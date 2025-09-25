¿La masturbación afecta el deseo sexual? Esto dicen los expertos

Para quienes se cuestionan si deben ajustar sus hábitos, la clave no es eliminar la masturbación, sino evaluar cómo la experimentan. Si notan que disminuye el deseo compartido, pueden reducir su frecuencia o replantear la forma en que la practican. Si, por el contrario, sienten que les ayuda a explorar y luego compartir con la pareja, puede convertirse en una herramienta enriquecedora. Foto: Getty Images

Desde tiempos antiguos, la masturbación ha estado rodeada de mitos, recelos y debates morales. Con frecuencia se le ha acusado de “agotar el deseo”, “desgastar la energía sexual” o “matar la pasión con la pareja”. Pero ¿es cierto que reduce el deseo hacia otra persona? En el ámbito científico y clínico, la respuesta no es absoluta: depende de factores psicológicos, fisiológicos y contextuales.

En la experiencia cotidiana también surgen percepciones diversas. Algunas personas aseguran que, tras masturbarse, sienten menos ganas de intimar con su pareja o una calma que alarga el tiempo hasta la próxima excitación. Otras, en cambio, sostienen que la práctica les permite conocerse mejor, liberar tensión y, en ocasiones, activar el deseo para compartirlo después. La cuestión, por tanto, es compleja, y requiere tanto la voz de la ciencia como la mirada clínica.

Un ejemplo de lo que se ha observado bajo condiciones controladas es un estudio transversal publicado en 2024 en The Journal of Sexual Medicine, que analizó a mujeres jóvenes. La investigación examinó la relación entre la frecuencia de masturbación y la función sexual, encontrando que una mayor práctica estaba asociada con un mejor desempeño sexual y una mayor “alfabetización sexual” (es decir, conocimiento del propio cuerpo y de la respuesta erótica). Es importante aclarar que el diseño transversal ofrecía una instantánea del momento y no permite establecer causalidad, sino únicamente asociaciones positivas en ese grupo.

Esteban Montalvo, sexólogo clínico de la Universidad del Bosque, afirma que “la masturbación no necesariamente compite con el deseo erótico hacia otra persona, sino que puede ser un canal de autoconocimiento corporal que favorece la conexión íntima”. Para él, la dificultad surge cuando se convierte en el único recurso sexual, desplazando el contacto con la pareja, o cuando se acompaña de culpa, vergüenza o ansiedad que bloquean la excitación compartida.

Lorena Vega, psicóloga e investigadora enfocada en sexualidad y bienestar emocional de la misma institución, coincide en gran medida, pero introduce un matiz adicional: “el deseo sexual es un sistema dinámico que depende del estado emocional, del contexto relacional y de la salud mental; por eso la masturbación puede influir de manera variable: en algunas fases relaja, en otras estimula”. Destaca la importancia de diferenciar entre deseo espontáneo y deseo provocado, y de observar cuándo la práctica actúa como alivio del estrés y cuándo responde a un impulso erótico auténtico.

Ambos especialistas coinciden en que no existe una relación unidireccional entre masturbarse y perder deseo. En palabras de Montalvo, “más bien hay zonas grises donde la frecuencia, la motivación, la culpa o el contexto relacional actúan como moduladores”. Vega agrega que “una persona con buen equilibrio emocional puede masturbarse sin sacrificar su deseo por otro; pero si hay factores de estrés, baja autoestima o conflicto de pareja, la masturbación puede desplazar el interés sexual hacia los demás”.

El estudio antes citado refuerza esta visión: que una mayor frecuencia de masturbación se relacione con mejor función sexual no implica que más siempre sea mejor. Podría ser que las mujeres más seguras de su cuerpo tiendan tanto a masturbarse más como a tener mejor función sexual, y no que una práctica provoque directamente la otra.

De hecho, al revisar investigaciones sobre masturbación y satisfacción sexual, se observan resultados diversos. Una revisión sistemática publicada en 2023 analizó 22 artículos sobre masturbación solitaria y satisfacción sexual. Encontró que en hombres la mayoría (aproximadamente el 71 %) mostraba una relación negativa, mientras que en mujeres los hallazgos fueron más heterogéneos: algunas relaciones negativas, otras positivas y muchas sin vínculo claro.

Esta diferencia entre géneros sugiere que los modelos explicativos funcionan de forma distinta. En el modelo compensatorio, la masturbación actúa como sustituto frente a la insatisfacción sexual en pareja; en el modelo complementario, suma a la vida sexual sin restar. Según la revisión, en las mujeres se observa con mayor frecuencia la función complementaria.

En conclusión, no hay evidencia que lo confirme de manera categórica. Los expertos coinciden en que más bien se trata de un fenómeno modulador, cuya influencia depende de factores como:

1. Frecuencia: en exceso y como sustituto de la vida sexual en pareja puede desplazar el deseo, pero en moderación puede complementarlo.

2. Motivación: no es lo mismo usarla como escape del estrés que como exploración erótica.

3. Culpa o conflicto: asociarla a sentimientos negativos puede convertirla en un obstáculo.

4. Contexto relacional: la comunicación y la intimidad emocional con la pareja son claves para que estimule en lugar de inhibir el deseo mutuo.

Montalvo advierte que cuando alguien siente que “ya no me dan ganas de sexo con mi pareja”, conviene revisar no solo la masturbación sino todo el panorama: salud física, estado emocional, calidad de la relación y expectativas. Vega recuerda que el deseo no es un interruptor, sino un sistema comparable a un termostato que responde a múltiples factores.

Para quienes se cuestionan si deben ajustar sus hábitos, la clave no es eliminar la masturbación, sino evaluar cómo la experimentan. Si notan que disminuye el deseo compartido, pueden reducir su frecuencia o replantear la forma en que la practican. Si, por el contrario, sienten que les ayuda a explorar y luego compartir con la pareja, puede convertirse en una herramienta enriquecedora.

