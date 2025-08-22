Media Maratón de Medellín 2025: todo lo que debe saber para reclamar su kit

La Media Maratón de Medellín 2025 representa una experiencia deportiva y cultural imperdible. Con sus recorridos urbanos, su historia y organización impecable, se consolida como un evento de referencia. Foto: Media Maratón de Medellín 2025

La Media Maratón de Medellín 2025 se perfila como una de las grandes citas del atletismo en el país, dentro del marco de la emblemática Maratón Medellín. En su edición del año 2025, la competencia tendrá lugar el domingo 7 de septiembre, y comprenderá varias distancias: 5 K, 10 K, 21 K (media maratón), y la tradicional maratón completa de 42 K.

Fechas, distancias y logística

• Domingo 7 de septiembre de 2025 será el día en que se disputen las distancias de 42 K, 21 K y 10 K.

• Sábado 6 de septiembre está reservado para la carrera de 5 K.

El lugar de salida y meta para las diferentes pruebas serán los Parques del Río – EPM, un punto estratégico en Medellín, ideal para albergar este tipo de eventos masivos.

¿Cuáles son los horarios para recoger el kit oficial?

La organización ha dispuesto jornadas claramente definidas para la entrega de kits, bajo modalidades específicas:

• Viernes 5 de septiembre: de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

• Sábado 6 de septiembre: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Es importante destacar que:

• El kit para los participantes de 5 K solo podrá recogerse el viernes 5 de septiembre, dentro del horario indicado. El sábado no se entregarán estos kits, ya que la carrera inicia temprano en la mañana, a las 6:45 a.m.

• No se realizará entrega de kits el día de la carrera, por lo que corresponderá a los corredores estar atentos a las fechas establecidas.

Lugar de entrega: Plaza Mayor

La sede para reclamar los kits es la reconocida Plaza Mayor Exposiciones y Convenciones, específicamente los pabellones Blanco y Amarillo, un espacio amplio y adecuado para atender a decenas de miles de participantes.

Requisitos indispensables para reclamar el kit

La entrega del kit es personal e intransferible. Para reclamarlo, el corredor debe presentar:

1. Documento de identidad original con fotografía (cédula de ciudadanía, pasaporte, entre otros).

2. Comprobante de inscripción (preferiblemente impreso o digital).

No se aceptarán imágenes enviadas por WhatsApp ni cédulas fotografiadas, con el objetivo de garantizar la seguridad y correcta identificación de cada atleta.

La Maratón Medellín cuenta con una trayectoria de más de tres décadas, siendo una de las pruebas más emblemáticas del atletismo colombiano. En 2025, la edición del 6 y 7 de septiembre albergará a miles de corredores en las distancias mencionadas, consolidando su reputación como una fiesta del deporte y la ciudad.

Este evento también cuenta con el aval de organizaciones internacionales como AIMS, lo que refuerza su estatus a nivel mundial y atrae a atletas de distintas nacionalidades.

Claves para un retiro exitoso del kit

A continuación, algunas recomendaciones prácticas para que el proceso de retiro sea ágil y sin contratiempos, de acuerdo con la organización del evento:

• Planifique su visita, evite las horas pico y aproveche el viernes o sábado temprano para más fluidez.

• Verifique bien su documentación y manténgala accesible para agilizar el proceso.

• Llegue con ropa cómoda, considerando que podría esperar en fila, especialmente si el pabellón está concurrido.

• Consulte previamente en el sitio web oficial (maratonmedellin.com) si hay información adicional sobre reglamento o logística.

• No deje para última hora la recogida, ya que no hay alternativa el día del evento.

La Media Maratón de Medellín 2025 representa una experiencia deportiva y cultural imperdible. Con sus recorridos urbanos, su historia y organización impecable, se consolida como un evento de referencia. La clave para vivir esta experiencia plenamente es estar bien informado y acudir con antelación a recoger el kit oficial: un paso fundamental que marca el inicio de tu participación.

Recuerde:

• Viernes 5 y sábado 6 de septiembre son los días exclusivos de entrega.

• Plaza Mayor Exposiciones y Convenciones es el lugar habilitado.

• Requisitos claros: documento original y comprobante de inscripción.

• No hay entrega el día de la carrera.