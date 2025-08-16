Mal olor en las manos: razones, cómo evitarlo y eliminarlo

Aunque muchas veces se minimiza el problema, tener mal olor en las manos puede generar incomodidad social. En reuniones, al dar un apretón de manos o simplemente al estar en un espacio cerrado, la presencia de un olor fuerte puede ser percibida negativamente. Foto: Getty Images

Las manos son una de las partes del cuerpo que más se utiliza en la vida diaria: con ellas se come, trabaja, saluda, manipula objetos y se relaciona con el entorno. Sin embargo, no es raro que, después de ciertas actividades, se note un olor desagradable impregnado en la piel, un fenómeno que genera incomodidad y hasta vergüenza.

Alejandro Serrano, dermatólogo y especialista en microbiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que el mal olor en las manos tiene diversas causas, la mayoría relacionadas con la interacción entre sustancias externas y los microorganismos presentes en la piel.

“Las manos son una zona constantemente expuesta a bacterias y compuestos de distinto origen. Cuando estas bacterias entran en contacto con restos orgánicos, como alimentos, sudor o aceites naturales de la piel, pueden descomponer esas sustancias y producir compuestos volátiles que son los responsables del mal olor”, señala el especialista.

Manipulación de alimentos

Una de las razones más comunes por las que las manos huelen mal es la manipulación de ciertos alimentos. El ajo, la cebolla y el pescado son ejemplos claros. Estos contienen compuestos sulfurosos y aminas que, al entrar en contacto con la piel, se adhieren con fuerza y pueden tardar horas en desaparecer.

El doctor Serrano lo explica así: “El ajo y la cebolla liberan compuestos de azufre que son muy volátiles y penetrantes, lo que hace que se fijen con facilidad en la capa lipídica de la piel de las manos. El pescado, en cambio, contiene trimetilamina, una sustancia que por sí misma tiene un olor muy fuerte y persistente”.

Incluso alimentos menos evidentes, como los espárragos o ciertos quesos curados, pueden dejar rastros en las manos. La diferencia con otros olores es que estos se combinan con los aceites naturales de la piel, formando una especie de película difícil de eliminar con un simple lavado.

El sudor y la química natural del cuerpo

El sudor también puede jugar un papel importante. Aunque las manos no tienen tantas glándulas sudoríparas apocrinas (las responsables del sudor con olor fuerte, como en las axilas), sí cuentan con una gran cantidad de glándulas ecrinas, que producen sudor más acuoso. Este sudor, al mezclarse con bacterias o con residuos externos, puede intensificar los olores desagradables.

“Cuando alguien tiene hiperhidrosis en las manos, es decir, sudoración excesiva, el riesgo de que los malos olores se adhieran aumenta, porque el sudor actúa como un vehículo que atrapa partículas olorosas y las fija sobre la piel”, explica Serrano.

Productos químicos y su efecto

No solo los alimentos o el sudor son responsables. El contacto con productos químicos como detergentes, desinfectantes, guantes de látex o lubricantes industriales también puede dejar un olor difícil de eliminar.

Estos compuestos, en muchos casos, penetran las capas superficiales de la piel o reaccionan con la grasa natural de la epidermis, generando un aroma particular.

En palabras del doctor Serrano: “Hay personas que trabajan en oficios donde manipulan aceites, combustibles o productos de limpieza, y es común que, aunque se laven las manos varias veces, el olor permanezca. Esto ocurre porque algunas moléculas son lipofílicas, es decir, se disuelven en grasas y se adhieren a la piel con fuerza”.

¿Cómo eliminar el mal olor de las manos?

La buena noticia es que existen medidas sencillas y eficaces para reducir o eliminar el mal olor en las manos. El especialista recomienda no limitarse a un lavado rápido con agua y jabón, sino aplicar técnicas más específicas según la causa.

Los consejos del doctor son los siguientes:

• Lavar con jabón neutro y agua tibia: El agua tibia ayuda a disolver los aceites de la piel y facilita que el jabón arrastre los compuestos responsables del mal olor.

• Usar limón, vinagre o bicarbonato: Estos productos naturales neutralizan olores intensos gracias a su capacidad para modificar el pH de la piel o descomponer moléculas olorosas.

• Frotar las manos con café molido o acero inoxidable. Dos métodos caseros muy populares: el café absorbe olores y el acero inoxidable neutraliza compuestos sulfurosos, especialmente tras manipular ajo o pescado.

• Mantener las uñas limpias: Muchas veces el olor persiste porque queda atrapado debajo de las uñas o en la cutícula, zonas donde se acumulan residuos con facilidad.

• Hidratar la piel: Una piel seca y agrietada retiene más fácilmente los olores, por lo que aplicar crema hidratante no solo cuida la piel sino que ayuda a evitar que se impregnen sustancias.

Más allá de eliminar el mal olor una vez que aparece, la prevención juega un papel central. Usar guantes al manipular ciertos alimentos o productos químicos, lavarse las manos inmediatamente después del contacto con sustancias olorosas, y evitar la sudoración excesiva son pasos fundamentales.

El doctor Serrano hace énfasis en que no se trata de un problema de higiene personal deficiente, sino de un fenómeno natural. “El mal olor en las manos no significa que una persona esté sucia, sino que su piel ha entrado en contacto con moléculas olorosas que se fijan con facilidad. Saber cómo funciona este proceso nos permite encontrar soluciones simples y efectivas”.

Aunque muchas veces se minimiza el problema, tener mal olor en las manos puede generar incomodidad social. En reuniones, al dar un apretón de manos o simplemente al estar en un espacio cerrado, la presencia de un olor fuerte puede ser percibida negativamente.

Por eso, entender las causas y aprender a combatirlo no solo es una cuestión de higiene, sino también de confianza personal. Las manos son una carta de presentación, y mantenerlas libres de olores desagradables contribuye a proyectar una mejor imagen en el día a día.