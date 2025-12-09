Mareo al viajar: por qué sucede y consejos para mejorarlo

El mareo por movimiento puede prevenirse con aire fresco, descanso y fijando la vista en el horizonte.

Viajar en carro, bus, avión, tren o barco puede ser un reto físico para muchas personas. El mareo por movimiento, conocido también como cinetosis, es una condición más común de lo que parece y puede arruinar incluso el viaje más esperado.

Náuseas, sudor frío, palidez y vómito son algunos de sus síntomas más frecuentes, y aunque suelen desaparecer una vez que el cuerpo se detiene, el malestar puede ser intenso mientras dura.

¿Por qué se da el mareo?

De acuerdo con MedlinePlus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el mareo por movimiento se presenta cuando el cerebro recibe señales contradictorias: el oído interno detecta el movimiento, pero los ojos o los músculos perciben que el cuerpo está quieto.

Esa confusión sensorial activa una respuesta que desencadena el malestar. Por ejemplo, si una persona lee en el teléfono mientras viaja, sus ojos se enfocan en algo que no se mueve, mientras el oído interno percibe cada aceleración o curva del trayecto.

Cualquier persona puede experimentar cinetosis, aunque los niños de entre 2 y 12 años suelen ser los más propensos. También afecta con mayor frecuencia a las mujeres embarazadas y a quienes toman ciertos medicamentos que alteran el equilibrio o la presión arterial.

Consejos prácticos para evitar el malestar

La buena noticia es que el mareo por movimiento puede prevenirse o reducirse con medidas sencillas. Mayo Clinic, una de las instituciones médicas más reconocidas del mundo, ofrece varias recomendaciones.

Entre ellas, elegir el asiento adecuado: la parte delantera de un automóvil, los asientos junto a las alas en los aviones o la cubierta de un barco son zonas donde el movimiento se percibe menos.

También sugiere mantener la vista en el horizonte, procurar que el ambiente esté ventilado y evitar las comidas abundantes antes del viaje. Si el trayecto será largo, es mejor ofrecer refrigerios ligeros, como galletas saladas o frutas suaves, y pequeñas cantidades de agua.

En el caso de los niños, viajar durante la hora de la siesta puede ser una buena estrategia para reducir el riesgo de mareo.

Cuando el malestar aparece, lo mejor es detener el vehículo, dejar que la persona salga a respirar aire fresco y recostarse unos minutos con los ojos cerrados. Colocar un paño frío en la frente también puede aliviar los síntomas.

Viajar sin miedo

El mareo por movimiento no representa un peligro grave, pero puede ser muy incómodo y limitar la libertad de viajar. Saber por qué ocurre ayuda a manejarlo mejor y a evitar los factores que lo desencadenan.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., mantener el cuerpo hidratado, evitar el alcohol, no fumar y distraerse con música o conversación son hábitos simples que contribuyen a un viaje más tranquilo. También puede utilizar pastillas con sabores, como dulces de jengibre para estar más tranquilo.

En última instancia, el equilibrio entre lo que el cuerpo percibe y lo que el cerebro interpreta es lo que determina cómo reaccionamos ante el movimiento. Comprenderlo es el primer paso para recuperar la confianza en los trayectos largos y disfrutar del viaje, sin importar el destino.

