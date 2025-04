Lo que tiene que tener en cuenta para elegir sus zapatillas para el running

Una buena zapatilla puede mejorar Su eficiencia energética hasta en un 3.1%. Foto: Getty Images

Correr un maratón es, sin duda, una hazaña física y mental. 42.195 kilómetros de esfuerzo constante requieren una preparación rigurosa, una mente fuerte, y, por supuesto, el calzado adecuado. En el mundo del running, las zapatillas son mucho más que un accesorio: son una extensión del cuerpo del corredor y, en muchos casos, la diferencia entre llegar a la meta o quedarse a medio camino. Por eso, un experto elaboró esta lista de las 10 mejores zapatillas para correr —y conquistar— un maratón en 2025.

Para construir este ranking, El Espectador consultó al entrenador deportivo de la Universidad Externado de Colombia, Diego Márquez, con más de 15 años de experiencia entrenando corredores amateurs y profesionales, quien explicó, con detalle, los factores que hacen de una zapatilla de running una verdadera aliada en distancias largas.

Además, un estudio del Journal of Sports Science & Medicine publicado en enero de 2025, que evaluó el rendimiento y la eficiencia energética de 30 modelos distintos en más de 100 corredores de maratón. “Una buena zapatilla para maratón no solo debe ser ligera y cómoda, sino que también tiene que tener una excelente amortiguación, retorno de energía y estabilidad, especialmente después del kilómetro 30, que es cuando el cuerpo empieza a colapsar”, explica Márquez. “Hoy día, los avances tecnológicos en espuma, placas de carbono y diseño de la suela han revolucionado completamente el mercado”.

1. Nike Alphafly 3

“Es la zapatilla que más retorno de energía proporciona, según todos los estudios recientes”, dice Márquez. “El ZoomX sigue siendo una espuma ultraligera que responde muy bien al impacto, y la doble cápsula de aire en el antepié da un impulso brutal en cada zancada”. El estudio del Journal of Sports Science & Medicine mostró que quienes corrieron con Alphafly 3 tuvieron una mejora del 3,1 % en eficiencia energética frente al promedio de otras zapatillas. La joya de la corona de Nike en 2025. Diseñada para la élite, pero disponible para todos los corredores.

Peso: 220 g | Drop: 8 mm | Placa: Fibra de carbono

2. Adidas Adizero Adios Pro 3

“La Adios Pro 3 tiene una filosofía diferente: menos rebote, más control”, señala Márquez. “Es ideal para corredores que tienen una técnica refinada y buscan estabilidad sin sacrificar velocidad”. El estudio reflejó que fue la segunda con mejor relación entre energía invertida y ritmo sostenido. Una de las favoritas entre los corredores africanos de élite. Ligera, rápida y agresiva.

Peso: 215 g | Drop: 6.5 mm | Placa: Energy Rods de carbono

3. ASICS Metaspeed Sky Paris

“ASICS logró una zapatilla muy eficiente, especialmente para corredores que aumentan su zancada con la velocidad”, dice Márquez. “La espuma FF Turbo+ es un avance notable en ligereza y compresión”. El modelo que representa la evolución japonesa en calzado competitivo. El modelo fue diseñado con base en análisis de más de 1,500 corredores en simulaciones de maratón.

Peso: 200 g | Drop: 5 mm | Placa: Fibra de carbono

4. Hoka Rocket X 2

“La Rocket X 2 combina todo lo que hizo famoso a Hoka —suavidad y comodidad— con velocidad. Es una zapatilla que cuida tus piernas, ideal para quienes han tenido lesiones”, sugiere Márquez. Conocida por su amortiguación, Hoka sorprendió con un modelo ultraligero y explosivo.

Peso: 210 g | Drop: 5 mm | Placa: Placa de carbono curvada

5. New Balance FuelCell SuperComp Elite v4

“El compuesto FuelCell mejoró notablemente, y su placa Energy Arc trabaja en sinergia con la geometría de la suela para favorecer el avance”, explica el experto. “Una opción muy equilibrada para corredores intermedios-avanzados”. Un modelo renovado que combina innovación y confort en distancias largas.

Peso: 215 g | Drop: 8 mm | Placa: Carbono

6. Saucony Endorphin Pro 4

“El SpeedRoll te hace sentir que vas cuesta abajo todo el tiempo. Ideal para quienes tienden a talonear un poco, porque favorece una transición suave hacia el antepié”, aclara Márquez. Estabilidad, dinamismo y un upper más cómodo hacen de esta versión una joya para corredores técnicos.

Peso: 205 g | Drop: 8 mm | Placa: Fibra de carbono

7. Puma Deviate Nitro Elite 2

“Es la más infravalorada del top 10. Tiene una gran propulsión, excelente tracción y una espuma Nitro que responde muy bien incluso en superficies mojadas”, comenta Márquez. Una grata sorpresa que ha ganado terreno entre maratonistas exigentes.

Peso: 200 g | Drop: 8 mm | Placa: PWRPlate de carbono

8. On Cloudboom Echo 3

“Es una zapatilla más firme, no tan ‘rebotona’ como otras, pero muy estable y rápida. Perfecta para corredores más pesados que necesitan control”, dice el entrenador. Tecnología suiza al servicio del rendimiento.

Peso: 215 g | Drop: 9 mm | Placa: Speedboard de carbono

9. Brooks Hyperion Elite 4

“La DNA Flash 2.0 proporciona una amortiguación más densa, y eso es clave en los últimos 10K. Es una zapatilla que ‘aguanta’ el maratón contigo, no se desinfla a mitad de carrera”, asegura Márquez. Diseñada para el maratón y con mejoras evidentes frente a sus predecesoras.

Peso: 218 g | Drop: 8 mm | Placa: Fibra de carbono

10. Mizuno Wave Rebellion Pro 2

“Esta zapatilla no tiene drop tradicional, pero tiene una curvatura extrema que te obliga a ir rápido. No es para todos, pero si te adaptas, es una máquina”, dice el experto. La propuesta japonesa más radical en diseño de suela.

Peso: 215 g | Drop: 0 mm (curvatura agresiva) | Placa: SMOOTH SPEED ASSIST

¿Cómo elegir la mejor zapatilla?

Según Márquez, no hay una zapatilla “única” para todos los corredores. Hay que considerar peso corporal, técnica de carrera, tipo de pisada, historial de lesiones y ritmo objetivo. “Una Alphafly 3 puede ser ideal para alguien de 60 kg que corre en 2:45, pero puede resultar inestable para alguien que va por un sub-4:00″, apunta. Además, recomienda probar las zapatillas en entrenamientos largos antes del maratón. “Nunca estrenes en competencia. Eso es casi ley. Lo ideal es tener al menos 50-60 km de rodaje antes de la carrera”. El estudio del Journal of Sports Science & Medicine también remarca la importancia del calce perfecto. “Las zapatillas que se adaptan bien al pie no solo previenen lesiones, sino que mejoran el rendimiento hasta en un 2%”, se lee en el informe. Como concluye Márquez: “Una zapatilla no corre sola, pero puede hacerte correr mejor. Si elige bien, es como tener un motor más en las piernas”.