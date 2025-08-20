No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bienestar y Amor

Mareo y desmayos en el ejercicio: ¿por qué ocurren y qué debe hacer?

Sentir un mareo de forma ocasional al hacer deporte no siempre es motivo de alarma, pero cuando se repite o aparece en determinadas condiciones, puede indicar un problema de salud subyacente.

Redacción Bienestar
20 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
Si no quieres perder el esfuerzo realizado en el deporte, ten en cuenta esta lista. No todo vale.
Si no quieres perder el esfuerzo realizado en el deporte, ten en cuenta esta lista. No todo vale.
Foto: Pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Experimentar mareos durante o después del ejercicio puede parecer algo puntual y sin importancia, pero en realidad puede ser una señal de que algo no está funcionando bien en el cuerpo.

Desde una hidratación inadecuada hasta un esfuerzo excesivo o problemas cardiovasculares, las causas son variadas y, en algunos casos, serias. Entender por qué ocurren los mareos y cómo prevenirlos no solo mejora su bienestar durante la actividad física, sino que también protege de riesgos mayores.

Vamos por partes. Comencemos con las posibles causas:

1. Esfuerzo excesivo

Presionarse más de lo que el cuerpo tolera puede causar:

  • Mareos
  • Náuseas
  • Dificultad para respirar
  • Sensación de desmayo

Evite sobrepasar sus límites. Escuche a su cuerpo y adapte la intensidad a su estado físico.

2. Tipo de ejercicio: máquinas de movimiento continuo

Actividades como la elíptica o la cinta de correr pueden causar vértigo o sensación de que el cuerpo sigue en movimiento tras detenerse. Este efecto es más común si se para de forma brusca.

Consejo: Finalice estas actividades con una disminución progresiva de la velocidad.

3. Deshidratación

El calor, el sudor y la falta de reposición de líquidos generan:

  • Boca seca
  • Cansancio
  • Mareos
  • Micción escasa

Qué hacer:

  • Beba 2 vasos de agua 2 horas antes de entrenar.
  • Durante el ejercicio, beba sorbos pequeños cada 15-20 minutos.
  • Si entrena más de 1 hora, considere bebidas isotónicas para reponer electrolitos.

4. Hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en sangre)

Al ejercitarse, el cuerpo consume glucosa rápidamente. Si no se ha comido antes, pueden aparecer:

  • Temblores
  • Irritabilidad
  • Mareos
  • Sudoración

Qué hacer:

  • Consuma un snack ligero (fruta, yogur o galletas) 30-60 minutos antes de entrenar.

5. Presión arterial baja

El ejercicio puede provocar una bajada de tensión, especialmente si:

  • No se realiza un calentamiento adecuado
  • Se para de golpe
  • Hay predisposición a la hipotensión

Síntomas: visión borrosa, fatiga, mareos.

Prevención: comience y finalice su entrenamiento de forma gradual.

6. Falta de oxígeno

Una respiración superficial o inadecuada impide que llegue suficiente oxígeno al cerebro. Esto puede causar mareos, sobre todo en ejercicios intensos.

Qué hacer:

  • Controle su respiración.
  • Inhale por la nariz y exhale por la boca de forma constante.

7. Problemas cardíacos o arritmias

El ejercicio puede revelar alteraciones del ritmo cardíaco, especialmente si hay una enfermedad previa no diagnosticada.

Síntomas que deben alertarte:

  • Mareo frecuente o intenso
  • Desmayos
  • Palpitaciones irregulares

Importante: Consulte al médico si estos síntomas se repiten.

Cómo prevenir los mareos al hacer ejercicio

✅ Hidrátese correctamente antes, durante y después

✅ Coma algo ligero previo al entrenamiento

✅ Caliente antes y estire después

✅ Evite el ejercicio en horas de mucho calor

✅ Aumente la intensidad progresivamente

✅ Escuche a su cuerpo y no lo fuerce

¿Cuándo consultar a un médico?

  • Si los mareos son frecuentes o intensos
  • Si se acompañan de desmayos, visión borrosa o dolor en el pecho
  • Si no desaparecen al hidratarse o descansar
  • Si tiene antecedentes cardíacos o presión baja

Un chequeo médico puede ayudarle a detectar posibles problemas y entrenar con seguridad.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Bienestar

Temas recomendados:

Bienestar

Vida sana

Estilo de Vida

mareo al hacer ejercicio

consejos para hacer ejercicio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar