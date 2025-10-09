Así es la medalla de la Maratón de Nueva York 2025: el detalle que sorprende

La organización de la Maratón de Nueva York presentó la medalla que recibirán los corredores en 2025. Foto: NYCMARATHON

La organización New York Road Runners (NYRR) presentó la medalla oficial de la Maratón de Nueva York 2025 durante un acto celebrado esta semana en el NYRR Run Center, en Manhattan.La pieza será entregada a los más de 50.000 corredores que crucen la meta el próximo 2 de noviembre, cuando se realice la edición número 54 de la carrera.

El evento de presentación contó con la participación de representantes de la organización, patrocinadores y algunos atletas ya inscritos. Durante el anuncio se explicaron el diseño, los materiales y los detalles logísticos relacionados con la producción y distribución de las medallas. Según NYRR, el diseño de 2025 mantiene los elementos tradicionales que identifican a la ciudad: los cinco distritos —Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan— aparecen representados en relieve, junto con el logotipo oficial de la carrera.

La medalla fue elaborada con una aleación metálica estándar para competiciones internacionales. En su parte trasera incluye un espacio para grabar el nombre y el tiempo del corredor, un servicio que podrá realizarse durante el “Marathon Monday” y en los días posteriores a la competencia. Este grabado tendrá un costo adicional y busca ofrecer a los finalistas una opción de personalización inmediata.

El comité organizador explicó que la revelación de la medalla forma parte del calendario de actividades previas a la carrera. Cada año, esta presentación busca generar expectativa entre los corredores y reforzar la conexión emocional que representa cruzar la meta y recibir la medalla. La logística para su distribución ya está definida: todas las estaciones de meta contarán con suficientes unidades, almacenadas en contenedores sellados para evitar deterioro o humedad. Aunque no se reveló el número total de piezas fabricadas, NYRR aseguró que habrá inventario de respaldo ante posibles imprevistos.

El acto también incluyó información sobre el programa de experiencias para corredores, patrocinado por las marcas aliadas del evento. Las imágenes de la medalla se utilizarán en las próximas campañas digitales y materiales promocionales del maratón.

La edición 2025 llega en medio de una alta expectativa por el nivel de los atletas confirmados. Entre ellos figuran los campeones olímpicos Eliud Kipchoge y Sifan Hassan, quienes encabezan la lista de corredores élite. Con su participación, la Maratón de Nueva York consolida su posición dentro del circuito Abbott World Marathon Majors, que agrupa a las seis grandes maratones del mundo.

Además de su valor simbólico, la medalla tiene un papel práctico dentro del sistema de participación de NYRR. Los corredores que completan la prueba obtienen créditos para el programa “9+1”, que garantiza acceso directo a futuras ediciones. Este beneficio convierte a la medalla en un reconocimiento con valor adicional para participantes locales e internacionales.

Curiosidades históricas y logísticas

Las medallas de la Maratón de Nueva York acumulan varias curiosidades a lo largo de su historia. En el NYRR Run Center existe un muro de exhibición que conserva piezas de distintas décadas, incluidas las correspondientes a años especiales como 2012, cuando la carrera fue cancelada por el huracán Sandy, pero las medallas igualmente fueron fabricadas y distribuidas a los corredores inscritos.

Una característica distintiva es el servicio de grabado personalizado. Desde hace años, NYRR ofrece la posibilidad de añadir el nombre y el tiempo final del corredor. En 2024, el servicio tuvo un costo de 28 dólares y se realizó durante el “Marathon Monday” —el día siguiente a la carrera— y durante los dos días posteriores. Para 2025, el procedimiento se mantendrá en el mismo formato.

También existe una versión virtual de la maratón, en la que los corredores remotos reciben una medalla digital y un llavero conmemorativo. Aunque esta participación no otorga los mismos créditos que el evento presencial, permite a miles de aficionados unirse a la experiencia global desde cualquier parte del mundo.

Otro dato relevante es que los corredores que cruzan la meta después del tiempo límite establecido —las 10:00 p.m. hora local— no figuran en los resultados oficiales, pero sí reciben la medalla de finalista. Este gesto busca reconocer el esfuerzo de todos los participantes, independientemente de su rendimiento competitivo.

La medalla también está conectada con la prestigiosa “Six Star Medal”, el galardón que entrega Abbott World Marathon Majors a quienes completan las seis grandes maratones del mundo: Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Para muchos corredores, recibir la medalla de Nueva York representa el paso final hacia esa distinción internacional.

En cuanto al diseño, la tradición se mantiene: cada edición incluye referencias visuales a los cinco distritos por los que pasa la ruta. Esta iconografía ha sido constante en las medallas recientes, junto con elementos alusivos a la silueta urbana de la ciudad y a los puentes emblemáticos que los corredores atraviesan durante el recorrido.

La logística de entrega es otro aspecto que NYRR cuida con precisión. Las medallas se transportan en contenedores herméticos desde el punto de almacenamiento hasta la línea de meta en Central Park. Cada estación cuenta con personal designado para la distribución ordenada, así como con voluntarios entrenados para asistir a los corredores en el área de recuperación.

Finalmente, la organización recuerda que la medalla tiene un profundo valor simbólico dentro del recorrido de cada corredor. Representa el cierre tangible de meses de preparación, esfuerzo y disciplina, pero también se convierte en un registro físico de participación en uno de los eventos deportivos más importantes del calendario mundial.

