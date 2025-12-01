Los capítulos de Bluey que más enseñan a los niños sobre sus emociones, según estudio

Serie de televisión para niños Foto: officialbluey

Si en su hogar hay un niño pequeño, es muy probable que Bluey ya haga parte de su día a día. Esta serie animada australiana, estrenada en 2018, se ha convertido en un fenómeno mundial por su manera sencilla y cercana de retratar la vida familiar.

Pero más allá de sus juegos, colores y personajes entrañables, Bluey destaca por algo que muchas veces pasa desapercibido: su capacidad para enseñar a los niños a enfrentar los desafíos de la vida real. Y dándose cuenta de esta ventaja, un reciente estudio analizó como la serie fomenta la resiliencia infantil, una habilidad esencial para el bienestar emocional y el desarrollo saludable.

¿Qué es la resiliencia y por qué es tan importante?

Según la American Psychological Association, la resiliencia es la capacidad de adaptarse positivamente frente a situaciones difíciles como traumas, pérdidas, amenazas o tensiones importantes, ya sea en el ámbito familiar, emocional, laboral o económico. Implica “rebotar” después de una experiencia dura, como lo haría una pelota o un resorte que vuelve a su forma original. Este proceso es esencial en la infancia, cuando los niños están aprendiendo a gestionar emociones y enfrentar desafíos por primera vez.

Las historias como las que están películas, libros y series cumplen un papel clave en este aprendizaje. No enseñan mediante discursos, sino mostrando situaciones y comportamientos reales: personajes que regulan sus emociones, resuelven problemas, piden ayuda o expresan empatía.

Además, cuando los protagonistas son animales —como ocurre en Bluey— los niños se sienten más atraídos y receptivos, lo que convierte estas narrativas en herramientas valiosas para fortalecer su desarrollo emocional.

El estudio “¡Oh, galletitas! Explorando la resiliencia en el programa de televisión infantil Bluey”, realizado por la CQUniversity de Australia y publicado en Educational & Developmental Psychologist, analizó 150 episodios de la serie, correspondientes a las tres primeras temporadas y equivalentes a 18 horas de contenido.

Para analizarlos utilizaron el Marco de Resiliencia de Grotberg, un modelo ampliamente reconocido en psicología que organiza la resiliencia infantil en tres componentes esenciales:

Tengo: se refiere a los apoyos externos que rodean al niño. Incluye a la familia, amigos, cuidadores y demás figuras significativas que ofrecen seguridad, acompañamiento y orientación.

Puedo: abarca las habilidades prácticas de afrontamiento, como resolver problemas, regular emociones intensas, negociar, persistir ante los retos y pedir ayuda cuando la situación lo requiere.

Yo soy: reúne las fortalezas internas del niño, entre ellas la confianza en sí mismo, el sentido de autoestima, la capacidad de mantener la calma, el optimismo y la convicción de que puede superar momentos difíciles.

Estos tres pilares permiten comprender cómo los niños desarrollan recursos para enfrentar desafíos cotidianos y construir una base emocional sólida a lo largo de su crecimiento.

La investigación, por lo tanto, revisó cada historia, sus personajes y los conflictos planteados, identificando momentos en los que los protagonistas enfrentaban desafíos y mostraban conductas asociadas a la resiliencia. Los resultados revelan que casi la mitad de los episodios (48,7%) representan comportamientos resilientes como tema central o secundario.

Eso sí, la presencia de resiliencia se distribuyó de forma desigual entre temporadas: fue más clara en la primera (60,7%) y segunda (56%) y disminuyó de manera notable en la tercera (28,57%). Aunque no se determina con exactitud la causa, esta tendencia podría estar vinculada a una diversificación de historias y personajes con el paso del tiempo.

El análisis también evidenció que tanto personajes masculinos como femeninos demuestran resiliencia, aunque las figuras femeninas —especialmente Bluey y su madre Chilli— aparecen con mayor frecuencia en estas escenas.

