Media Maratón de Cali 2025: todo lo que necesita saber para participar

En la Media Maratón de Cali 2025, más de 13 000 corredores se disputarán las calles desde el Estadio Pascual Guerrero hasta las piscinas Panamericanas. Foto: Media Maratón de Cali 2025

Cada año, Cali se convierte en el punto de encuentro de miles de corredores de todas las edades y niveles gracias a su tradicional Media Maratón (21 km) que, en 2025, celebra su 25.ª edición. El evento tendrá lugar el domingo 29 de junio de 2025, con salidas para 21 km (competitiva), 10 km y 5 km, consolidándose como una de las carreras más populares y esperadas del país.

La organización es parte del calendario global New Balance Race, con sus 25 años de historia corriendo por las calles de Cali. Habrá distancias para todos los gustos: la 21K certificada, 10K y 5K, lo que hace que tanto atletas de alto nivel como aficionados puedan disfrutar de esta fiesta deportiva.

El lugar de inicio será el estadio Pascual Guerrero, con meta en las piscinas Panamericanas Hernando Botero. Sus recorridos serán:

• 21K: Corta por el bulevar del río, avenidas principales y final en Hernando Botero.

• 10K y 5K: Varían el circuito, pero también salen del Pascual Guerrero y concluyen en la misma zona.

En 2025, la organización anticipa superar los 13 000 corredores entre las tres distancias. Además, la carrera desplegará un ambiente festivo con hidratación, medallas, regalos, chips de cronometraje y la presencia de patrocinadores como New Balance y Gatorade.

Inscripciones 2025: etapas, precios y formas de pago

Las inscripciones se realizan únicamente online (vía mediamaratoncali.com o juanchocorrelon.com) o presencialmente en el Centro Comercial Centenario, local 242, 2.º piso, de lunes a viernes, entre 9:00–12:00 m y 1:30–4:00 p.m. A partir del 25 de marzo pasado, comenzó la cuarta y última etapa de inscripción, para los cinco kilómetros tiene un costo de $160.000, para los diez $170.000, que puede pagar con tarjeta de crédito o débito, PSE o en efectivo en el punto de la Media Maratón de Cali. El cupo es de 13.000 participantes entre las distancias.

Una vez completado el registro, llenado del formulario y el pago correspondiente. Cambios y restricciones:

• Cambios de distancia, corredor o talla se admiten hasta el 13 de junio de 2025, contactando sistemas@juanchocorrelon.com.

• No se permiten traslados ni devoluciones: cupo, forma de inscripción, distancia y número son personales e intransferibles

Kit del corredor: qué incluye y cómo recogerlo

• Entrega de kits: viernes 27 y sábado 28 de junio, en el Coliseo El Pueblo, de 10 a.m. a 7 p.m. jornada continua.

• El kit incluye: camiseta oficial, número con chip, medalla, fotografía, hidratación y obsequios de patrocinadores.

• En caso de no asistir, puedes autorizar a otra persona con una copia del documento de identidad y tu respaldo (E-ticket)

No se entrega kits el día de la carrera, y los no reclamados se donan a un banco de alimentos.

Tiempos por distancia:

• 21K: apertura del corral 5:15 a.m., salida 6:00 a.m., cierre y límite de llegada a las 9:00 a.m. (máximo 8’30”/km)

• 10K: apertura 6:00 a.m., salida 7:00 a.m., cierre a las 9:00 a.m. .

• 5K: apertura 7:00 a.m., salida 8:00 a.m., cierre a las 9:00 a.m. .

Edad mínima:

• 21K: 18 años.

• 10K: 15 años.

• 5K: 14 años, aunque recomendado desde los 12 acompañados de adulto.

Menores:

• Si participan en 10K o 21K, deberán presentar autorización firmada por padre o representante.

Inscripción especializada para élites

Atletas con marca élite pueden solicitar salida preferencial:

• 21K: hombres <1:30, mujeres <1:35.

• 10K: hombres <40 min, mujeres <45 min.

Deben enviar certificado a sistemas@juanchocorrelon.com; la organización proporcionará chip élite y corral especial.

Premiación y premios en efectivo

21K:

• General (H/M): 1.º $10 000 000 COP, 2.º $5 000 000, 3.º $2 500 000.

• Por edades: 1.º $1 000 000, 2.º $600 000, 3.º $300 000

• 10K: General 1.º $2 000 000; edades hasta $500 000.

• 5K: medallas y obsequios para la categoría general (recreativa)

A su vez, la premiación se entrega por transferencia bancaria en un plazo de semanas tras el evento, salvo obsequios de patrocinadores en el momento.

Seguridad y logística

• La organización pide evitar carros privados: no habrá parqueaderos; se recomienda transporte público .

• Guardarropa disponible, pero solo para ropa, no para objetos de valor

• En caso de exceder tiempo, debes continuar por el andén (sin provocar inconvenientes)

• Seguir las indicaciones de jueces, marshals, médico y autoridades; su violación puede acarrear descalificación

Consejos para estar listo

Por último, la Media Maratón de Cali comparte consejos para llegar listo a la competición:

• Entrene con planificación para la distancia elegida.

• Hágase un chequeo médico si cursa alguna patología o está en grupo de edad avanzada .

• Familiarícese con el reglamento, modalidad de salida y tiempos de corte.

• Llegue el día con antelación, identifque su corral y use transporte público.

• Revise tu talla de camiseta y autorice con anticipación si no puede retirar el kit.

• Use chip de cronometraje y respete su corral asignado.

