Leidy Lozano revela las claves que la llevaron a ser la mejor colombiana de la mmB

El año anterior, Leidy Lozano, integrante del Equipo Porvenir, fue la mejor colombiana en la media maratón de Bogotá (mmB), competencia en la que arribó tercera parando los relojes en 1 hora, 15 minutos y 42 segundos. Foto: Running Colombia

La vigésimo quinta edición de la Media Maratón de Bogotá, celebrada el domingo 27 de julio de 2025, reunió a más de 42.000 corredores provenientes de más de 50 países en un recorrido que inició en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y atravesó las calles de la capital colombiana. En la rama femenina, la victoria fue para la atleta etíope Aynalem Desta, quien completó los 21 kilómetros en 1:12:19. El podio lo completaron Janet Mutungi (1:12:49) y Tsige Hailesiase (1:12:57), ambas también de origen etíope.

Entre los hombres, el triunfo correspondió al keniano Philemon Kiplimo, con casi el tiempo récord del circuito: 1:02:55. Lo acompañaron en el podio Samson Amare (1:03:40) y Benson Kipruto (1:03:41). En cuanto a Colombia, el destacado en la rama masculina fue Iván González, noveno con un tiempo de 1:07:35, a 4 minutos y 40 segundos del ganador Kiplimo- Mientras que la destacada en la rama femenina fue Leidy Lozano, quien cruzó en el sexto lugar con un tiempo de 1:16:16, siendo la mejor colombiana de la carrera, a 3 minutos y 57 segundos de Desta.

De Carreras habló con Lozano, quien contó cómo se preparó para ser la mejor colombiana, las claves de su victoria, y qué tan lejos están los runners colombianos de vencer a los atletas africanos.

Más de 24 horas después de haber sido la mejor colombiana en la Media Maratón de Bogotá, ¿qué sensación tiene de lo que logró?

Estoy muy feliz y contenta con el resultado de ayer. Fue una carrera bastante exigente, por el nivel competitivo de las atletas extranjeras, pero me siento satisfecha de haber sido la mejor colombiana y de haber registrado mi segundo mejor tiempo en altura.

También estoy muy agradecida con toda la gente que estuvo apoyándome durante el recorrido; fue algo muy emotivo. La llegada fue dura, porque durante el trayecto sentí muchos dolores. Pero, gracias a Dios, tuve la valentía para terminar y ser una de las mejores de Colombia.

¿Qué tipo de dolores sintió?

A partir del kilómetro 12 me empezaron a doler mucho los cuádriceps. Al principio iba acompañada de varias corredoras que me ayudaban a mantener el ritmo, como si me llevaran “a rueda”, pero desde el kilómetro 15, los últimos 6 kilómetros, quedé totalmente sola. El grupo con el que iba estaba muy adelante, como a unos 200 metros.

Fue una lucha constante con la mente, pidiéndole mucho a Dios que me diera fuerza para terminar y que no me alcanzaran otras atletas por detrás. Al final logramos un buen registro y vencimos a varias atletas internacionales con trayectorias muy sólidas. Eso me da muchísima motivación para seguir entrenando y enfocada en los próximos objetivos.

Entonces, ¿fue Dios y la mente lo que le ayudó a vencer esos dolores y llegar a la meta como la mejor colombiana?

Sí, así es. Los últimos 6 kilómetros fueron durísimos. El dolor en las piernas era muy fuerte, y los últimos 3 kilómetros, en especial, fueron fatales. Luché mucho mentalmente. El apoyo y los gritos de la gente en el recorrido también me ayudaron a no rendirme, porque, sinceramente, ya sentía las piernas totalmente destruidas.

Fue una mezcla de mente y corazón lo que me permitió terminar.

¿Eso ya le había pasado en alguna otra carrera?

No, la verdad nunca me había pasado algo así en una carrera. El año pasado corrí súper bien, me sentí muy bien, sin dolores. Claro, uno nunca va a tener las mismas sensaciones en todas las competencias. Veníamos haciendo una muy buena preparación, pero ayer no fue mi mejor día. Aun así, me siento contenta de haber sido la mejor colombiana en una carrera con un nivel tan alto de atletas internacionales.

¿Qué fue lo más complejo o incómodo de esta Media Maratón de Bogotá?

El tema del clima, estuvo haciendo muchísimo viento, ¡horrible! El viento era muy fuerte. El año pasado llovió, sí, pero no tuvimos tanto viento, y el clima no fue tan extraño como esta vez.

