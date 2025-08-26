¿Mal olor en la zona V? Estas podrían ser las razones

El vínculo entre VB y el “olor a pescado” se explica bioquímicamente por aminas volátiles (trimetilamina, putrescina, cadaverina) generadas por bacterias anaerobias al metabolizar aminoácidos; esta relación está bien descrita en estudios metabolómicos y revisiones de referencia de la última década, y se utiliza incluso en pruebas diagnósticas rápidas que miden estas sustancias o enzimas asociadas como la sialidasa Foto: Getty Images

El mal olor vaginal es un motivo de consulta frecuente en ginecología y puede estar asociado a diversas causas que van desde desequilibrios en la microbiota hasta infecciones de transmisión sexual. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la vaginosis bacteriana es la responsable más común, pero estudios recientes también muestran una alta prevalencia de tricomoniasis y, en menor medida, de candidiasis, lo que evidencia la necesidad de un abordaje clínico preciso.

La ginecóloga clínica, Ana Lucía Pardo, con 15 años de experiencia en consulta ambulatoria de la Clínica Colombia en Bogotá, lo resume así: “El olor vaginal normal es tenue, ácido y cambia durante el ciclo, un olor ‘pesado’ o ‘a pescado’ que persiste, sobre todo si viene con flujo anormal o picazón, amerita evaluación”.

Por su parte, Mauricio Rincón, microbiólogo del Ministerio de Salud en Colombia, menciona que la “mayoría de los olores fuertes se explican por desequilibrios del microbioma vaginal, cuando predominan bacterias anaerobias, aumentan aminas como la trimetilamina, la putrescina o la cadaverina, y ahí aparece el clásico ‘olor a pescado’”.

Las causas más frecuentes

Los expertos Pardo y Rincón comparten las principales razones del mal olor en la zona V:

1) Vaginosis bacteriana: es la causa más común del mal olor. Ocurre cuando las bacterias que normalmente protegen la vagina disminuyen y otras crecen en exceso, lo que cambia el equilibrio natural.

2) Tricomoniasis: es una infección de transmisión sexual producida por un parásito. Puede generar flujo amarillento o verdoso y un olor muy desagradable, además de picazón o ardor.

3) Candidiasis: está causada por un hongo y suele acompañarse de picazón intensa y flujo blanco con apariencia grumosa. El olor no es tan fuerte como en otros casos, pero algunas mujeres lo notan más ácido o similar al de la levadura.

4) Retención de cuerpo extraño: tampones olvidados, restos de preservativo o esponjas menstruales retenidas pueden causar mal olor súbito, a veces muy intenso, con riesgo de infección. Requieren extracción y evaluación médica inmediata.

5) Irritantes e “higiene” mal entendida: duchas vaginales, desodorantes íntimos o jabones perfumados alteran el pH, dañan la mucosa y favorecen la disbiosis, que es el desequilibrio en la población de microorganismos que habitan en el cuerpo. Los expertos recomiendan evitar esos productos y limitar el aseo a la vulva con agua y un limpiador suave, sin introducir nada en la vagina.

6) Sudor, ropa y fricción: la vulva no es estéril y el pliegue inguinal, que es la parte que separa el abdomen del músculo, acumula humedad. Ropa muy ajustada o sintética, ropa interior sin ventilación y entrenamiento físico intenso pueden dar un olor más “a sudor”. Suele mejorar con telas transpirables, cambios de ropa tras el ejercicio y buena higiene externa.

7) Cambios hormonales y vida cotidiana: el posparto, la lactancia y la perimenopausia reducen estrógenos y cambian el pH. “El tabaquismo y el consumo de alcohol también se han vinculado a mayor diversidad microbiana y a disbiosis, factores que facilitan VB y, con ella, el olor a aminas”, asegura Pardo.

En julio de 2024, la revista BMC Women’s Health publicó un estudio realizado en una clínica de Nigeria que buscaba entender cuáles eran las principales causas del mal olor vaginal en mujeres embarazadas. Para ello, los investigadores evaluaron a más de 200 participantes, tomaron muestras y analizaron sus condiciones de salud. Los resultados fueron claros: la tricomoniasis resultó ser la causa más frecuente, apareciendo en el 44,4 % de los casos; la vaginosis bacteriana se detectó en el 8,2 % y un 14,8 % de las mujeres presentaba ambas infecciones al mismo tiempo. Este hallazgo confirma que, aunque la vaginosis bacteriana suele mencionarse como la causa principal en guías internacionales, en determinadas poblaciones otras infecciones como la tricomoniasis pueden ser aún más comunes.

Pardo interpreta el hallazgo para la práctica: “El mensaje práctico es que el microbioma no es inmune a nuestras rutinas; evitar duchas, usar ropa transpirable, no fumar y consultar si hay olor persistente son medidas con respaldo fisiológico”.

Diagnosticar la causa del mal olor no es cuestión de intuición. La evaluación clínica se apoya en:

• Historia y examen físico: tipo de olor, cambios recientes, métodos anticonceptivos, higiene, actividad sexual, antibióticos, ciclo y hormonas.

• Pruebas al lado del consultorio: pH vaginal, microscopia para “clue cells” y prueba de aminas con KOH (criterios de Amsel).

¿Qué puede hacer usted (y qué no)?

• Evite las duchas vaginales y desodorantes internos. Dañan la mucosa, suben el pH y favorecen el crecimiento de anaerobios responsables del olor a aminas.

• Prefiera ropa interior transpirable y cambie la ropa tras hacer ejercicio. Limite la fricción y la humedad prolongada.

• Higiene suave en la vulva, no dentro de la vagina. Agua y un limpiador sin fragancia son suficientes para la piel externa.

• No fume y modere el alcohol: hay señales de que ambos se relacionan con microbiotas más inestables, terreno fértil para VB y olores molestos.

• Consulte si el olor persiste, si es muy intenso o si se acompaña de flujo inusual, prurito, dolor, sangrado poscoital o fiebre. Si utiliza un dispositivo intravaginal y sospecha retención, acuda de inmediato.

Rincón deja una última clave para entender el fenómeno: “El olor es la punta del iceberg; debajo suele haber un cambio en el ecosistema, y hoy tenemos herramientas —desde el pH hasta paneles moleculares— para identificar qué cambió y corregirlo”.