Maratón Medellín 2025: entre el deporte y el impacto económico para la ciudad

Con un legado de más de tres décadas, la Maratón Medellín no solo suma kilómetros, sino que reafirma su compromiso con la inclusión, la transformación social y el desarrollo sostenible a través del deporte. Foto: Media Maratón de Medellín 2025

Medellín se prepara para recibir a 27.000 corredores de 45 países en la Maratón Medellín 2025, un evento que se ha consolidado como una de las citas deportivas más relevantes de la región. Más allá del espectáculo atlético, la competencia proyecta un impacto económico y social que la ciudad quiere aprovechar para consolidar su imagen como destino internacional de turismo deportivo y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje de sostenibilidad.

La cita está programada para el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, con distancias que van desde los 5 hasta los 42 kilómetros. Las calles del centro y de corredores viales estratégicos serán escenario de una fiesta que, según estimaciones oficiales, moverá más de $57.000 millones en la economía local, dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.

Pero la carrera también tiene otra cara: su articulación con el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, promovido por Naciones Unidas, lo que le da un sello ambiental poco común en este tipo de certámenes. Medellín quiere mostrar que la maratón no solo es una competencia, sino un escenario para reflexionar sobre el cambio climático, la contaminación del aire y la salud pública.

El regreso de la 5K y un circuito para todos

El primer día de la competencia, el sábado 6 de septiembre, arrancará con la tradicional distancia de 5 kilómetros, que este año espera reunir a unas 4.000 personas en un ambiente más recreativo que competitivo. La salida y llegada estarán en Parques del Río – EPM, uno de los corredores urbanos que simbolizan la transformación de la ciudad.

El circuito, que tendrá cierres viales temporales en vías estratégicas como la carrera 51 (Bolívar), Industriales y la avenida 33, permitirá que familias, jóvenes y aficionados se integren al evento. Esta modalidad está pensada para participantes desde los once años y contempla categorías de damas, varones, silla de ruedas y recreativa desde los dieciocho años. El límite máximo para completar el recorrido será de una hora y treinta minutos.

Aunque pueda parecer menor frente a las pruebas de largo aliento, la 5K es clave para la organización porque permite vincular a sectores más amplios de la ciudadanía y no solo a los corredores de élite. De hecho, 819 atletas que competirán en esta distancia también estarán inscritos en las pruebas del domingo, lo que da cuenta del carácter integrador del evento.

Una maratón con sello internacional

La jornada del domingo 7 de septiembre será la más exigente, con las distancias de 42, 21 y 10 kilómetros. La prueba reina de 42.195 metros, junto con la media maratón de 21.098 metros, contará con certificación de World Athletics, lo que garantiza su inclusión en el calendario internacional y, en el caso de la maratón completa, la posibilidad de clasificar a la exigente Maratón de Boston.

Esto no es menor: cada año, corredores de élite y aficionados de distintos países eligen Medellín como destino para buscar marcas válidas en competencias de mayor prestigio. De ahí que la inclusión en la agenda de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS) haya sido un paso estratégico para la internacionalización de la ciudad.

El director de la competencia, Gustavo Orozco, lo resume así: “Más que una competencia atlética, la Maratón Medellín es un escenario de encuentro ciudadano que conecta el deporte con la transformación urbana, la sostenibilidad y la proyección internacional de nuestra ciudad. Cada corredor se convierte en un embajador de Medellín ante el mundo”.

Correr por un aire más limpio

Uno de los elementos que marcarán la edición 2025 es su articulación a la campaña global #Racing4Air, promovida por Naciones Unidas en el marco del Día Internacional del Aire Limpio. La idea es que la maratón sea más que un esfuerzo físico: que se convierta en un acto simbólico por la calidad del aire y la reducción de la contaminación.

Las cifras respaldan la preocupación. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica causa más de siete millones de muertes prematuras al año en el mundo. Medellín no ha sido ajena a este problema: en la última década ha enfrentado emergencias ambientales por la concentración de material particulado, lo que ha puesto sobre la mesa la necesidad de repensar la movilidad, la industria y la forma de habitar la ciudad.

En este sentido, la maratón incluirá mensajes alusivos en los puntos de salida y llegada, en la ExpoRunners y en campañas digitales. Para Martina Otto, directora del Secretariado de la Climate and Clean Air Coalition, la apuesta es más amplia:

“Esta alianza representa mucho más que una carrera. Se trata de generar impulso, de avanzar juntos hacia un futuro más saludable y sostenible. Medellín demuestra que el aire limpio y la acción climática van de la mano”.

El impacto económico

Más allá del discurso ambiental, la maratón es también un negocio. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, el evento generará una derrama superior a los 14 millones de dólares, lo que equivale a más de 57.000 millones de pesos. Se estima la llegada de más de 20.000 visitantes nacionales e internacionales, lo que dinamizará la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y el transporte.

Además, se calcula la creación de unos 2.500 empleos directos e indirectos durante los días del evento, desde logística y seguridad hasta comercio informal en las calles aledañas. Para una ciudad que busca diversificar su economía y posicionarse como destino turístico, estos números son claves.

La secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano Rojo, destaca esta faceta: “La Maratón Medellín es una gran fiesta deportiva que se vive en las calles de nuestra ciudad, generando una derrama económica significativa. Nos complace recibir eventos como este que fomentan el deporte, dinamizan la economía local y proyectan a Medellín a nivel internacional”.

El evento cuenta con un robusto respaldo empresarial: EPM, Nike, La Roche Posay, Gatorade, Agua Cristal, Mexsana y Sistecrédito, entre otros. Aunque la presencia de marcas no es nueva en este tipo de certámenes, sí refleja el interés de las compañías por asociarse con un evento que combina deporte, turismo y sostenibilidad.

La Alcaldía de Medellín, a través del Inder y la Secretaría de Desarrollo Económico, también se suma como aliado institucional. Para algunos críticos, esta articulación público-privada es necesaria, pero plantea preguntas sobre el costo de oportunidad: ¿qué otros programas podrían financiarse con esos recursos? ¿Se logra un beneficio equitativo para la ciudadanía o el evento se convierte en una vitrina limitada a ciertos sectores?