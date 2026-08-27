¿La vejez es como la pintan? Primer Festival Intergeneracional gratuito

En el mes del envejecimiento y la vejez, a Uniandes llega el Primer Festival Intergeneracional: ¿La vejez es como la pintan? Un espacio gratuito para conversar sobre los estereotipos que se tienen acerca de esta etapa de la vida. Foto: Vlada Karpovich / Pexels

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Que envejecer es olvidar, que ya no es edad para aprender, que el juego es cosa de niños, que la sexualidad se apaga con los años. Sobre la vejez se han dicho muchas cosas ¿Y si buena parte de ese retrato estuviera mal trazado?

Esa es la pregunta que abre el 1er Festival Intergeneracional “¿La vejez es como la pintan?”, que se celebrará el 28 de agosto en la Universidad de los Andes, en Bogotá, con entrada gratuita y actividades para todas las edades. Un cuestionamiento oportuno en el mes del envejecimiento y la vejez, y en un momento en que el país envejece a gran velocidad.

Los números lo confirman, entre 1985 y 2020, la proporción de colombianos mayores de 60 años se duplicó, pasando del 7 % al 14 % de la población, según el DANE. Y la tendencia seguirá, se proyecta que en la próxima década habrá más personas mayores de 60 años que menores de 15.

El festival propone conversar sin rodeos sobre los estereotipos que rodean esta etapa de la vida, siempre desde la evidencia científica y con una mezcla de charlas, talleres, juego y arte. Es una apuesta de la alianza entre las plataformas BienVividos y + y Cuatro de Julio, la Corporación Juego y Niñez y la academia, representada por el Centro Imagina de la Escuela de Gobierno y el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.

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Los estereotipos que nos limitan. María Fernanda Reyes (directora del Semillero de Psicogerontología de los Andes), Laura Cristina López (líder de envejecimiento y vejez del Centro de Innovación y Pensamiento para la Vejez en Bogotá) y Luis Carlos Venegas (director del Instituto Rosarista para el Estudio del Envejecimiento y la Longevidad) desarmarán los prejuicios más comunes sobre la vejez. Modera Libis Bolaño, del Comité Asesor del Centro Imagina.

El arte de envejecer con sonrisas. Las actrices Ana Cristina Botero y Raquel Sofía Amaya reflexionarán, con buen humor, sobre el paso del tiempo, la amistad en la edad mayor, la incertidumbre económica y la ansiedad ante la jubilación: los mismos temas de su comedia Las ochenteras , que estrena temporada en el Teatro Libre de Bogotá. Conversan con Julio César Guzmán, creador de Cuatro de Julio.

Para que la tecnología no nos atropelle. Internet abre oportunidades, pero también riesgos, sobre todo para las personas mayores. Este taller-charla enseña a buscar información de forma segura, proteger los datos y navegar con confianza. A cargo de Ángela Quintero Aguirre, Líder Territorial Centro – MásPorTIC.

Sexualidad: de eso sí se habla. Las psicólogas Camila Castellanos (Fundación Saldarriaga Concha) y María Fernanda Reyes conversarán con Andrea Correa (lideresa comunitaria y defensora de DD. HH.) y Bárbara Parra (Consejo Distrital de Sabios y Sabias de Bogotá) sobre sus estudios en torno a la sexualidad en las personas mayores.

Tejiendo puentes entre generaciones. Un encuentro vivencial entre jóvenes y personas mayores, guiado por el Semillero de Psicogerontología de Uniandes, para explorar los prejuicios que dificultan la comunicación intergeneracional.

¿Cómo cuidar la salud cerebral a lo largo de la vida? Las expertas Sandra Báez (psicóloga) y Alejandra Guerrero (médica) explicarán qué dice la ciencia sobre los factores de riesgo y de protección que influyen en cómo envejecemos. Modera Tatiana Joiro, consultora de BienVividos y +.

El juego no tiene edad. Irma Salazar, directora ejecutiva de la Corporación Juego y Niñez, contará por qué jugar conecta, divierte y desarrolla habilidades socioemocionales en cualquier etapa de la vida.

Cineforo. Proyección del cortometraje uruguayo Nélida , aplaudido en el Festival Bogoshorts.

Intervenciones artísticas. Presentaciones del Coro Inolvidable de la Fundación Acción Familiar Alzheimer y del Colectivo Alma y Vida, de Ciudad Bolívar.

El cambio demográfico ya está aquí, y la mejor manera de enfrentar sus retos es con información, reflexión y acciones que unan a las generaciones. Esta es la invitación. Para inscribirse haga clic aquí los cupos son limitados

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Fecha: 28 de agosto

Horario: 7:30 a.m. a 1:00 pm.

Lugar: Centro Cívico, Piso Cero | Universidad de los Andes: Carrera 1 # 18A – 12 edificio de la Tienda de los Andes

Dirigido a: participantes de todas las edades

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