contar con un despliegue logístico robusto. La organización garantizó atención médica en ruta, ambulancias móviles y puntos de asistencia, además de espacios de hidratación para los participantes. La Policía Metropolitana y los agentes de tránsito acompañaron los cierres viales, buscando minimizar el impacto en la movilidad de la ciudad.

El evento contó con el respaldo institucional de la Alcaldía de Medellín, a través del Inder y la Secretaría de Desarrollo Económico, además del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La cita dominical, en la que se espera gran afluencia de público, tendrá en escena a fondistas nacionales e internacionales de alto nivel, además de la participación masiva de corredores recreativos. Así, Medellín se consolida como epicentro deportivo regional, con una maratón que no solo se suma al calendario mundial, sino que también proyecta a la ciudad como referente de organización y cultura atlética en América Latina.