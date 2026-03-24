Las 50 mejores canciones de amor en español para dedicar y recordar

Cantante, arreglista, músico y productor musical dominicano, en el Festival Cordillera 2024 que se realizó en el parque Simón Bolívar de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Las canciones de amor en español también cuentan una buena parte de la historia sentimental de Hispanoamérica. Han acompañado generaciones enteras y, en muchos casos, también nos han dado una forma de nombrar lo que sentimos.

Y es que, a veces, no basta con decir “te quiero” o “te amo”, porque hay amores que se cuentan mejor desde las promesas imposibles, los besos inolvidables, los amores inconclusos y la ilusión de que algunas historias pueden durar para siempre.

En este ranking realizado por Billboard en 2025 se reúnen boleros de los años 40 y 50, baladas pop, vallenatos, bachatas, salsas, rancheras e himnos de rock en español.

En la lista también conviven figuras como Consuelo Velázquez, Armando Manzanero, Juan Gabriel y Julio Jaramillo con artistas de generaciones más recientes como Shakira, Natalia Lafourcade, Karol G, Rauw Alejandro y Kali Uchis. El resultado no es solo una clasificación de éxitos románticos, sino un recorrido por distintas épocas, acentos y formas de entender el amor.

A continuación, las 50 mejores canciones de amor en español, según Billboard:

Del 1 al 10

1. “Contigo aprendí”, de Armando Manzanero

No sorprende que encabece la lista. Hay pocas canciones que expliquen el amor con tanta elegancia y tanta profundidad al mismo tiempo. Manzanero no lo canta como un arrebato, sino como una revelación íntima, una experiencia que transforma la forma de mirar el mundo.

2. “Eso y más”, de Joan Sebastian

Esta es la canción de la entrega absoluta. Joan Sebastian lleva el amor al terreno de las promesas inmensas, casi imposibles, pero lo hace sin perder emoción ni cercanía. Lo que en otras manos podría sonar exagerado, aquí se vuelve una declaración inolvidable.

3. “Tan enamorados”, de Ricardo Montaner

Pocas baladas retratan tan bien el desborde emocional del enamoramiento. Todo en esta canción suena grande: la voz, la melodía, la intensidad. Montaner convierte el amor en una experiencia que altera el tiempo, el cuerpo y la percepción de quien lo vive.

4. “Eres”, de Café Tacvba

Con una aparente sencillez, esta canción logró algo difícil: convertirse en una de las declaraciones de amor más reconocibles del rock en español. Tiene ternura, claridad y una forma muy directa de decir lo esencial sin necesidad de adornos excesivos.

5. “Nuestro juramento”, de Julio Jaramillo

Aquí el amor ya aparece atravesado por la pérdida, y por eso conmueve tanto. Más que una promesa romántica, la canción suena como un pacto emocional contra el tiempo, contra la separación e incluso contra la muerte. Es uno de los clásicos más intensos del repertorio latinoamericano.

6. “Te amo”, de Franco De Vita

Decir “te amo” parece fácil hasta que una canción tiene que sostener todo el peso de esa frase. Franco De Vita lo logra con una balada directa, emotiva y sin distracciones, que sigue funcionando porque pone en primer plano la certeza de quien ya entendió lo que siente.

7. “Amarte es un placer”, de Luis Miguel

Hay canciones que suenan sofisticadas desde el primer verso, y esta es una de ellas. Luis Miguel convierte el deseo y la admiración en una experiencia casi ceremonial, apoyado en una interpretación elegante y una producción que refuerza esa idea de amor como lujo emocional.

8. “Con tu amor”, de Juan Gabriel

Más contenida que otros grandes himnos de su repertorio, esta canción muestra a Juan Gabriel desde un lugar especialmente delicado. No necesita exceso para conmover, pues le basta una interpretación honesta para hablar de lo que cambia cuando el amor llega y reordena la vida.

9. “Antología”, de Shakira

Mucho antes de su etapa global, Shakira ya había escrito una de las canciones de amor más confesionales y recordadas del pop en español. “Antología” recuerda, agradece y duele. Y justamente en esa mezcla de aprendizaje y herida está buena parte de su fuerza.

10. “Eres mi religión”, de Maná

Maná toma el lenguaje de la fe y lo convierte en una declaración amorosa de gran escala. La canción funciona porque no suena forzada, sino completamente entregada. Habla del amor como refugio, creencia y centro emocional, y por eso sigue conectando con tanta gente.

Del 11 al 50

11. Carlos Vives – “Volví a nacer”

12. Reyli Barba – “Amor del bueno”

13. Sin Bandera – “Entra en mi vida”

14. Juan Luis Guerra – “Mi bendición”

15. Fito Páez – “El amor después del amor”

16. Natalia Lafourcade – “Tú sí sabes quererme”

17. Juanes – “Es por ti”

18. Fonseca – “Te mando flores”

19. Aventura – “Un beso”

20. Marc Anthony – “Tu amor me hace bien”

21. Carla Morrison – “Eres tú”

22. Consuelo Velázquez – “Bésame mucho”

23. Zoé – “Love”

24. Ricardo Arjona – “Te quiero”

25. Camilo y Evaluna Montaner – “Por primera vez”

26. Pepe Aguilar – “Me estoy acostumbrando a ti”

27. Karol G – “Ocean”

28. Intocable – “Sueña”

29. Reik y Sebastián Yatra – “Un año”

30. Banda MS – “El color de tus ojos”

31. Selena – “Amor prohibido”

32. Pablo Alborán – “Solamente tú”

33. Pedro Infante – “Amorcito corazón”

34. Marco Antonio Solís – “Más que tu amigo”

35. Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra – “Cuando me enamoro”

36. Los Temerarios – “La mujer que soñé”

37. Mon Laferte – “Amor completo”

38. Tito El Bambino – “El amor”

39. Chino y Nacho – “Niña bonita”

40. Andrea Bocelli – “Por ti volaré”

41. Maluma – “AMDV”

42. Kali Uchis – “Telepatía”

43. Cristian Castro – “Azul”

44. Rauw Alejandro – “Museo”

45. Chayanne – “Bailando bachata”

46. Banda El Recodo – “Te presumo”

47. Julieta Venegas – “Andar conmigo”

48. Manuel Turizo – “Una lady como tú”

49. Río Roma y Carín León – “Tú me gustas”

50. Grupo Firme – “El beneficio de la duda”

Y usted, ¿cuál sumaría?

A esa selección todavía se le podrían sumar varias canciones más. Personalmente, elegiría: “Busca por dentro”, del Grupo Niche; “Perfecta”, de Miranda!; “Puente”, de Gustavo Cerati; “Ojitos lindos”, de Bad Bunny con Bomba Estéreo; y “Querer querernos”, de Canserbero.

Ahora, la pregunta es para usted: ¿Cuál cree que faltó? ¿Qué canción de amor en español sumaría usted?

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