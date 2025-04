Cuántas horas se debe dormir y otros mitos del sueño y el insomnio

El sueño en los seres humanos: todo lo que debe saber para descansar bien Foto: Getty Images

Dormir es una de las funciones más básicas, universales y necesarias del ser humano, pero también una de las más incomprendidas. A lo largo de la historia, se han tejido múltiples creencias relacionadas con las horas necesarias para tener un buen descanso, la siesta y lo que le pasa al cerebro mientras dormimos. Conozca cuáles son los 10 mitos más comunes sobre el sueño.

¿Todos debemos dormir 8 horas al día?

No. Aunque la famosa recomendación de las 8 horas es útil como punto de referencia general, no todos necesitamos dormir exactamente esa cantidad. Según la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, los requerimientos varían dependiendo de la edad y también de factores individuales como genética y estilo de vida.

“Hay adultos perfectamente funcionales con 6 horas y otros que necesitan 9 para rendir igual. La clave no está solo en la cantidad, sino en la calidad del sueño”, explica la doctora Mariana López, neurocientífica de la Universidad de la Sabana.

Además de la variabilidad individual, los estudios han demostrado que la duración ideal del sueño está influenciada por el cronotipo, es decir, la preferencia biológica por dormir en determinados momentos del día. Las personas con cronotipo nocturno (los llamados “búhos”) pueden dormir más tarde y requerir más horas para sentirse recuperadas, mientras que los “alondras” madrugan naturalmente y suelen ser más eficientes con menos horas. Esto explica por qué imponer una regla uniforme de 8 horas puede ser contraproducente.

Un estudio longitudinal publicado en la revista Sleep Health en 2022, que analizó los hábitos de más de 40.000 personas durante cinco años, concluyó que quienes dormían entre 6,5 y 7,5 horas por noche tenían mejores marcadores de salud cardiovascular y longevidad. Dormir más de nueve horas de forma regular también se asoció con mayor riesgo de enfermedades metabólicas. Por tanto, no se trata solo de dormir más, sino de dormir mejor y lo que el cuerpo necesita.

¿La necesidad de sueño no cambia con la edad?

Este es un mito muy común. De hecho, la necesidad de sueño varía significativamente, según la etapa de la vida:

• Recién nacidos: 14-17 horas.

• Niños pequeños: 11-14 horas.

• Adolescentes: 8-10 horas.

• Adultos: 7-9 horas.

• Adultos mayores: 7-8 horas.

“Los adultos mayores tienden a dormir menos horas, pero esto no significa que su necesidad biológica de descanso desaparezca, sino que los patrones del sueño cambian por procesos neurológicos normales del envejecimiento”, explica López.

En los adolescentes, la necesidad de sueño suele ser mayor por los cambios hormonales y neurológicos propios del desarrollo. Sin embargo, muchas escuelas imponen horarios que no respetan sus ritmos circadianos, lo que genera una deuda crónica de sueño. Esto se ha vinculado a mayores niveles de ansiedad, bajo rendimiento académico y alteraciones en el estado de ánimo, según datos del Instituto de Neurociencia del Sueño de Buenos Aires.

En adultos mayores, aunque la duración del sueño se acorta, es común que aumenten los despertares nocturnos. Esto se debe a una disminución en la producción de melatonina y alteraciones en la arquitectura del sueño. “No es que necesiten dormir menos, sino que muchas veces ya no pueden dormir igual”, explica López. La higiene del sueño cobra especial importancia en esta etapa para evitar trastornos como el insomnio o la somnolencia diurna.

¿Dormir en otra cama (o lugar desconocido) impide un descanso adecuado?

Verdadero. Existe un fenómeno científico conocido como el “efecto de la primera noche”, en el que una mitad del cerebro permanece más alerta al dormir en entornos nuevos. Este mecanismo tiene raíces evolutivas: estar alerta en un lugar extraño incrementaba las posibilidades de supervivencia. “Es como si nuestro cerebro activara una ‘guardia nocturna’ involuntaria. Eso puede afectar la profundidad del sueño, especialmente la primera noche en un hotel o casa ajena”, explica López.

Este fenómeno también tiene implicaciones en la calidad del sueño de los viajeros frecuentes. Es lo que se conoce como “jet lag del entorno”, y no siempre está ligado a cambios de huso horario, sino a la falta de familiaridad con el espacio. Ruido ambiente, temperatura distinta o incluso olores nuevos pueden interrumpir el sueño profundo durante las primeras noches en un sitio nuevo.

Algunos estudios han demostrado que el hemisferio izquierdo del cerebro permanece más activo en ambientes desconocidos, como una especie de “vigía nocturno”. Esto explica por qué muchas personas reportan dormir mal en hoteles, aunque la cama sea cómoda. Las recomendaciones incluyen llevar objetos familiares (como una almohada personal), practicar técnicas de relajación antes de dormir y mantener rutinas consistentes para minimizar el impacto.

¿La posición correcta para dormir es boca arriba?

