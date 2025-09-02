Lo que dejó la Media Maratón de Sídney que se estrenó como major

La Media Maratón de Sídney hizo historia al convertirse en la primera media reconocida como major, con más de 17.000 corredores recorriendo sus calles icónicas. Foto: Getty Images

El calendario mundial del running cambió en este 2025 con la llegada de la Media Maratón de Sídney como nueva integrante del selecto grupo de las carreras major.

La capital australiana no solo hizo historia por convertirse en la primera media maratón reconocida dentro de esta categoría, sino también por abrir un nuevo capítulo en la manera en que se conciben los grandes eventos deportivos de calle. La ciudad entera se vistió de fiesta el pasado 30 de agosto, con más de 17.000 corredores recorriendo sus calles y cruzando puntos icónicos como la Ópera de Sídney y el Puente del Puerto.

El título de major no se entrega a la ligera. Hasta ahora, solo siete maratones ostentaban esta distinción: Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York, Tokio, y ahora, Sídney.

La llegada de Sídney al listado implicó cumplir con exigencias deportivas, logísticas y sociales que tardaron varios años en consolidarse. Desde la seguridad del recorrido hasta la calidad de la experiencia del corredor, cada detalle fue evaluado. Finalmente, World Athletics le dio la bienvenida oficial, elevándola al nivel de las grandes ligas del running global.

Resultados de la Sydney Marathon 2025

Ganadores femeninos y masculinos:

• Hailemaryam Kiros (Etiopía) se coronó campeón en la categoría masculina con un tiempo de 2:06:06, estableciendo un nuevo récord en Australia.

• En la rama femenina, Sifan Hassan (Países Bajos) ganó con un tiempo de 2:18:22, también nuevo récord de la ruta y el más rápido jamás registrado por una mujer en Australia.

Podios completos

• Top 3 masculino:

1. Hailemaryam Kiros (ETH) – 2:06:06

2. Addisu Gobena (ETH) – 2:06:16

3. Tebello Ramakongoana (Lesoto) – 2:06:47

• Top 3 femenino:

1. Sifan Hassan (NLD) – 2:18:22

2. Brigid Kosgei (KEN) – 2:18:56

3. Workenesh Edesa (ETH) – 2:22:15

Presencia de grandes figuras y condiciones de la carrera

• Eliud Kipchoge, la leyenda del maratón, terminó en noveno lugar con un tiempo de 2:08:31.

• La carrera contó con alrededor de 17.000 participantes, quienes recorrieron una ruta emblemática pasando por el Puente del Puerto de Sídney y culminando frente a la Ópera.

Uno de los corredores más experimentados en este tipo de pruebas, Javier Torres, runner de Running Colombia, destacó que la organización logró un debut a la altura de la expectativa, aunque con ciertos aspectos a mejorar. “El ambiente fue espectacular, la ciudad entera parecía estar volcada en la carrera y la salida junto al puerto fue mágica, pero hubo momentos de embotellamiento en los primeros kilómetros que me hicieron perder ritmo”, dijo en entrevista con El Espectador. Para quienes buscan marca personal, estas pequeñas congestiones marcaron la diferencia.

Desde la visión de corredoras como Mariana López, runner colombiana, que ha completado otras majors como Londres y Berlín, Sídney mostró tanto fortalezas como puntos de aprendizaje. “La ruta es preciosa, pasar por la Ópera y correr con vistas al mar es un privilegio que pocas carreras ofrecen. Sin embargo, el clima jugó en contra, la humedad fue altísima y eso dificultó el rendimiento de muchos”. El aspecto climático, de hecho, se convirtió en una de las principales críticas al evento, ya que la fecha elegida coincide con la primavera australiana, en la que las condiciones pueden ser inestables.

El proceso para convertirse en major exigió a Sídney más que belleza paisajística. La ciudad debió demostrar capacidad hotelera, conectividad internacional, inclusión para corredores con discapacidad y un impacto positivo en la comunidad local. Además, las autoridades se comprometieron a mantener altos estándares de seguridad y sostenibilidad ambiental. Esto último se notó en el despliegue de puntos de reciclaje a lo largo del recorrido y en el uso de materiales biodegradables para los avituallamientos.

En opinión de Luis Hernández, runner internacional, quien viajó desde México exclusivamente para debutar en esta major, la experiencia fue memorable, pero no perfecta. “La llegada al final, con la bahía de fondo, fue uno de los momentos más emocionantes que he vivido como corredor. Sin embargo, el abastecimiento en el kilómetro 15 se quedó corto, muchos corredores no alcanzaron agua en ese punto y eso generó tensión”. Detalles como este muestran que, a pesar de su nueva categoría, la carrera aún debe afinar la logística en comparación con majors consolidadas.

Otro de los grandes retos fue la masificación. La inscripción agotó cupos en tiempo récord y el número de turistas que viajó a la ciudad superó las estimaciones iniciales. Si bien esto impulsó el turismo y la economía local, también puso a prueba la capacidad de movilidad de Sídney. El transporte público respondió en gran medida, pero se reportaron demoras en la llegada de algunos corredores a los puntos de partida.

Aun así, la sensación general fue positiva. El reconocimiento como major dio a la ciudad una visibilidad sin precedentes y atrajo a atletas élite junto con corredores aficionados de más de 60 países. Las calles estuvieron repletas de espectadores, bandas de música y voluntarios, lo que generó un ambiente festivo que reforzó la imagen de Sídney como destino deportivo y turístico.

El futuro de esta nueva major parece prometedor. Los organizadores ya trabajan en ajustar los detalles que recibieron críticas para la próxima edición. El objetivo es que, al igual que las seis maratones que han construido su leyenda a lo largo de décadas, Sídney consolide una identidad propia que combine el rigor competitivo con la belleza de un entorno único.

Más allá de lo deportivo, la Media Maratón de Sídney demostró que una ciudad puede reinventarse a través del running. Su ingreso al selecto grupo de majors es también una invitación para que otras urbes sueñen con seguir ese camino, aunque los estándares sean cada vez más exigentes. En palabras de López, “haber corrido en Sídney fue como abrir una nueva puerta en el mundo del running, una mezcla de tradición y modernidad que marca el rumbo de lo que vendrá”.