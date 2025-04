Las lesiones más comunes practicando running y cómo evitarlas

Correr es salud, energía y libertad. Pero también requiere técnica, ciencia y respeto por los límites del cuerpo. Las lesiones no son parte obligatoria del camino Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Salir a correr parece una de las actividades más simples y naturales que existen. Solo se necesita un buen par de zapatillas, ropa cómoda y un poco de voluntad. Sin embargo, detrás del aparente minimalismo del running se esconden múltiples riesgos para el cuerpo, si no se practica con conciencia, técnica y precaución.

“Correr mal, aunque sea con buenas intenciones, siempre pasa factura”, dice el fisioterapeuta deportivo y entrenador Gabriel Montoya, sosteniendo que el running puede convertirse en una fuente de bienestar o de molestias crónicas dependiendo de cómo se practique.

“La mayoría de personas corre como aprendió en la infancia: sin técnica, sin progresión y sin escuchar el cuerpo. Luego llegan las lesiones, y ahí sí buscan ayuda”, explica.

Montoya identifica al menos seis lesiones comunes entre corredores. Cada una tiene una causa principal, un conjunto de síntomas y, por supuesto, formas efectivas de prevenirlas.

1. Fascitis plantar: inflamación de la fascia plantar, el tejido que conecta el talón con los dedos del pie. Sus síntomas son el dolor punzante en el talón, especialmente al dar los primeros pasos del día. Las causas posibles de esa lesión son el uso de calzado inadecuado, correr en superficies muy duras, sobrepeso, aumento repentino del volumen de entrenamiento.

“La fascitis plantar es la reina de las lesiones silenciosas. El corredor la ignora hasta que ya no puede caminar al día siguiente”, afirma Montoya.

Prevención:

• Estiramientos diarios de la fascia y del tendón de Aquiles.

• Uso de calzado con buen soporte del arco.

• Evitar correr largas distancias sin preparación previa.

• Uso de rodillos o pelotas para masajear la planta del pie.

2. Síndrome de la cintilla iliotibial (IT Band Syndrome): inflamación de la banda iliotibial, que va desde la cadera hasta la rodilla. Los síntomas son el dolor en la parte externa de la rodilla, que puede subir hasta la cadera. Las causas son el sobreentrenamiento, debilidad de glúteos, mala biomecánica de la pisada.

“La cintilla iliotibial se inflama cuando el corredor tiene poca fuerza en los glúteos y los músculos estabilizadores. Es una señal clara de que hay un desequilibrio en la cadena muscular”, indica Montoya.

Prevención:

• Fortalecer glúteos y abductores.

• Evitar correr solo en una dirección en pistas o calles con inclinación.

• Usar técnicas de liberación miofascial (foam roller).

3. Tendinitis rotuliana: inflamación del tendón que une la rótula con la tibia. Sus síntomas son el dolor en la parte frontal de la rodilla, que empeora al subir o bajar escaleras. Las causas son altos frecuentes, uso excesivo del cuádriceps, debilidad en isquiotibiales.

“Es la típica lesión de quienes corren con zancadas largas o muy bruscas. El tendón se inflama por recibir más carga de la que puede manejar”, señala.

Prevención:

• Ejercicios excéntricos para el cuádriceps.

• Trabajo de fuerza en la musculatura posterior del muslo.

• Calentamiento progresivo antes de entrenar.

4. Fracturas por estrés: microfracturas óseas provocadas por carga repetitiva. Tiene como síntomas el dolor localizado que empeora con la actividad y mejora con el reposo. Las causas son la sobrecarga, mala nutrición y falta de descanso.

“Las fracturas por estrés son silenciosas y traicioneras. Un día es solo una molestia, al siguiente, ya no puedes apoyar el pie”, advierte Montoya.

Prevención:

• Aumentar el kilometraje semanal de forma progresiva (no más del 10% por semana).

• Incluir días de descanso.

• Mantener una dieta rica en calcio y vitamina D.

• Usar calzado amortiguado según el tipo de pisada.

5. Desgarros de gemelos o sóleo: rotura parcial o total de fibras musculares en la parte posterior de la pierna. Tiene como síntomas el dolor agudo y repentino al correr, acompañado de inflamación.Las causas son el estiramiento brusco, falta de calentamiento, correr cuesta arriba sin preparación.

“El gemelo es como una banda elástica. Si la jalas con fuerza sin calentarla, se rompe. Pasa mucho en corredores principiantes que quieren acelerar sin control”, explica Montoya.

Prevención:

• Calentamiento dinámico antes de correr.

• Evitar cuestas al inicio del entrenamiento.

• Hidratación adecuada y trabajo de elasticidad muscular.

Tendinopatía de Aquiles: lesión del tendón de Aquiles, que conecta los músculos de la pantorrilla con el talón. Sus síntomas son el dolor o rigidez en el tendón, especialmente por la mañana. Tiene como causas el exceso de entrenamiento, calzado con poca amortiguación, terreno inadecuado.

“El tendón de Aquiles sufre con cada zancada. Si no se le da tiempo para recuperarse, colapsa”, advierte.

Prevención:

• Alternar días de carrera con días de bajo impacto.

• No ignorar los primeros síntomas.

• Fortalecer la pantorrilla con ejercicios excéntricos.

Un estudio publicado en 2023 por la revista Journal of Sports Medicine and Health Science, liderado por la doctora Iliana Chen, analizó a 2.500 corredores amateurs y profesionales durante un periodo de 12 meses en tres ciudades: Ciudad de México, Madrid y Buenos Aires. El objetivo era identificar las lesiones más comunes, sus causas y la efectividad de las estrategias de prevención.

Hallazgos del estudio:

• El 62 % de los corredores sufrió al menos una lesión durante el año.

• El 33 % de esas lesiones obligó a interrumpir el entrenamiento por más de una semana.

• Las lesiones más frecuentes fueron: fascitis plantar (18 %), síndrome de la cintilla iliotibial (16 %) y tendinitis rotuliana (13 %).

• Los factores de riesgo principales fueron: no realizar calentamiento (73 %), no tener un plan de entrenamiento personalizado (64 %) y no usar el calzado adecuado (59 %).

“La prevención no está en hacer menos, sino en hacer mejor. No basta con correr, hay que entrenar bien, descansar bien y comer bien”, concluye el informe.

¿Cómo correr sin lesionarse?

Montoya ofrece algunas recomendaciones finales para todo aquel que quiera evitar el paso por su consultorio:

1. Haga una valoración biomecánica antes de empezar: Conocer su tipo de pisada, su postura y sus desequilibrios es clave.

2. No copie el entrenamiento de otros: Cada cuerpo es diferente, y lo que sirve a un maratonista puede lesionar a un principiante.

3. Fortalezca antes de correr más: Dedique al menos dos días por semana al trabajo de fuerza.

4. Escucha a su cuerpo: Si algo duele, no lo ignore. El dolor es una advertencia, no una prueba de esfuerzo.

“Correr debe hacerte sentir vivo, no roto. Si cada paso es una molestia, algo estás haciendo mal. Y lo bueno es que siempre se puede corregir”, finaliza Montoya.

Correr es salud, energía y libertad. Pero también requiere técnica, ciencia y respeto por los límites del cuerpo. Las lesiones no son parte obligatoria del camino. Con conocimiento, planificación y prevención, es posible disfrutar del running sin tener que pasar por el quirófano o la camilla. Porque al final, lo más importante no es correr más rápido, sino correr por más tiempo.