Estas son las medallas de las Majors de running y sus historias

Las medallas de los Marathon Majors guardan historias que van mucho más allá del metal y el diseño. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Correr un Major no es solo competir en una maratón, es entrar en el corazón de ciudades que laten al ritmo de millones de pasos. Durante 42 kilómetros, las calles se convierten en escenarios de épica colectiva donde debutantes y élites comparten un mismo objetivo: cruzar la meta. Y allí, en ese instante, la recompensa no es solo el alivio físico ni los aplausos, sino el pequeño objeto que cuelga del cuello del corredor: una medalla que encierra orgullo, memoria y tradición.

En el mundo del running hay seis preseas que se miran con especial admiración: las de los World Marathon Majors, las maratones más prestigiosas del planeta —Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Tokio—. Cada una tiene un diseño particular y una historia propia, y todas juntas construyen un relato global de esfuerzo y sueños cumplidos. Incluso existe una séptima pieza, la codiciada medalla de “Seis Estrellas”, reservada solo para quienes logran completar el circuito completo. A continuación, algunas de ellas, de acuerdo con el sitio web oficial de la World Athletics Asociation (Asociación Mundial de Atletismo).

Boston Marathon: el unicornio robado y devuelto

La maratón de Boston es la más antigua de Estados Unidos (se corre desde 1897) y tiene una rica tradición. Su medalla, especialmente en tiempos recientes, suele llevar el símbolo del unicornio, que es uno de los emblemas del Boston Athletic Association (la organización a cargo).

Una de las historias más llamativas asociadas a a medalla de Boston ocurrió en 1998, cuando el campeón japonés Shigeki Tanaka, ganador en 1951, fue robado de su casa de su medalla original. En julio de ese año le fue entregada una medalla de reemplazo por parte de la asociación organizadora, acompañada de una carta que reconocía lo sucedido. Más tarde la medalla original fue recuperada en una redada policial. Tanaka incluso regaló la medalla de reemplazo como un “trofeo de amistad” al B.A.A. como símbolo de gratitud.

Ese episodio sella cómo una medalla no es solo un objeto de metal, sino símbolo de identidad, memoria, orgullo nacional y también vulnerabilidad frente al robo.

Londres: elegancia y cambio constante

El Maratón de Londres, otro de los Majors, tiende a renovar el diseño de su medalla con frecuencia, reflejando elementos arquitectónicos de la ciudad (puentes, monumentos, siluetas del skyline). Cada año, muchos corredores esperan con emoción el anuncio del nuevo diseño, pues suele combinar elegancia, elementos urbanos y el logotipo del evento.

La relevancia simbólica de su medalla está también asociada con la reputación internacional de la carrera: Londres es una de las mecas del maratón, altamente codiciada por corredores de todo el mundo, lo que hace que su medalla tenga prestigio especial.

Berlín: velocidad, récords y medallas planas

El Maratón de Berlín es conocido por ser una de las rutas más rápidas del mundo —en ella se han impuesto numerosos récords mundiales— lo que le da a su medalla connotaciones de aspiración de “lo máximo” en el deporte. Debido a esa reputación, muchos corredores ven su medalla de Berlín como símbolo del sueño de batir sus propios tiempos.

Algunos diseños han sido deliberadamente más planos o estilizados para reflejar la velocidad, como si parte de su medalla fuera un guiño a la facilidad y rapidez con la que se recorre la ruta. En ciertos casos, los organizadores también ofrecen versiones “elite / especiales” o con variaciones de color para categorías específicas.

Chicago: loop urbano y diseño urbano

Chicago Marathon, otro de los Majors, suele incorporar en sus medallas referencias al perfil urbano: rascacielos, puentes, contornos del skyline. Al igual que Londres, su medalla varía cada año, y es un objeto deseado por quienes completan esa carrera en el contexto del circuito de Majors.

El Maratón de Chicago goza de gran prestigio en el mundo del running, y su medalla deja su huella como parte de ese legado. Además, corredores que han hecho el llamado “American Treble” (completar las tres maratones estadounidenses de los Majors: Boston, Chicago y Nueva York) suelen exhibir con orgullo la medalla de Chicago como pieza central en sus colecciones.

👟 Le puede interesar: ¿Dormir en camas separadas salva matrimonios? El auge del “divorcio del sueño”

Nueva York: los cinco distritos en tu pecho

La medalla de la Maratón de Nueva York (TCS New York City Marathon) es quizá una de las más reconocibles visualmente, precisamente porque su diseño suele incorporar los cinco boroughs (distritos) de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island, o elementos icónicos como la Estatua de la Libertad.

La tradición de entregar medallas en esta carrera se remonta a finales de los años setenta. A lo largo de las décadas, el diseño ha evolucionado, pero ese componente de identidad urbana se ha mantenido como pilar.

Otra historia interesante: en la edición de 2024, los organizadores destacaron su compromiso con la sostenibilidad, indicando que las medallas de finalistas fueron fabricadas con acero 100 % reciclado y que las cintas provenían de material reciclado PET. Eso coloca a esa medalla no solo como símbolo de logro personal, sino también de responsabilidad ambiental.

Además, la medalla de Nueva York posee un valor sociocultural: al cruzar la meta, el corredor recibe también una poncho térmico, bolsa de recuperación y esa medalla, en un escenario emblemático: Central Park.

Una anécdota menor pero representativa de la admiración que genera esta medalla: algunos corredores cuentan que, al recibirla, sienten que han llevado conciso toda la ciudad de Nueva York —sus puentes, avenidas, gente—, pues el diseño tiende a incorporar esos elementos en relieve.

Tokio: el puente entre Occidente y Oriente

El Maratón de Tokio fue agregado al circuito Major en 2013, convirtió la serie de Majors en seis eventos reconocidos bajo ese clúster. Su medalla, desde su incorporación, ha tratado de reflejar la fusión entre tradición japonesa y ambición global. En 2016, justamente ese año se comenzó a otorgar la medalla de Seis Estrellas (las primeras se entregaron en Tokio para quienes completaban su sexto Major).

La historia vinculada es que las primeras medallas Six Star se entregaron en Tokio, cuando Barbara Fleming-Ovens y David Mark completaron sus seis carreras. En efecto, aunque la medalla Six Star fue concebida ese año, solo esos dos corredores recibieron la distintiva versión ese día.

La medalla Six Star: meta suprema y relatos de esfuerzo

La medalla Six Star Finisher es el objeto de deseo máximo para muchos maratonistas de élite y aficionados, simboliza no solo completar un Major, sino la perseverancia de completar las seis pruebas más prestigiosas del mundo.

Entre las historias más inspiradoras del “viaje de seis estrellas” están:

• El crecimiento del programa, al final de 2014 había apenas unos 400 corredores con registro de completar los Majors, y para 2019 se acercaba ya a los 5.000 Six Star Finishers.

• En el Hall of Fame del Six Star se encuentran corredores de todo el mundo.

• Estadísticas reveladoras, Estados Unidos lidera la tabla con más medallas Six Star otorgadas, seguido por Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, etc.

• No existe un límite de tiempo para completar los seis, lo cual permite que algunos corredores lo logren en pocos años, mientras otros lo cumplan en décadas.

• Muchos corredores expresan que el momento de recibir la medalla en su sexto Major es más emotivo que cualquiera de las otras, lágrimas, abrazos, sensaciones de culminación tras años de viajes, planes y sacrificios.

Es importante recordar que la medalla Six Star no reemplaza las medallas de cada maratón, sino que las complementa como corona simbólica del esfuerzo acumulado.

👗👟👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.