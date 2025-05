¿La inteligencia podría definir cómo le irá a una persona en el amor?

Por años, el debate sobre qué factores influyen en el éxito amoroso ha sido objeto de reflexión en múltiples disciplinas, desde la psicología hasta la sociología. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por años, el debate sobre qué factores influyen en el éxito amoroso ha sido objeto de reflexión en múltiples disciplinas. ¿Es el físico? ¿La personalidad? ¿La educación? Una pregunta aún más específica ha ganado terreno: ¿la inteligencia determina cómo le irá a una persona en el amor? Un estudio científico reciente arroja nuevas luces sobre esta compleja intersección entre el coeficiente intelectual y el corazón.

Según una investigación publicada en la revista Personality and Individual Differences por un equipo de psicólogos de la Universidad de Western Australia, el nivel de inteligencia de una mujer puede tener efectos tanto positivos como negativos en su vida amorosa, dependiendo de la perspectiva desde la que se analice. El estudio, liderado por el doctor Stephen Whyte y titulado “Intelligence and mate preference: Do smart women struggle to find love?”, evaluó la relación entre el coeficiente intelectual y la dificultad percibida de las mujeres para establecer relaciones sentimentales duraderas.

En el estudio, se encuestó a más de 1.800 personas entre 18 y 35 años, con distintos niveles educativos y antecedentes sociales. Los investigadores descubrieron que las mujeres con coeficientes intelectuales más altos tendían a experimentar mayores dificultades al momento de establecer o mantener relaciones amorosas. La razón no está necesariamente en su falta de habilidad social, sino en las preferencias de pareja y las dinámicas de poder que se establecen desde la atracción inicial.

“Las mujeres con altos niveles de inteligencia suelen tener estándares más altos en cuanto a las cualidades que buscan en una pareja. Tienden a priorizar la compatibilidad intelectual, la ambición y la estabilidad emocional por encima de otras características más superficiales, lo que reduce el tamaño de su grupo de posibles parejas”, explicó el doctor Whyte en la presentación del estudio.

Además, los resultados también revelaron que algunos hombres tienden a sentirse intimidados o menos seguros de sí mismos frente a mujeres que consideran intelectualmente superiores. “Aunque no todos los hombres reaccionan así, hay un patrón cultural arraigado en muchas sociedades donde el ideal masculino se asocia con ser el proveedor o la figura dominante en lo intelectual y económico. Cuando esa expectativa se ve amenazada, algunos hombres optan por evitar relaciones con mujeres que perciben como más inteligentes”, afirmó Whyte.

De acuerdo con el psicólogo clínico y terapeuta de parejas Diego Hoyos Moreno, quien lleva más de quince años estudiando los factores que afectan las relaciones afectivas contemporáneas. “Lo primero que debemos entender es que la inteligencia no es un bloque único. Existen diferentes tipos de inteligencia: la lógica-matemática, la verbal, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y, por supuesto, la inteligencia emocional”, indicó Hoyos.

Para el experto, muchas veces se confunde el coeficiente intelectual (IQ) con la inteligencia emocional, y eso genera ideas erróneas sobre lo que significa ser “inteligente” en una relación amorosa. “Una mujer puede tener un altísimo IQ y resolver ecuaciones diferenciales en segundos, pero si no ha desarrollado habilidades como la empatía, la autogestión emocional y la escucha activa, probablemente tendrá conflictos en sus vínculos afectivos”.

En cambio, afirma que “cuando una mujer es emocionalmente inteligente, sabe cuándo hablar, cuándo escuchar, cómo comprender las emociones del otro sin tomárselo todo de forma personal y cómo expresar sus propias necesidades sin herir”. En sus palabras, “esa inteligencia, que no siempre se mide en los test tradicionales, puede ser incluso más determinante que la lógica para construir un vínculo amoroso saludable”.

La dificultad que enfrentan algunas mujeres inteligentes en el amor también está relacionada con los mandatos culturales y los estereotipos de género. “Durante siglos se nos enseñó que una buena esposa debía ser sumisa, comprensiva y, en cierto modo, dependiente. Por eso, todavía persiste la idea de que una mujer que piensa rápido, que argumenta bien, que tiene autonomía financiera y que no necesita ser ‘rescatada’ no encaja en el molde de lo que muchos consideran deseable”, explicó Moreno.

Aunque la sociedad ha avanzado, estos prejuicios aún se ven reflejados en el comportamiento cotidiano. “No es raro escuchar frases como ‘esa mujer es muy complicada’, ‘nadie le llega al nivel’ o incluso ‘seguro que es muy exigente’ para describir a mujeres brillantes que no están en pareja” relató el psicólogo. “Lo curioso es que esas mismas cualidades, en un hombre, suelen ser vistas como virtudes deseables”.

Según Moreno, este sesgo cultural puede llevar incluso a un auto-boicot emocional por parte de algunas mujeres. “He trabajado con mujeres profesionales exitosas que comienzan a ocultar sus logros en una cita para no parecer arrogantes. Otras sienten que deben ‘hacerse las tontas’ para no intimidar. Eso es profundamente injusto y desgastante”.

Moreno afirma que la solución está en replantear los modelos de pareja. “Debemos evolucionar hacia relaciones donde ambos puedan admirarse mutuamente, donde la inteligencia de una mujer no sea vista como una amenaza, sino como un regalo”, aseguró.

Además, subraya la importancia de crear vínculos desde la autenticidad. “El amor no puede florecer cuando alguien siente que debe esconder quién es. Si eres brillante, sensible y determinada, quien esté a tu lado debe apreciar eso. No se trata de buscar la media naranja, sino alguien que disfrute del jugo completo”.

Los datos contrastan con un estudio publicado en Journal of Personality en 2021 por investigadores de la Universidad de Buffalo, que encontró que muchos hombres valoran positivamente la inteligencia en una pareja, especialmente cuando se mide en escenarios reales de interacción, no solo en teoría.

En ese experimento, los investigadores pidieron a un grupo de hombres que imaginaran salir con una mujer más inteligente que ellos. La mayoría manifestó sentirse atraídos. Sin embargo, cuando se organizó una cita simulada con una mujer que, efectivamente, tenía un desempeño superior en una prueba cognitiva, el nivel de atracción bajó.

Volviendo a la pregunta inicial: ¿define la inteligencia cómo le irá a una mujer en el amor? La respuesta es compleja. Hay factores sociales, emocionales, culturales y hasta históricos en juego.

Como concluye Moreno: “la inteligencia puede abrir muchas puertas, pero en el amor, lo más importante es con quién decides cruzarlas. Una mujer inteligente que se conoce, se valora y se comunica desde la autenticidad no necesita adaptarse a estándares ajenos. Necesita, simplemente, encontrarse con alguien que admire su luz, no que le pida que la apague”.