Media Maratón Entre Montañas: mapa de los 10K y 21K en el Valle del Cocora

Este evento no solo pone a prueba la condición física, sino que también ofrece una pausa para reconectar con la naturaleza, respirar aire puro y fortalecer el bienestar general a través del deporte.

Redacción Bienestar
12 de septiembre de 2025 - 11:30 p. m.
la MM Entre Montañas exige estrategia, capacidad para dosificar la energía y adaptación a un clima cambiante.
Foto: ´Media Maratón Entre Montañas
La Media Maratón Entre Montañas regresa este 14 de septiembre de 2025 con un evento que combina la pasión por el running, el bienestar físico y la exploración de uno de los paisajes más emblemáticos del país: el Valle de Cocora, en Salento, Quindío.

Esta carrera permite a los participantes vivir una experiencia deportiva única en medio de un entorno natural privilegiado, con el aroma del café en el aire, el colorido de las casas coloniales y la imponencia de la palma de cera, árbol nacional de Colombia.

A lo largo del recorrido, los corredores no solo se enfrentarán a un reto físico, sino que también serán testigos de la belleza de la Cordillera Central, uno de los paisajes más representativos del Eje Cafetero.

Más allá de ser una carrera convencional, la MM Entre Montañas exige estrategia, capacidad para dosificar la energía y adaptación a un clima cambiante. Se recomienda aclimatarse previamente a la altitud de Salento y preparar el cuerpo para manejar ascensos exigentes y descensos técnicos.

La competencia ofrece dos distancias: 10K y 21K, ambas con salida y llegada en la Plaza de Bolívar de Salento, y múltiples categorías según la edad.

Recorridos por distancia

🏅 21K | Ruta Oficial: 22 kilómetros

  • Inicio: Plaza de Bolívar, Salento
  • Ruta: Calle Real → Vía Valle de Cocora → Punto de retorno en el restaurante “Donde JuanB” (Km 11)
  • Meta: Plaza de Bolívar, Salento
  • Altimetría: Desafiante, con ascensos, descensos y tramos planos
  • Duración estimada: 5 horas (caminata) / 3 horas (tiempo límite en competencia)

Esta distancia exige resistencia, planeación y aclimatación previa, dado que se corre en altura. Es ideal para runners experimentados que buscan superar sus límites en un entorno natural inspirador.

🏅 10K | Ruta Oficial: 10 kilómetros

  • Inicio: Plaza de Bolívar, Salento
  • Ruta: Calle Real → Retorno en el kilómetro 5
  • Meta: Plaza de Bolívar, Salento
  • Altimetría: Moderada, con tramos ideales para quienes comienzan a correr en montaña
  • Duración estimada: 2 horas 30 minutos (tiempo límite)

Este recorrido permite a los corredores disfrutar de un circuito panorámico más corto, sin sacrificar la experiencia del entorno montañoso y el contacto con la naturaleza.

Categorías por edad

DistanciaCategoríaEdad
21KAbierta18 a 39 años
21KMaster A40 a 49 años
21KMaster B50+ años
10KAbierta18 a 39 años
10KMaster A40 a 49 años
10KMaster B50+ años

🕕Horarios y logística

  • Concentración general (10K y 21K): 5:00 a.m. en la Plaza de Bolívar de Salento
  • Salida 21K: 5:45 a.m. | Tiempo límite: 3 horas
  • Salida 10K: 6:00 a.m. | Tiempo límite: 2 horas 30 minutos

🎽 Entrega de kits

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
  • Horario: 8:00 a.m. – 7:00 p.m.
  • Lugar: Por confirmar
  • Requisitos: Documento de identidad original. Si otra persona lo reclama, debe presentar carta de autorización, comprobante de pago y fotocopia del documento del titular.

⚠️ No se entregarán kits el día de la carrera.

🌱 Compromiso ambiental

La carrera se desarrolla en un ecosistema de alta montaña. Por esta razón, todos los participantes deberán llevar riñoneras o bolsillos para guardar sus residuos. Está prohibido dejar basura en el recorrido.

Por Redacción Bienestar