Falso. Dormir boca arriba puede ser bueno para la espalda, pero no es ideal para todos. Personas con apnea del sueño, ronquidos severos o reflujo gástrico podrían sufrir más en esa posición. “No existe una única ‘posición correcta’. Lo ideal es aquella que no comprometa la respiración ni cause dolores musculares”, asegura López. La posición fetal suele ser la más recomendada por su equilibrio entre comodidad y apoyo a la columna, mientras que dormir boca abajo es la menos recomendada por afectar la cervical.

Para algunas personas, dormir boca arriba puede provocar apnea obstructiva del sueño, especialmente si presentan sobrepeso o malformaciones anatómicas. De hecho, los especialistas en medicina del sueño han clasificado a los pacientes en “dependientes de posición” cuando su apnea solo ocurre al estar boca arriba. Para ellos, dormir de lado es mucho más seguro y reparador.

Además, la posición puede tener efectos sobre el sistema digestivo y linfático. Dormir sobre el lado izquierdo, por ejemplo, facilita el drenaje linfático y mejora la digestión, ya que el estómago se encuentra ligeramente hacia ese lado. También reduce la presión sobre órganos vitales. Sin embargo, para personas con problemas en la cadera o el hombro, esta posición puede causar molestias. Por eso, es fundamental escuchar al cuerpo y adaptar la postura con ayuda de cojines o soportes si es necesario.

¿Dormir de día no es tan reparador como dormir de noche?

Verdadero. Dormir de noche coincide con los ritmos circadianos naturales del cuerpo humano, especialmente la liberación de melatonina, la hormona del sueño. “Trabajadores nocturnos y personas con cronotipos alterados pueden dormir durante el día, pero el sueño es menos profundo y más fragmentado, lo que eleva el riesgo de trastornos metabólicos”, explica López.

Los trabajadores nocturnos, que constituyen una proporción creciente de la población activa, sufren un impacto considerable en su salud por dormir de día. La exposición a la luz solar durante las horas en que deberían estar durmiendo interfiere con la producción de melatonina, dificultando el sueño profundo. Esto ha llevado a que el trabajo nocturno se clasifique como un posible carcinógeno por la Organización Mundial de la Salud debido a su desregulación circadiana.

Además, dormir de día reduce la exposición a la luz natural, esencial para la regulación del estado de ánimo y la síntesis de vitamina D. Muchas personas que duermen en la jornada diurna desarrollan fatiga crónica, irritabilidad o incluso trastornos afectivos estacionales. Las recomendaciones incluyen el uso de cortinas opacas, tapones auditivos y rutinas estrictas para simular un ambiente nocturno artificial que ayude a restaurar parte de ese equilibrio.

¿Desconectarse del celular antes de dormir mejora el descanso?

Verdadero. El uso de pantallas antes de dormir disminuye la producción de melatonina, lo que dificulta conciliar el sueño. Además, el contenido digital genera sobreestimulación cerebral. “Revisar redes sociales o responder correos en la cama es lo peor que podemos hacer si queremos descansar. Nuestro cerebro no sabe si prepararse para soñar o para defenderse del caos del mundo”, dice López. Los expertos recomiendan evitar pantallas al menos 30 a 60 minutos antes de dormir y sustituirlas por rutinas relajantes como leer o meditar.

La luz azul emitida por los dispositivos electrónicos no solo retrasa la producción de melatonina, sino que puede engañar al cerebro haciéndole creer que todavía es de día. Esto genera un retraso en el inicio del sueño y una menor proporción de sueño REM. Algunas investigaciones han mostrado que leer en pantallas LED justo antes de dormir puede retrasar el sueño hasta en 1 hora y media, incluso si el usuario “siente” que tiene sueño.

Más allá de la luz azul, el contenido consumido también juega un papel importante. Las redes sociales, los videojuegos o las noticias pueden activar emocionalmente al usuario, generando ansiedad, preocupación o excitación mental. La recomendación de los expertos es establecer una “rutina de desconexión digital”, idealmente 1 hora antes de dormir, que incluya una actividad repetitiva y calmada como leer un libro físico, escuchar música tranquila o hacer ejercicios de respiración.

¿El alcohol ayuda a dormir mejor?

Falso. Aunque el alcohol puede inducir sueño más rápido, reduce drásticamente la calidad del descanso, especialmente afectando las fases REM (sueño profundo y reparador). “El sueño inducido por el alcohol es más ligero y más fragmentado. Además, aumenta el riesgo de apnea del sueño”, alerta la experta. Esto explica por qué muchas personas que beben para relajarse terminan más cansadas al día siguiente.

El alcohol interfiere directamente con el ciclo natural del sueño. Aunque puede facilitar el inicio del sueño, bloquea la fase REM, que es clave para el procesamiento emocional y la consolidación de la memoria. Esto hace que, a pesar de haber dormido durante varias horas, las personas se despierten sintiéndose poco descansadas o incluso más ansiosas.

