Mareo y desmayos en el ejercicio: ¿por qué ocurren y qué debe hacer?

Experimentar mareos durante o después del ejercicio puede parecer algo puntual y sin importancia, pero en realidad puede ser una señal de que algo no está funcionando bien en el cuerpo.
Desde una hidratación inadecuada hasta un esfuerzo excesivo o problemas cardiovasculares, las causas son variadas y, en algunos casos, serias. Entender por qué ocurren los mareos y cómo prevenirlos no solo mejora su bienestar durante la actividad física, sino que también protege de riesgos mayores.
Vamos por partes. Comencemos con las posibles causas:
1. Esfuerzo excesivo
Presionarse más de lo que el cuerpo tolera puede causar:
- Mareos
- Náuseas
- Dificultad para respirar
- Sensación de desmayo
Evite sobrepasar sus límites. Escuche a su cuerpo y adapte la intensidad a su estado físico.
2. Tipo de ejercicio: máquinas de movimiento continuo
Actividades como la elíptica o la cinta de correr pueden causar vértigo o sensación de que el cuerpo sigue en movimiento tras detenerse. Este efecto es más común si se para de forma brusca.
Consejo: Finalice estas actividades con una disminución progresiva de la velocidad.
3. Deshidratación
El calor, el sudor y la falta de reposición de líquidos generan:
- Boca seca
- Cansancio
- Mareos
- Micción escasa
Qué hacer:
- Beba 2 vasos de agua 2 horas antes de entrenar.
- Durante el ejercicio, beba sorbos pequeños cada 15-20 minutos.
- Si entrena más de 1 hora, considere bebidas isotónicas para reponer electrolitos.
4. Hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en sangre)
Al ejercitarse, el cuerpo consume glucosa rápidamente. Si no se ha comido antes, pueden aparecer:
- Temblores
- Irritabilidad
- Mareos
- Sudoración
Qué hacer:
- Consuma un snack ligero (fruta, yogur o galletas) 30-60 minutos antes de entrenar.
5. Presión arterial baja
El ejercicio puede provocar una bajada de tensión, especialmente si:
- No se realiza un calentamiento adecuado
- Se para de golpe
- Hay predisposición a la hipotensión
Síntomas: visión borrosa, fatiga, mareos.
Prevención: comience y finalice su entrenamiento de forma gradual.
6. Falta de oxígeno
Una respiración superficial o inadecuada impide que llegue suficiente oxígeno al cerebro. Esto puede causar mareos, sobre todo en ejercicios intensos.
Qué hacer:
- Controle su respiración.
- Inhale por la nariz y exhale por la boca de forma constante.
7. Problemas cardíacos o arritmias
El ejercicio puede revelar alteraciones del ritmo cardíaco, especialmente si hay una enfermedad previa no diagnosticada.
Síntomas que deben alertarte:
- Mareo frecuente o intenso
- Desmayos
- Palpitaciones irregulares
Importante: Consulte al médico si estos síntomas se repiten.
Cómo prevenir los mareos al hacer ejercicio
✅ Hidrátese correctamente antes, durante y después
✅ Coma algo ligero previo al entrenamiento
✅ Caliente antes y estire después
✅ Evite el ejercicio en horas de mucho calor
✅ Aumente la intensidad progresivamente
✅ Escuche a su cuerpo y no lo fuerce
¿Cuándo consultar a un médico?
- Si los mareos son frecuentes o intensos
- Si se acompañan de desmayos, visión borrosa o dolor en el pecho
- Si no desaparecen al hidratarse o descansar
- Si tiene antecedentes cardíacos o presión baja
Un chequeo médico puede ayudarle a detectar posibles problemas y entrenar con seguridad.