Esto es importante porque según, Kelly Bohl coautora de la investigacion junto a Dr. Bradley Smith, menciona que “Los adultos desempeñan un papel vital en el fomento de la resiliencia a través de entornos de apoyo y relaciones positivas; por ejemplo, los padres o cuidadores que crían a sus hijos en entornos amorosos, seguros y de apoyo crean factores de protección para mitigar los efectos causados ​​por la adversidad”

Además, los 14 personajes que participaron en historias resilientes, Bluey intervino en casi la mitad (46,6%), seguida de su hermano Bingo (35,2%).

Uno de los ejemplos más representativos aparece en el episodio Copycat (temporada 1, episodio 38). La historia comienza con un juego imitativo entre Bluey y Bandit que se interrumpe cuando encuentran un periquito herido. Tras llevarlo al veterinario, descubren que ha muerto. El padre consuela a Bluey explicando que hicieron lo posible, pero que la situación estaba fuera de su control.

La protagonista luego busca a su madre para procesar la tristeza que le deja la pérdida, una reacción que evidencia su confianza en las figuras parentales y su capacidad para expresar emociones de forma adecuada.

Finalmente, el episodio muestra cómo Bluey procesa la experiencia a través del juego simbólico, recreando los hechos con su hermana Bingo. Al repetir las palabras de su padre y reconocer sus propios sentimientos, Bluey demuestra empatía, autorregulación y una comprensión progresiva de que algunas situaciones escapan a su control.

Este ejemplo, al igual que muchos otros analizados en la serie, evidencia cómo Bluey integra de manera constante habilidades emocionales y sociales esenciales para el desarrollo infantil, utilizando el juego y las dinámicas familiares como recursos educativos, naturales y efectivos.

¿Qué episodios fueron los que resaltaron esta habilidad?

En conclusión, los 73 episodios con mensajes de resiliencia —casi la mitad del total analizado— muestran cómo Bluey integra de manera constante situaciones cotidianas que activan los tres pilares del modelo de Grotberg.

A continuación, se presentan los ejemplos representativos organizados según cada atributo mencionados en la investigación.

1. TENGO

Fue el atributo más recurrente, reflejado en apoyos externos y estructuras que sostienen al niño:

Relaciones de confianza: En Sleepytime (T1E26), Chilli acompaña a Bingo en su proceso de dormir sola, recordándole: “Siempre estoy aquí si me necesitas”.

Modelos a seguir: En The Show (T2E19), Bingo imita el afrontamiento emocional de su madre tras un problema.

Motivación para ser autónomo: En Bingo (T2E9), Chilli la anima a jugar sola, reforzando su confianza y capacidad de independencia.

Acceso a servicios básicos: En Bumpy & The Wise Old Wolfhound (T1E32), la hospitalización de Bingo evidencia la importancia de los sistemas de salud.

Estructura y reglas en casa: En Paseo en Carruaje (T1E24), Bandit establece y explica límites de manera clara y afectuosa.

2. YO PUEDO

El segundo atributo más frecuente, relacionado con habilidades prácticas:

Comunicarse: En Yoga Ball (T1E16), Bingo expresa sus necesidades y límites durante el juego, lo que genera un cambio positivo.

Buscar relaciones de confianza: En Noche de Basura (T2E41), Bingo comparte con sus padres preocupaciones sobre el acoso escolar.

Resolver problemas: En Abuelas (T1E28), Bluey encuentra una solución creativa para resolver un conflicto con Bingo.

Controlar sentimientos e impulsos: En Keepy Uppy (T1E3), las niñas gestionan la frustración tras la ruptura de un globo.

Reconocer temperamentos propios y ajenos: En Helicóptero (T2E25), Bluey ajusta su comportamiento al notar la molestia de sus amigos.

3. YO SOY

Fue el menos representado, pero aun así aporta matices importantes sobre la identidad y el valor propio:

Ser querido y sentirse valioso: En Daddy Putdown (T1E51), Chilli reafirma el amor incondicional hacia Bluey.

Ser empático y altruista: En Pass the Parcel (T3E13), Bingo muestra alegría genuina por la felicidad de otra niña, aunque no gane.

Sentirse orgulloso de sí mismo: En Balancín (T2E27), Pom Pom demuestra determinación frente a un desafío.

Ser autónomo y responsable: En Duck Cake (T2E43), Bluey decide limpiar no solo su propio desorden sino también el de su hermana.