El clima estaba muy raro. Después de correr, varios atletas con los que hablé me comentaron lo mismo: que el viento afectó mucho, y que el clima en general estaba pesado. A varios compañeros les pasó algo parecido a lo mío.

¿Y qué fue lo más difícil de la preparación? Cuéntenos cómo se preparó para esta carrera.

Entreno en Paipa, Boyacá. Los entrenamientos fueron bastante exigentes, como siempre. De hecho, normalmente los entrenamientos son más duros que las carreras.

Venía muy confiada en que iba a lograr mi marca personal, porque estaba entrenando muy bien, a ritmos fuertes. Me sentía lista. Pero el día de la carrera, el cuerpo no respondió de la mejor manera. Así es esto: a veces se corre muy bien, y otras veces no tanto.

Aun así, hay que ser conscientes de que se logró un muy buen resultado.

En su primera respuesta también mencionó que le ganó a varias rivales que consideraba fuertes. ¿De cuál se siente más orgullosa de haber superado?

Mi objetivo era estar en el top 5, aunque sabía que sería muy difícil porque este año vinieron atletas extranjeras muy fuertes. Varias de ellas han estado en Juegos Olímpicos y tienen marcas increíbles, muy por encima de las mías.

Mi estrategia fue salir un poco más atrás para intentar ganarle a las sudamericanas, porque ya sabía que las etíopes venían demasiado fuertes. Y así fue: en los resultados se ve que ellas corrieron durísimo, incluso estuvieron entre los primeros 14 lugares entre los hombres. Fue un nivel altísimo, y en un recorrido muy quebrado. Este año lo sentí más exigente que nunca.

Y cuando cruza la meta y se da cuenta de que es la mejor colombiana, ¿qué pasa por tu cabeza?

Estaba muy contenta, pero como atleta competitiva, siempre quiero un poco más. Mi objetivo principal era mejorar mi marca personal del año pasado, que fue 1 hora, 15 minutos y 40 segundos. Quería bajarla, pero llegué muy mal por el desgaste de los últimos 3 kilómetros.

Después, ya reflexionando, pensé: “Corrí con lo mejor de lo mejor de Sudamérica, Kenia y Etiopía”. A veces uno se da muy duro por no cumplir la meta exacta, pero hay que tener en cuenta contra quién se está compitiendo. Eso también es valioso.

Desde su percepción, ¿por qué las atletas nacidas en países como Kenia o Etiopía son tan fuertes en el running?

Es una combinación de factores. Su biotipo, la genética… pero también el hecho de que entrenan desde pequeños. Ellos van a colegios que les quedan muy lejos, y desde niños corren distancias largas. Además, muchas de las mujeres entrenan con hombres, literalmente, y eso las fortalece muchísimo.

¿Usted cree que, con preparación, las colombianas pueden llegar a vencerlas? ¿Lo ve cerca o aún lejano?

En esta versión en particular, creo —aunque no estoy completamente segura— que ha sido una de las ediciones más duras de la Media Maratón de Bogotá. Hacer 1:12 en este terreno es muy complicado para nosotras.

Podemos mejorar los tiempos de las colombianas, sí, pero es difícil alcanzar esos ritmos en un recorrido tan exigente como este.

¿Usted tiene la cuenta de cuántas carreras has hecho en tu vida? Al menos en cuanto a medias maratones.

En total, medias maratones habré hecho unas 7 u 8, más o menos.

¿Y en qué puesto, dentro de las más difíciles, colocaría esta?

Esta ha sido, sin duda, la más difícil. El año pasado no sentí el recorrido difícil en ningún momento. Me sentí súper bien durante toda la carrera. Pero este año fue totalmente distinto: bastante, bastante duro.

¿Podría dejar un mensaje, sobre todo para las mujeres que quieren incursionar en el running? Y también para quienes ya entrenan, pero aún no se animan a correr una media maratón o incluso una maratón.

Bueno, el running es uno de los deportes que más atrae hoy en día. Hay muchísimos grupos en todo el país.

A quienes están comenzando, les diría que se motiven a unirse a grupos o a entrenar, pero con personas que realmente sepan del tema. Es muy importante entrenar con alguien que tenga conocimiento.

Y sobre todo, que crean en que nada es imposible. Cuando uno tiene el deseo de lograr un sueño, es cuestión de disciplina y constancia. En mi caso, llevaba años en el atletismo, pero fue hasta el año pasado que logré un sueño: destacarme en la Media Maratón de Bogotá.

Así que anímense, no importa si es atletismo u otro deporte: háganlo también por salud.