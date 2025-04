Los cinco errores más comunes durante las relaciones sexuales: ¿cómo evitarlos?

Más del 60 % de las mujeres no alcanza el orgasmo solo con penetración. / Getty Images Foto: Getty Images

Hablar de sexo sigue estando rodeado de mitos, silencios incómodos y desinformación. Pese a los avances en educación sexual y herramientas como las redes sociales, los libros y hasta las plataformas de entretenimiento, siguen existiendo errores comunes en la práctica sexual que afectan tanto el placer como la salud emocional de quienes participan.

Uno de esos aspectos es la penetración, pues suele ser mal ejecutada o comprendida de forma limitada. Mateo Rivas, sexólogo clínico, menciona los cinco errores más comunes en esa práctica y cómo evitarlos.

1. Creer que la penetración lo es todo: uno de los errores más extendidos es asumir que el sexo se resume en la penetración. “Esta creencia está profundamente arraigada en una visión coitocentrista del sexo que deja fuera otras formas de placer”, explica Rivas. Este enfoque limitado del sexo afecta la calidad de las experiencias sexuales.

De acuerdo con el estudio“The Mechanics of Penetrative Intercourse: A Cross-Sectional Analysis of Pleasure, Discomfort, and Misconceptions” (La mecánica del coito penetrativo: un análisis transversal del placer, la incomodidad y los malentendidos, en español), de 2021 y publicado en el Journal of Sexual Medicine, el cual investigó a más de 2.000 personas de diferentes géneros y orientaciones sexuales, el 63 % de las mujeres cisgénero afirmaron no alcanzar el orgasmo con penetración vaginal sin estimulación adicional del clítoris, mientras que el 79 % de los hombres cis consideraban la penetración como el eje central de una relación sexual satisfactoria.

“Cuando asumimos que la penetración es el acto principal, reducimos el sexo a una secuencia mecánica y nos olvidamos de la exploración, la conexión emocional y otras formas de dar y recibir placer. Es como pensar que una película solo es buena por su escena final”, afirma el experto.

El estudio concluye que las prácticas sexuales que incluían caricias, sexo oral y juegos previos prolongados eran calificadas como más satisfactorias por todos los géneros, en comparación con aquellas centradas únicamente en la penetración.

2. No hablar antes ni durante el acto: “Muchísimas personas creen que el buen sexo ocurre como por arte de magia, sin decir una sola palabra. Esto es falso. El silencio en la cama suele ser enemigo del placer”, sentencia Rivas.

Otro de los apartados del estudio fue la escasa comunicación durante la relación sexual: un 47 % de los encuestados reconoció que no hablaba con su pareja sobre lo que les gusta o no durante la penetración. El motivo más común fue “vergüenza” o “miedo a herir los sentimientos del otro”.

La comunicación sexual es una habilidad que se aprende. “Decir ‘esto me gusta’, ‘así no’, o ‘más despacio’ no solo mejora la experiencia, sino que fortalece la confianza en la relación, hay gente que lleva años con alguien y aún no se atreve a decirle que le duele, que le gustaría probar otra cosa, o que no siente nada con la forma en la que lo hacen”, añade Rivas.

El estudio evidenció que las parejas que reportaron niveles altos de comunicación verbal durante el sexo también calificaron su vida sexual como más plena y satisfactoria.

3. Ignorar el dolor o incomodidad de la otra persona: “El dolor durante la penetración no debería ser visto como ‘normal’. Es un signo claro de que algo no va bien, y es uno de los errores más invisibles”, señala Rivas.

Según los datos recogidos por el Journal of Sexual Medicine, un 38 % de las personas con vulva reportó haber sentido dolor durante la penetración en más de la mitad de sus encuentros sexuales, y un 27 % de ellas nunca se lo comunicó a su pareja. Las causas del dolor pueden ser físicas (como sequedad vaginal, vaginismo, infecciones, entre otras), pero muchas veces se relacionan con una falta de preparación previa o una penetración forzada por la presión del otro.

“Hay personas que, por complacer o por miedo al rechazo, aceptan la penetración aun sin estar listas física o emocionalmente. Y eso tiene un impacto profundo, no solo físico, sino también en la autoestima y el deseo sexual a futuro. El cuerpo habla, pero también hay que escuchar con el corazón”, dice Rivas e insiste en que nunca debería haber penetración sin consentimiento activo, lubricación suficiente y señales claras de disfrute por parte de ambos.

4. Pensar en que tiene que ser igual que las películas para adultos: “Lamentablemente, el porno ha educado a generaciones enteras sobre cómo ‘debería’ ser el sexo, y eso ha creado expectativas completamente alejadas de la realidad”, dice el especialista.

El estudio evidenció que el 61 % de los hombres encuestados replicaban técnicas vistas en el porno durante la penetración sin preguntar si a su pareja le gustaban, mientras que el 49 % de las mujeres afirmó haber fingido disfrute por miedo a cortar el ‘ambiente’ o parecer ‘menos sexuales’.

“El porno muestra un sexo performático, rápido, y muchas veces violento. Y claro, muchos creen que eso es lo normal. Pero la realidad del placer es otra: requiere tiempo, sensibilidad y adaptación al cuerpo del otro”, aclara Rivas.

Además, muchas escenas pornográficas están diseñadas para ser visualmente excitantes, no para producir placer real, especialmente para las mujeres.

“Cuando la penetración se hace imitando movimientos del porno sin considerar si son cómodos o excitantes para quien los recibe, lo único que se está buscando es impresionar, no conectar. Y eso, al final, genera frustración”, expone el experto.

5. No prestar atención al ritmo ni al cuerpo del otro: “Hay personas que solo se enfocan en el ritmo que a ellas les agrada, olvidando por completo el lenguaje corporal de su pareja. Esto es un error muy frecuente y muy dañino. El sexo no es un monólogo. Es una danza. Y como en cualquier baile, si uno se mueve y el otro no, algo está mal”, dice Rivas.

El estudio encontró que el 54 % de las personas encuestadas afirmó que su pareja no solía adaptarse a sus reacciones corporales durante la penetración. Lo que incluye ignorar signos como tensión muscular, gemidos incómodos, o incluso intentos de cambiar de posición.

Rivas aconseja que durante las relaciones sexuales se observe continuamente a la otra persona, se escuche su respiración, se esté atento a sus movimientos y se pregunte si algo se puede mejorar. “El ritmo no lo da una sola persona. El ritmo ideal es aquel en el que ambos están presentes, conscientes y en sintonía”, expone el experto.

El estudio citado concluye con un hallazgo: las personas que recibieron educación sexual integral y que practicaban comunicación constante con sus parejas tenían relaciones sexuales más satisfactorias y menos centradas exclusivamente en la penetración. Estas personas también reportaron niveles más altos de autoestima sexual, menos disfunciones y mayor conexión emocional con sus parejas.

“La penetración puede ser maravillosa, pero no es el único camino al placer. Cuando entendemos eso, el sexo deja de ser una carrera por llegar al final y se convierte en un viaje compartido, lleno de descubrimientos”, concluye Rivas.