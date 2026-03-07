Publicidad

Home

Bienestar y Amor
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La realidad de ser el único soltero del grupo

La presión de “avanzar” al mismo ritmo de los demás puede convertir la soltería en una experiencia de comparación y desajuste.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
07 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Cuando el grupo entra en otra etapa, la soltería puede sentirse como una distancia nueva, incluso sin romper los afectos.
Cuando el grupo entra en otra etapa, la soltería puede sentirse como una distancia nueva, incluso sin romper los afectos.
Foto: El Espectador

En diciembre, en una novena bailable en la casa de un amigo, caí en cuenta de que era el último soltero del grupo. A mi alrededor: parejas con sacos navideños, conversaciones de “nosotros” y planes que ya no me incluían. Y yo, poniendo la música y sirviendo una botella de aguardiente amarillo.

La pasé bien. Me reí, hablé con todo el mundo, bailé. No hubo drama ni chistes raros. El golpe llegó después, cuando se apagó la música. En el carro de regreso a casa se me repitió la escena. Y en la cama pensé: qué dirían mis amigos, qué...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Bienestar

Vida sana

Estilo de Vida

soltería

presión social

último soltero del grupo

comparación social

crisis de pertenencia

amigos con pareja

bienestar emocional

salud mental

expectativas familiares

amor propio

relaciones de pareja

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.