Además, el alcohol actúa como un diurético, provocando despertares nocturnos por necesidad de orinar. También relaja excesivamente los músculos de la garganta, exacerbando ronquidos y apnea del sueño. Por tanto, lejos de ser un sedante útil, el alcohol deteriora la calidad del descanso. La recomendación general es evitar el consumo de bebidas alcohólicas al menos 3 horas antes de dormir, especialmente en personas con antecedentes de insomnio o trastornos respiratorios del sueño.

¿Rendir siestas largas es bueno para el cuerpo?

Falso. Las siestas pueden ser beneficiosas si se hacen correctamente. La duración es clave: si una siesta dura más de 30 minutos, puede producir inercia del sueño (sensación de aturdimiento) y alterar el sueño nocturno. “Una siesta ideal debe durar entre 10 y 25 minutos y nunca después de las cuatro de la tarde”, indica la doctora. Sin embargo, las siestas pueden ser necesarias para personas con déficit crónico de sueño, como estudiantes o trabajadores por turnos.

Las siestas largas (de más de 30 minutos) pueden entrar en las fases más profundas del sueño, lo cual genera desorientación al despertar. Este fenómeno se conoce como “inercia del sueño”, y puede durar hasta una hora, reduciendo la productividad y aumentando la somnolencia. Es por eso que las siestas cortas, de 10 a 25 minutos, son más eficaces para mejorar la concentración y la energía.

Un estudio de la NASA realizado con pilotos y controladores aéreos encontró que una siesta de 26 minutos mejoró el rendimiento en un 34 % y el estado de alerta en un 54%. Por tanto, las siestas no solo son beneficiosas, sino que pueden ser estratégicas, siempre que no interfieran con el sueño nocturno. En algunos países como Japón y China, las “micro siestas” laborales están culturalmente aceptadas como parte de una jornada productiva.

¿El insomnio se resuelve solo con fuerza de voluntad?

Falso. El insomnio es un trastorno médico, no una falta de fuerza mental. Puede deberse a factores genéticos, ansiedad, estrés crónico, o alteraciones en los ritmos circadianos. “Decirle a alguien con insomnio que simplemente ‘deje de pensar’ es como decirle a alguien con diabetes que controle su azúcar solo con intención”, ejemplifica la doctora. El tratamiento más eficaz suele ser una combinación de higiene del sueño y terapia cognitivo-conductual, en lugar de depender exclusivamente de medicamentos. Muchos pacientes con insomnio sufren también por la falta de comprensión de su entorno. Frases como “relájate” o “intenta no pensar en nada” pueden aumentar la frustración y empeorar el problema. El insomnio crónico es un trastorno complejo que requiere evaluación médica y, muchas veces, intervenciones multidisciplinarias.

La terapia cognitivo-conductual para el insomnio (CBT-I, por sus siglas en inglés) ha demostrado ser más eficaz a largo plazo que los somníferos. Esta terapia ayuda al paciente a identificar pensamientos distorsionados sobre el sueño, establecer rutinas consistentes y eliminar comportamientos contraproducentes. Los medicamentos, aunque útiles en casos agudos, pueden generar dependencia si no se administran adecuadamente.

¿El cerebro descansa por completo durante el sueño?

Falso. Durante el sueño, el cuerpo descansa, pero el cerebro sigue activo, procesando memorias, regulando hormonas y reparando conexiones neuronales. De hecho, algunas áreas cerebrales están más activas durante el sueño REM que cuando estamos despiertos. “Soñar no es una pérdida de tiempo. Es una parte crítica del mantenimiento cerebral, del mismo modo que hacer backups es fundamental en una computadora”, compara López. Incluso se ha comprobado que durante el sueño, el sistema glinfático elimina toxinas acumuladas, incluida la beta-amiloide asociada con el Alzheimer.

Durante el sueño, el cerebro experimenta una intensa actividad eléctrica, comparable o incluso superior a la del estado de vigilia. Esta etapa es crucial para la consolidación de recuerdos, la creatividad y el procesamiento emocional. Soñar no es un subproducto inútil, sino un mecanismo de reorganización cognitiva.

Además, el sistema glinfático del cerebro —descubierto recientemente— se activa principalmente durante el sueño profundo. Este sistema limpia desechos metabólicos, incluidos aquellos relacionados con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Dormir poco o mal compromete esta “autolimpieza”, elevando el riesgo de deterioro cognitivo. Por lo tanto, dormir es también una forma de prevenir enfermedades a largo plazo.

El sueño es un proceso biológico que involucra diversas funciones esenciales: consolidar la memoria, reparar tejidos, regular el sistema inmunológico y mantener el equilibrio emocional. Aunque muchos mitos sobre el sueño se han instalado en el imaginario colectivo, la ciencia moderna nos da herramientas para entenderlo mejor y corregir nuestros hábitos. En palabras de López: “Dormir no es perder el tiempo. Es invertir en salud física, mental y emocional. Y la mejor parte es que está al alcance de todos… si aprendemos a escuchar lo que el cuerpo y el cerebro nos piden”.