Lo que el sexo después de los 50 puede hacer por su cuerpo y mente

Mantener una vida sexual activa después de los 50 no solo fortalece los vínculos emocionales, también puede mejorar la memoria y reducir el estrés. Un estudio reveló que las mujeres mayores de 65 años reportan menos angustia ante la disfunción sexual que las de menor edad.

En una etapa de la vida marcada por múltiples transformaciones, como la menopausia, cambios físicos y nuevas realidades emocionales, muchas personas experimentan una evolución en sus cuerpos y en su conexión íntima. No obstante, mantener una vida sexual activa después de los 50 puede traer consigo una amplia variedad de beneficios que impactan positivamente el bienestar general. Lejos de ser un vestigio de juventud, la intimidad sigue siendo una fuente apreciable de salud emocional, física y relacional.

En ese contexto, explorar los aspectos que hacen que las relaciones sexuales continúen siendo relevantes en la madurez puede ayudar a derribar prejuicios, promover una visión más plena del envejecimiento y alentar un enfoque de salud que integre el deseo, la conexión y el placer como componentes valiosos del bienestar.

Desde su experiencia en el campo del bienestar psicológico, la doctora del Hospital San Ignacio, Helena Montoya resalta en entrevista con Sexualidad de El Espectador: “La actividad sexual en la madurez propicia una mayor sensación de bienestar emocional, reduce síntomas de depresión y fortalece la autoestima”. Su perspectiva indica que el contacto íntimo libera hormonas como oxitocina y endorfinas, responsables de disminuir el estrés y mejorar el ánimo. Añade además que la intimidad favorece la calidad del sueño y refuerza la conexión afectiva con la pareja.

Desde el ámbito de la salud sexual, el psicólogo clínico Esteban Salinas explica: “Tener una vida sexual activa después de los 50 contribuye a mantener una mejor circulación, controla la presión arterial y promueve una vida más longeva y plena”, expuso en diálogo con este medio. En su enfoque, además destaca que el sexo actúa como ejercicio moderado, estimula el sistema inmunológico y, en el caso masculino, puede reducir el riesgo de cáncer de próstata gracias a la frecuencia de la eyaculación, que ayuda a eliminar sustancias potencialmente dañinas.

Al respecto, un estudio encabezado por la sexóloga estadounidense, Karam Pulisic, publicado en 2025 en la revista Menopause, de The Menopause Society, comparó mujeres sexualmente activas mayores de 65 años con mujeres de edad intermedia, de 50 a 64 años. Participaron cerca de 3 500 mujeres sexualmente activas. Se analizó la presencia de disfunción sexual femenina (FSD) y el grado de angustia o malestar asociado a dichos problemas. El hallazgo principal fue que, aunque las mujeres mayores presentaban tasas similares de disfunción sexual en comparación con las de edad intermedia, reportaban menos angustia respecto a esos problemas. El estudio sugiere que existe una mayor aceptación de los cambios vinculados a la edad o expectativas más realistas sobre la función sexual en etapas avanzadas de la vida

De acuerdo con Salinas, este hallazgo es significativo porque pone en relieve que no solo es importante el nivel de funcionamiento sexual, sino también la forma en que se vive y valora. Para él, la madurez trae consigo una comprensión distinta del placer, distinta tolerancia a cambios físicos y una armonía emocional que atenúa el impacto de las dificultades.

De forma tal que el experto en bienestar psicologico y el doctor en psicología clínica, exponen los beneficios de una vida sexual después de los 50 son múltiples y se entrelazan:

1. Bienestar emocional y psicológico: Menor estrés, mejor estado de ánimo, autoestima reforzada y vínculos afectivos más sólidos gracias a la intimidad.

2. Salud física: Mejora de la circulación, control de la presión arterial, función inmunológica fortalecida, ejercicio moderado y potencial protección frente al cáncer de próstata.

3. Reducción del malestar ante las disfunciones: Una actitud más positiva con respecto a los cambios físicos y sexuales, generando menos angustia incluso si existen alteraciones en el funcionamiento.

4. Plenitud relacional: La sexualidad madura, con nuevas formas de conexión, que pueden incluir caricias, comunicación íntima y adaptación a lo que resulta placentero en esa etapa de la vida.

5. Mantenimiento cognitivo: Montoya sugiere que la actividad sexual frecuente en edades avanzadas puede estar asociada a un mejor desempeño en memoria y razonamiento. Esto se explicaría por la estimulación cerebral derivada del placer, la liberación de neurotransmisores y el fortalecimiento de la autoestima, todos factores que repercuten en mantener la mente activa.

Sobre este último punto, el doctor Salinas añade: “La actividad sexual no solo actúa como una vía de placer y conexión emocional, también estimula regiones cerebrales relacionadas con la memoria y el razonamiento. Esto es especialmente importante porque, a medida que envejecemos, mantener activos esos circuitos puede marcar la diferencia en la calidad de vida”.

Por su parte, Salinas apunta: “Cada encuentro íntimo genera una combinación de oxigenación, liberación hormonal y ejercicio físico que no solo beneficia al cuerpo sino también al cerebro. No se trata de magia, sino de un proceso natural que conecta el bienestar físico con la salud cognitiva”.

Más allá de lo fisiológico, también está el terreno de las emociones. La doctora Montoya destaca que el sexo en la madurez ayuda a contrarrestar sentimientos de soledad, un factor de riesgo común en estas edades. “Sentirse deseado, conectado y valorado mantiene a las personas en un estado emocional más estable, y reduce la percepción de aislamiento. Esto, a su vez, tiene efectos positivos en la salud mental general”.

Desde lo físico, Salinas subraya que adaptarse a los cambios del cuerpo es parte del proceso: “No se trata de replicar lo que se hacía a los 20, sino de descubrir lo que funciona a los 50 o 60. Esa flexibilidad permite mantener la actividad sexual sin frustraciones y con beneficios constantes para el organismo”.

Diversas perspectivas coinciden: mantener una vida sexual activa después de los 50 no solo es viable, sino también beneficiosa. Desde el fortalecimiento emocional, la reducción del estrés y el mejor descanso, hasta la estimulación cardiovascular, protección inmunológica y actitud positiva frente a los cambios del cuerpo, los beneficios se extienden a lo largo del bienestar integral.