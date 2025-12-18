¿Es la Navidad un momento para perdonar?

Foto: Pexels

¿Qué parte de nosotros es la que busca alivio cuando diciembre nos pide pasar la página? ¿Qué nos empuja a revisar las heridas viejas cuando el año va llegando a su final?

El perdón es una decisión. Pero cuando los 365 días del año muestran su desgaste, mirar hacia atrás se vuelve casi que inevitable. No sabemos a ciencia cierta si se trata de la nostalgia, si es por un cúmulo de recuerdos o porque el tiempo corriendo en el reloj definitivamente nos apura más de lo normal. Lo cierto es que los golpes, entonces, se sienten más duros.

Y fue justo...