Mascarillas faciales con luz infrarroja: ¿Realmente funcionan o solo es moda?

Antes de invertir en una mascarilla de este tipo, consulte con un dermatólogo y revise bien las especificaciones técnicas del producto. En un mercado saturado de promesas, la educación es la mejor herramienta para evitar decepciones… y quemaduras innecesarias.

Desde que celebridades como Kourtney Kardashian o Chrissy Teigen comenzaron a compartir selfies con mascarillas luminosas futuristas, la curiosidad por la terapia facial con luz infrarroja se ha disparado. Estas mascarillas, con su característico resplandor rojo, prometen beneficios que van desde la reducción de arrugas hasta la mejora del acné, pasando por la estimulación del colágeno.

Las mascarillas con luz LED, específicamente las que emiten luz infrarroja, son dispositivos electrónicos que emiten longitudes de onda invisibles al ojo humano. A diferencia de la luz roja visible (630-660 nm), la luz infrarroja cercana suele oscilar entre los 700 y 1200 nanómetros (nm), y tiene la capacidad de penetrar más profundamente en la piel.

“La luz infrarroja penetra hasta la dermis media, lo que estimula los fibroblastos, que son las células encargadas de producir colágeno y elastina. A diferencia de otras terapias superficiales, esta luz llega a capas donde realmente se producen los procesos que envejecen o deterioran la piel”, explica la doctora Ana Milena Contreras, dermatóloga de Dermanat con más de 20 años de experiencia en medicina estética.

Las mascarillas que utilizan luz infrarroja suelen promocionar efectos como:

• Reducción de arrugas y líneas de expresión

• Aumento en la producción de colágeno

• Mejoría en la textura y tono de la piel

• Reducción de la inflamación

• Mejor circulación sanguínea

• Aceleración de procesos de cicatrización

El doctor Gabriel Vélez, físico especializado en tecnología biomédica del Hospital Cruz Roja, por su parte, advierte que no todas las mascarillas son iguales. “Existen dispositivos aprobados por entidades regulatorias como la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.), pero también hay un mercado enorme de dispositivos sin validación científica ni estudios clínicos detrás. No todas las luces LED penetran igual, ni todas las mascarillas emiten en el rango terapéutico adecuado”.

Un estudio publicado en Journal of Photomedicine and Skin Health (2024), titulado “Long-Term Effects of Near-Infrared Light Therapy in Non-Invasive Facial Rejuvenation”, ofrece datos concluyentes. Este ensayo clínico aleatorizado involucró a 112 mujeres de entre 35 y 60 años, divididas en dos grupos: uno que utilizó una mascarilla con luz infrarroja (830 nm) durante 15 minutos, tres veces por semana durante seis meses, y un grupo de control que usó una mascarilla de placebo sin emisión de luz real.

Los resultados fueron los siguientes:

• En el grupo tratado, el 78% mostró una reducción estadísticamente significativa en la profundidad de las arrugas periorbitales (alrededor de los ojos).

• El colágeno dérmico aumentó en un 32%, medido por biopsias antes y después del tratamiento.

• Un 62% reportó una mejora visible en la elasticidad y firmeza de la piel.

• El grupo de placebo no presentó cambios significativos.

“El estudio fue doble ciego, lo cual es crucial. Ni los pacientes ni los investigadores sabían qué grupo recibía la luz activa, lo que fortalece la validez de los resultados. Además, se utilizó una longitud de onda precisa, comprobada previamente en modelos animales y cultivos celulares”, apunta Vélez.

La doctora Contreras considera este estudio como uno de los más completos hasta ahora. “Este tipo de investigación no solo confirma la eficacia de la luz infrarroja, sino que delimita sus alcances reales. No es una solución mágica, pero sí una herramienta muy útil si se emplea con constancia y bajo supervisión adecuada”.

¿Hay riesgos o efectos secundarios?

Pese a que el tratamiento es considerado no invasivo, existen algunas advertencias. “Algunas personas pueden experimentar ligeras rojeces o sensibilidad, especialmente si combinan el uso con productos fotosensibilizantes como retinoides o ácidos exfoliant. Por eso siempre recomiendo consultar con un profesional antes de iniciar cualquier terapia, por muy segura que parezca”, apunta Vélez.

Vélez agrega una advertencia tecnológica: “Hay dispositivos en el mercado que prometen luz infrarroja pero no emiten nada más allá del espectro visible. Algunas incluso usan LEDs rojos disfrazados como infrarrojos. El consumidor debe fijarse bien en las especificaciones técnicas y desconfiar de mascarillas muy baratas o sin certificación”.

¿Qué características debe tener una buena mascarilla?

Ambos expertos coinciden en que no todas las mascarillas son iguales. Las más efectivas tienen las siguientes características:

1. Emisión real de luz infrarroja (alrededor de 830 nm)

2. Certificaciones médicas (FDA, CE, INVIMA si es en Colombia)

3. Distribución uniforme de LEDs

4. Diseño ergonómico y materiales hipoalergénicos

5. Sistema de temporizador para evitar sobreexposición

“La clave está en la regularidad y la calidad del dispositivo. No sirve de mucho usar una mascarilla infrarroja de baja potencia una vez al mes. Como cualquier tratamiento, requiere disciplina”, dice Contreras.

El estudio anteriormente citado también incluyó un subgrupo que combinó el uso de la mascarilla con ácido hialurónico tópico. Este grupo presentó mejoras aún más evidentes, lo que sugiere una sinergia entre tratamientos tópicos y la fototerapia.

“La luz infrarroja mejora la absorción de productos al aumentar la permeabilidad de la piel momentáneamente. Por eso, muchas clínicas de estética combinan la luz con sueros específicos”, asegura Contreras.

Vélez complementa: “Además, hay investigaciones en curso que exploran el uso combinado con microcorrientes, radiofrecuencia o incluso plasma rico en plaquetas. El futuro está en la combinación inteligente de tecnologías”.

¿Es apta para todos los tipos de piel?

“Una gran ventaja de la luz infrarroja es que es segura para todos los fototipos, incluso pieles oscuras. A diferencia de ciertos láseres que pueden causar hiperpigmentación, esta tecnología no genera calor extremo ni daño epidérmico”, señala Contreras.

Sin embargo, hay excepciones. “Personas con epilepsia fotosensible, enfermedades autoinmunes activas o embarazo deben evitar el uso sin previa evaluación médica”, agrega la dermatóloga.

Las mascarillas faciales con luz infrarroja parecen haber superado el umbral de la moda para ubicarse en un terreno más serio: el de la tecnología médica aplicada al bienestar estético. Aunque no son una cura milagrosa ni sustituyen una buena rutina de cuidado de la piel, sí ofrecen beneficios reales cuando se utilizan correctamente.

“La luz infrarroja no borra 20 años de daño solar en un mes, pero sí es una herramienta eficaz para estimular procesos naturales de regeneración”, concluye Contreras.

Vélez, por su parte, resume con una frase directa: “No es ciencia ficción, pero tampoco es magia. Es ciencia aplicada que aún estamos aprendiendo a optimizar”.