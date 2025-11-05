Lo que la ‘teoría del pájaro’ revela sobre su relación

A pesar de la popularidad de los tests de TikTok, los expertos en relaciones dicen que estos exámenes o pruebas no suelen ofrecer mucha información significativa sobre la salud de una relación. Foto: Rada Aslanova / Pexels

Layne Berthoud, terapeuta ocupacional que vive en Los Ángeles, no esperaba que su reciente publicación en Tik Tok acumulara casi 5 millones de visitas en cinco días. “Hoy vi un pájaro”, dice Berthoud, de 30 años, a su marido, Alexandre Berthoud, en el video. Él hace una pausa, brevemente desconcertado por la noticia.

“¿Ah, sí?”, pregunta.

En ese momento, Alexandre Berthoud, de 30 años, superó sin saberlo la más reciente prueba viral para su relación en las redes sociales: la teoría del pájaro o teoría del pajarito.

Los pasos iniciales son sencillos. Uno de los integrantes de la pareja le señala un pájaro al otro —o, en una variante habitual, menciona un falso encuentro con un pájaro ocurrido anteriormente— y espera una respuesta. Quien responde con curiosidad supera la prueba. El que no, la falla.

La prueba pretende medir la disposición de la pareja a responder a lo que los terapeutas llaman “peticiones u ofrecimientos de conexión”, un concepto popularizado por el investigador matrimonial John Gottman.

Gottman, que trabaja con su esposa, Julie, sostiene desde hace tiempo que las parejas más felices reconocen con facilidad y regularidad, o “se acercan a”, los cientos de peticiones que cada persona presenta a la otra a lo largo del día. Un estudio clásico suyo llegó a la conclusión de que las parejas que permanecen casadas se acercan a los ofrecimientos del otro alrededor del 86 por ciento de las veces; las que se separan lo hacen solo el 33 por ciento de las veces.

Pero, ¿es realmente la teoría del pájaro una medida significativa de la conexión de una pareja?

“Tengo sentimientos encontrados al respecto”, dijo Carrie Cole, quien —como directora de investigación del Instituto Gottman— sin duda lo sabría. “Queremos que las parejas se acerquen el uno hacia el otro, y una forma de hacerlo es haciendo estas pequeñas peticiones que en realidad no tratan sobre nada: ‘¡Qué pájaro tan genial!’, ‘¡Mira ese barco!’, ‘¡Qué coche tan bonito!’”.

Lo que le preocupa a Cole es la idea de poner a prueba a su pareja con un escenario artificioso y luego darle demasiada importancia a los resultados. “¿Y si su pareja falla?”, preguntó. “Porque no somos perfectos. Las parejas felizmente casadas no son perfectas. ¿Y entonces qué?”.

‘¿Estamos bien?’

El test del pájaro es la vara de medir de las relaciones en las redes sociales, pero no es la única que se ha popularizado.

En un ejemplo reciente, muchos usuarios de TikTok —a menudo mujeres— acudieron masivamente a la “teoría de la cáscara de naranja”. (Pida a su pareja que haga algo que usted pueda hacer fácilmente, como pelar una naranja. Si su pareja lo hace, ¡bandera verde! Si no lo hace, ¡bandera roja!) Varios meses después, se inició el debate sobre el “trato de princesa”.

Alexandra Solomon, psicóloga clínica y presentadora del pódcast Reimagining Love (Reimaginando el amor), dijo que ese tipo de pruebas o conversaciones en las redes sociales le recordaban los cuestionarios sobre relaciones que solían aparecer en las revistas para adolescentes y mujeres. (En los videos sobre la teoría del pájaro predominan las mujeres que ponen a prueba a sus parejas masculinas).

Una de las preguntas que nos hacemos en nuestras relaciones íntimas y a lo largo de ellas es: “¿Estamos bien? ¿Cómo estamos?”, dijo, y añadió que siente “mucha compasión” por el auge de este tipo de exámenes.

El gran número de videos recientes sobre la teoría del pájaro, y los millones de visitas que obtienen, dice algo sobre nuestra sed colectiva de saber qué hace que las relaciones íntimas fracasen o prosperen, dijo Solomon. Y estas pruebas pueden ofrecer una sensación de validación.

“Hay un poco de alarde si su pareja supera una prueba”, dijo Solomon. Publicar un fracaso en la prueba del pájaro puede a su vez crear una especie de camaradería, dijo, al corresponder con el tópico del “hombre desventurado” tan popular en la actualidad.

Los videos indican una “mirada colectiva a lo que tenemos que soportar”, señaló Solomon.

‘Una oportunidad para una conversación más profunda’

A pesar de la popularidad de los tests de TikTok, los expertos en relaciones dicen que estos exámenes o pruebas no suelen ofrecer mucha información significativa sobre la salud de una relación y que obviamente pueden ser contraproducentes.

“Si no superan la prueba, espero que la gente no se lo tome como una señal de que la relación está condenada” a fracasar, dijo Cole. “Espero que lo vean como una oportunidad para una conversación más profunda sobre cómo satisfacer sus necesidades”.

Layne Berthoud está felizmente casada, así que tenía la corazonada de que su marido pasaría la prueba, aunque muchas parejas de tiktokers han “fallado”, al actuar con desdén u ofreciendo una respuesta tibia.

Alexander Berthoud no tiene TikTok y ni siquiera conocía el video hasta que su mujer lo llamó para decirle que estaba empezando a hacerse viral. Dijo que le habían hecho gracia los comentarios, la mayoría positivos.

“La gente que debate sobre la vida de otras personas en un video de 30 segundos —y todas las suposiciones que hace— es algo divertido”, dijo. “Es como un estudio total de la humanidad”.

Pero la pareja dice que nunca se pone a prueba de ninguna manera significativa, y que se esfuerzan por estar presentes en su relación todos los días: lavan los platos cuando no les apetece, se compran regalos considerados y, sí, aceptan las pequeñas insinuaciones de conexión de cada cual.

“Si realmente tuviera dudas profundas sobre mi relación, probablemente no lo grabaría”, dijo Layne Berthoud, “y definitivamente no lo publicaría”.

