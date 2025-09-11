Mareo y desmayos en el ejercicio: ¿por qué ocurren y qué debe hacer?

Marearse o incluso desmayarse durante el ejercicio no siempre es señal de algo grave, pero sí un aviso que no debe ignorarse. Un estudio publicado en abril de 2025 reveló que la deshidratación intensifica la caída de presión arterial tras entrenar y aumenta el riesgo de síncope Foto: Nutlegal - stock.adobe.com - Getty Images

En situaciones cotidianas, muchas personas han sentido alguna vez un mareo fugaz al levantarse o durante una rutina de ejercicio. Es una experiencia que puede alarmar, especialmente cuando ocurre sin aviso. Comprender por qué ocurre ayuda a afrontarla mejor, reducir su frecuencia y saber cuándo es urgente buscar ayuda médica.

El desmayo —o síncope— durante o después del ejercicio es una situación que, aunque a veces benigna, puede tener causas de gravedad. La caída repentina del presión arterial, la deshidratación, un esfuerzo excesivo o alteraciones en el sistema nervioso autónomo pueden jugar un papel importante, y reconocer los signos a tiempo puede marcar la diferencia.

El preparador físico del equipo Real Cundinamarca, Guillermo Navarro, explica que “cuando alguien aumenta su intensidad de entrenamiento demasiado pronto, puede sentir mareo porque el cuerpo aún no está preparado”. Advierte que el error más frecuente es pasar de un nivel bajo a uno muy exigente en poco tiempo, sin permitir que el organismo se adapte gradualmente.

A su vez, Cristian Saray, médico internista especializado en medicina del deporte, aporta una perspectiva clínica: “Una caída brusca de la presión arterial tras el ejercicio intenso puede provocar desmayo, especialmente si no se repone líquidos adecuadamente”. También destaca que la pérdida de volumen sanguíneo por sudoración espesa la sangre y eso puede reducir la circulación cerebral.

Y es que una investigación internacional liderada por Toby Mündel y publicada en abril de 2025, cuyo propósito fue entender mejor la hipotensión post-ejercicio, es decir, la baja que puede mantenerse durante horas tras un esfuerzo intensa, analizó a 12.000 hombres en dos condiciones: una tras seguir su ingesta habitual de líquidos, y otra después de permanecer sin consumir algún líquido durante 12 horas. Tras una sesión de 10 minutos de ejercicio intenso, los participantes que no habían bebido agua o algún líquido, se sintieron más débiles, deshidratados y sufrieron una mayor caída de presión arterial. Cuando consumieron algún líquido, ya sea de forma rápida o repartida en una hora, mejoraron sus síntomas y se restauró su presión.

Este hallazgo realza una causa concreta y común del mareo y desmayo tras el ejercicio: la combinación de esfuerzo intenso con deshidratación. Pero no es la única razón, como lo complementan los expertos.

El entrenador físico agrega que “una condición física pobre o un nivel de entrenamiento que sobrepasa a lo que el cuerpo puede tolerar” también explica muchos episodios de mareo durante el ejercicio. Por eso, recomienda incrementar la carga de entrenamiento con moderación, idealmente no más de un 10 % a 20 % por semana.

El médico internista confirma que además de los cambios bruscos de presión, existen casos menos frecuentes en los que hay condiciones cardíacas subyacentes graves. “En deportistas jóvenes que se desmayan durante el esfuerzo, hay que descartar cardiopatías estructurales o arritmias”, alerta.

El entrenador observa que la hidratación juega un rol central: “No basta consumir algún líquido, justo antes del ejercicio. Lo mejor es mantener una ingesta regular durante todo el día, y solo en casos de entrenamientos muy prolongados o ambientes calurosos usar bebidas con electrolitos”.

Los expertos coinciden en las causas más comunes de mareo o desmayo durante o después del ejercicio son:

1. Aumento de intensidad sin adaptación previa: el cuerpo no soporta el salto repentino desde una condición baja;

2. Deshidratación y pérdida de volumen sanguíneo: lo que puede reducir la presión arterial;

3. Hipotensión post-ejercicio: bajada continua de la presión tras el esfuerzo, como señala el estudio mencionado;

4. Condiciones médicas graves: en casos atípicos, especialmente en deportistas, podrían ocultarse enfermedades cardíacas.

Ambos expertos coinciden en las recomendaciones básicas para prevenir estos episodios. El entrenador sugiere comenzar progresivamente, escuchar señales del cuerpo y mantener hidratación constante. El médico advierte que si además hay síntomas como latidos irregulares, palpitaciones, dolor en el pecho o confusión, es indispensable buscar atención médica sin demora.