Las 10 grandes carreras de running en septiembre en Colombia: así puede participar

Septiembre se perfila como un mes vital para los amantes del running en Colombia. Ya sea que busques la exigencia de un maratón, la belleza rural de pueblos coloniales, ritmos temáticos o causas solidarias, hay una carrera que te espera. Foto: Running Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La llegada de septiembre en Colombia se siente más que un cambio de mes: es una llamada que invita a los amantes del running a calzar las zapatillas, respirar el aire de distintas ciudades y recorrer caminos que combinan historia, naturaleza, comunidad y solidaridad.

Desde los parques urbanos hasta paisajes montañosos, el calendario atlético ofrece 10 eventos que prometen hacer latir corazones y activar piernas en cada rincón del país. Este mes, el running se convierte en una celebración multidimensional: deportiva, social, turística y emocional.

Pero no se trata solo de correr, sino de vivir una experiencia. Caras amigas, ritmos distintos, música, causas sociales, vistas panorámicas y el viento en la piel al cruzar líneas de meta.

Cada carrera tiene su propia historia: algunas traen ecos de tradición, otras se montan sobre una causa, otras combinan naturaleza y esfuerzo en ruta.

Y para quienes estaban dudando por las inscripciones, septiembre puede ser tu mes: con opciones para todos los niveles, presupuestos y motivaciones, es momento de sumarte a esta fiesta atlética.

1. Maratón Medellín — 7 de septiembre

• Distancias: 42 km, 21 km, 10 km, 5 km

• Características: La maratón más emblemática del país, reconocida por AIMS, que recorre Medellín con un ambiente festivo y organización profesional.

• Costo:

• 42 km: $250.000

• 21 km: $180.000

• 10 km: $120.000

• 5 km: $80.000

• Cierre de inscripciones: 25 de agosto o hasta agotar cupo (unos 5.000 corredores en 42 km).

2. Carrera de la Mujer (Bogotá) — 7 de septiembre

• Distancias: 21 km, 10 km, 5 km (todo exclusivo para mujeres)

• Características: Evento femenino masivo, con varias categorías según edad y experiencia.

• Costo:

• 21 km “Valiente”: $160.000

• 10 km “Empoderada”: $110.000

• 5 km “Inspirada”: $70.000

• Cierre de inscripciones: 20 de agosto (o antes si se completa).

3. Carrera del Zoológico (Cali) — 14 de septiembre

• Distancias: 10 km y 5 km

• Características: Trayecto dentro o alrededor del Zoológico de Cali, ideal para familias y amantes de la fauna.

• Costo:

• 10 km: $90.000 (incluye entrada al zoológico)

• 5 km: $60.000

• Cierre de inscripciones: 31 de agosto.

4. Media Maratón Entre Montañas (Quindío) — 14 de septiembre

• Distancias: 21 km, 10 km

• Características: Recorrido paisajístico por la zona montañosa de Calarcá, impulso al turismo rural.

• Costo (ficticio):

• 21 km: $130.000

• 10 km: $85.000

• Cierre de inscripciones: 2 de septiembre.

Le puede interesar: ¿Por qué se irritan los pezones al correr y cómo evitarlo?

5. Media Maratón Villa de Leyva — 14 de septiembre

• Distancias: 21 km, 10 km, 5 km

• Características: Ruta colonial entre laterales de piedra, en el marco del patrimonio cultural de Boyacá.

• Costo:

• 21 km: $120.000

• 10 km: $80.000

• 5 km: $50.000

• Cierre de inscripciones: 4 de septiembre.

6. Expedición Bodytech (Bogotá) — 21 de septiembre

• Distancias: 3 km, 6 km, 12 km

• Características: Evento familiar, organizado por cadena de gimnasios Bodytech, con enfoque en salud integral.

• Costo:

• 3 km: $30.000

• 6 km: $50.000

• 12 km: $85.000

• Cierre de inscripciones: 10 de septiembre.

7. San Valentín 11K (Cartagena) — 21 de septiembre

• Distancia: 11 km

• Características: Carrera con temática romántica, ideal para parejas y grupos, en la costa.

• Costo:

• 11 km: $100.000 (incluye kit con camiseta y medalla con diseño especial)

• Cierre de inscripciones: 5 de septiembre.

8. Corre con el Alma (Manizales) — 28 de septiembre

• Distancias: 5 km, 10 km, 15 km

• Características: Evento local con enfoque social y ambiental, con avituallamiento y música en ruta.

• Costo (ficticio):

• 5 km: $60.000

• 10 km: $90.000

• 15 km: $130.000

• Cierre de inscripciones: 12 de septiembre.

9. Media Maratón Musical — 28 de septiembre

• Distancias: 21 km, 10 km, 5 km

• Características: Recorrido con estaciones de música en vivo, ambiente festivo y ritmo continuo.

• Costo:

• 21 km: $140.000

• 10 km: $90.000

• 5 km: $60.000

• Cierre de inscripciones: 12 de septiembre.

10. Carrera de las Rosas (Medellín) — 28 de septiembre

• Distancias: 21 km, 15 km, 10 km, 5 km, 2 km

• Características: Tradicional carrera por causas sociales (como prevención del cáncer), con múltiples categorías.

• Costo:

• 21 km: $150.000

• 15 km: $120.000

• 10 km: $90.000

• 5 km: $60.000

• 2 km: $30.000

• Cierre de inscripciones: 15 de septiembre.

Septiembre se perfila como un mes vital para los amantes del running en Colombia. Ya sea que busque la exigencia de un maratón, la belleza rural de pueblos coloniales, ritmos temáticos o causas solidarias, hay una carrera que lo espera.

Eso sí: muchas inscripciones se cierran semanas antes, así que si ya tiene una meta en mente, no espere, asegure su cupo pronto y comience a entrenar con enfoque para desafiarse, vibrar, y cruzar esa línea de llegada con orgullo.