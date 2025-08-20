Mareo y desmayos en el ejercicio: ¿por qué ocurren y qué debe hacer?

Si no quieres perder el esfuerzo realizado en el deporte, ten en cuenta esta lista. No todo vale. Foto: Pixabay

Experimentar mareos durante o después del ejercicio puede parecer algo puntual y sin importancia, pero en realidad puede ser una señal de que algo no está funcionando bien en el cuerpo.

Desde una hidratación inadecuada hasta un esfuerzo excesivo o problemas cardiovasculares, las causas son variadas y, en algunos casos, serias. Entender por qué ocurren los mareos y cómo prevenirlos no solo mejora su bienestar durante la actividad física, sino que también protege de riesgos mayores.

Vamos por partes. Comencemos con las posibles causas:

1. Esfuerzo excesivo

Presionarse más de lo que el cuerpo tolera puede causar:

Mareos

Náuseas

Dificultad para respirar

Sensación de desmayo

Evite sobrepasar sus límites. Escuche a su cuerpo y adapte la intensidad a su estado físico.

2. Tipo de ejercicio: máquinas de movimiento continuo

Actividades como la elíptica o la cinta de correr pueden causar vértigo o sensación de que el cuerpo sigue en movimiento tras detenerse. Este efecto es más común si se para de forma brusca.

Consejo: Finalice estas actividades con una disminución progresiva de la velocidad.

3. Deshidratación

El calor, el sudor y la falta de reposición de líquidos generan:

Boca seca

Cansancio

Mareos

Micción escasa

Qué hacer:

Beba 2 vasos de agua 2 horas antes de entrenar.

Durante el ejercicio, beba sorbos pequeños cada 15-20 minutos.

Si entrena más de 1 hora, considere bebidas isotónicas para reponer electrolitos.

4. Hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en sangre)

Al ejercitarse, el cuerpo consume glucosa rápidamente. Si no se ha comido antes, pueden aparecer:

Temblores

Irritabilidad

Mareos

Sudoración

Qué hacer:

Consuma un snack ligero (fruta, yogur o galletas) 30-60 minutos antes de entrenar.

5. Presión arterial baja

El ejercicio puede provocar una bajada de tensión, especialmente si:

No se realiza un calentamiento adecuado

Se para de golpe

Hay predisposición a la hipotensión

Síntomas: visión borrosa, fatiga, mareos.

Prevención: comience y finalice su entrenamiento de forma gradual.

6. Falta de oxígeno

Una respiración superficial o inadecuada impide que llegue suficiente oxígeno al cerebro. Esto puede causar mareos, sobre todo en ejercicios intensos.

Qué hacer:

Controle su respiración.

Inhale por la nariz y exhale por la boca de forma constante.

7. Problemas cardíacos o arritmias

El ejercicio puede revelar alteraciones del ritmo cardíaco, especialmente si hay una enfermedad previa no diagnosticada.

Síntomas que deben alertarte:

Mareo frecuente o intenso

Desmayos

Palpitaciones irregulares

Importante: Consulte al médico si estos síntomas se repiten.

Cómo prevenir los mareos al hacer ejercicio

✅ Hidrátese correctamente antes, durante y después

✅ Coma algo ligero previo al entrenamiento

✅ Caliente antes y estire después

✅ Evite el ejercicio en horas de mucho calor

✅ Aumente la intensidad progresivamente

✅ Escuche a su cuerpo y no lo fuerce

¿Cuándo consultar a un médico?

Si los mareos son frecuentes o intensos

Si se acompañan de desmayos, visión borrosa o dolor en el pecho

Si no desaparecen al hidratarse o descansar

Si tiene antecedentes cardíacos o presión baja

Un chequeo médico puede ayudarle a detectar posibles problemas y entrenar con seguridad.

