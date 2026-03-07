La realidad de ser el único soltero del grupo

Cuando el grupo entra en otra etapa, la soltería puede sentirse como una distancia nueva, incluso sin romper los afectos. Foto: El Espectador

En diciembre, en una novena bailable en la casa de un amigo, caí en cuenta de que era el último soltero del grupo. A mi alrededor: parejas con sacos navideños, conversaciones de “nosotros” y planes que ya no me incluían. Y yo, poniendo la música y sirviendo una botella de aguardiente amarillo.

La pasé bien. Me reí, hablé con todo el mundo, bailé. No hubo drama ni chistes raros. El golpe llegó después, cuando se apagó la música. En el carro de regreso a casa se me repitió la escena. Y en la cama pensé: qué dirían mis amigos, qué...