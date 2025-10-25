La playlist perfecta para correr: qué escuchan los runners

Realizar esta actividad físico al ritmo de la música hace que los beneficios no solo se puedan sentir, sino también medir. Foto: Getty Images

Cuando se trata de correr, la banda sonora importa. Muchos corredores confirman que las canciones adecuadas les ayudan a mantener el ritmo, olvidar el cansancio y disfrutar más del trayecto. Pero ¿qué factores hacen que una playlist sea realmente “perfecta” para correr? Elementos como la intensidad del ejercicio, el estado mental previo y el estilo musical desempeñan un papel decisivo.

La música no solo acompaña los pasos: también influye en la percepción del esfuerzo, el nivel de rendimiento e incluso en la regulación de la motivación. Por eso, diseñarla implica comprender tanto a la ciencia del movimiento como las preferencias personales de cada corredor.

Marisol Torres, entrenadora de la Universidad Pedagógica, explica que el ritmo de las canciones puede ayudar a sincronizar las zancadas y a mantener un paso constante; si logras que tu cadencia coincida con la música, correrás con mayor fluidez. Por su parte, Santiago Ríos, musicoterapeuta independiente, señala que “más allá del tempo, lo fundamental es que la canción te emocione, que te dé ganas de moverte y que conecte contigo, porque esa conexión reduce la percepción del esfuerzo y te permite rendir más”.

El estudio “The Effect of Self-Selected Music on Endurance Running Capacity and Performance in a Mentally Fatigued State”, publicado en 2021 en la revista Journal of Human Sport & Exercise, concluyó que escuchar música auto-seleccionada en un estado de fatiga mental puede contrarrestar el impacto negativo de esa fatiga sobre la capacidad de carrera y el rendimiento, probablemente al modificar la percepción del esfuerzo.

Los especialistas coinciden en que este tipo de evidencia aporta dos elementos clave para construir la playlist ideal para correr:

Que el corredor seleccione las canciones , y no que alguien más las imponga.

Que la música tenga un ritmo o tempo que permita la sincronización con la zancada o, al menos, un nivel de activación adecuado.

A partir de estos principios, los expertos recomiendan los siguientes consejos prácticos:

Cadencia y tempo

Méndez sugiere elegir canciones que tengan entre 160 y 180 pulsaciones por minuto (ppm), si el ritmo de zancada lo permite, ya que esto ayuda a la sincronización. También advierte que “no se trata de correr al ritmo de la música, sino de dejar que la música marque un pulso interno estable”.

Selección personal

Ríos insiste en que “la canción debe tener un significado emocional para el corredor, una que le haga decir: ‘sí, quiero moverme’”. Esto facilita reducir la sensación de esfuerzo.

Estructura de la playlist

Es útil variar el tipo de canción según la parte de la carrera: comenzar con música moderada para el calentamiento, pasar a temas más intensos en la parte central y mantener un tono alegre o motivador hacia el final.

Contexto de uso

Si la carrera es un entrenamiento exigente o existe fatiga mental, conviene optar por música motivadora seleccionada por el propio corredor. En los cambios de ritmo, las series o las competiciones, la elección puede depender del entorno (uso de audífonos, seguridad o normativas).

Atención al ambiente

Los especialistas recuerdan que, si se corre en ciudad o con tráfico, la música no debe impedir la atención al entorno.

En conclusión, la playlist perfecta para correr no es necesariamente la que incluye los éxitos del momento, sino aquella que combina un ritmo adecuado, una conexión emocional personal y una estructura que acompañe la intensidad del entrenamiento o la carrera. Y, como confirma el estudio, cuando el corredor elige su propia música, los beneficios no solo pueden sentirse, sino también medirse.

