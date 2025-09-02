Media Maratón Internacional de Palmira 2025: guía, fechas y todos los detalles

Según cifras de la Alcaldía, el evento deja una derrama económica de más de 3.000 millones de pesos en consumo de transporte, hospedaje, gastronomía y comercio local. Para muchos negocios, es el fin de semana más rentable del año. Foto: Media Maratón Internacional de Palmira 2025

La emblemática Media Maratón Internacional Ciudad de Palmira regresa con toda su fuerza este año, consolidándose como una de las citas deportivas más destacadas del país. Con recorridos de 21 km y 10 km, esta versión promete llenar de emoción, cultura y sudor las calles de la Villa de las Palmas.

La carrera está programada para el domingo 28 de septiembre de 2025. Cuenta con dos modalidades:

• 21 km (media maratón): se inicia en el Parque Bolívar, toma la calle 30 hasta el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, sube por el Bulevar LavCarbonera, desciende hacia Llanogrande, rodea la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverri Sánchez y concluye nuevamente en el Parque Bolívar.

• 10 km: comienza desde la Calle 30, junto a la Catedral Nuestra Señora del Rosario, pasa por el Batallón, sigue por la Carrera Primera, atraviesa el Parque de la Factoría, el sector de Llanogrande, bordea la Ciudadela Deportiva por la Carrera 35 y finaliza en el Parque Bolívar.

Se espera la presencia de más de 22.000 corredores en total.

Inscripciones y precios

De acuerdo con el sitio web oficial de la carrera, estos son sus precios:

• Inscripción 21 K: $50.000.

• Inscripción 10 K o 3 K: $30.000.

Las inscripciones se realizarán en línea a través del sitio oficial del evento, y los corredores deberán completar un formulario, aceptar el reglamento y presentar un certificado médico que valide su condición física.

El “kit” para la carrera suele incluir camiseta, dorsal con chip y elementos de hidratación, y se podrá recoger en el Centro de Convenciones de Palmira, una semana antes del evento, el horario de entrega es entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Este año se espera una notablemente internacional participación, con atletas de países como Kenia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela, además de corredores élite locales y aficionados de alto nivel.

Premios e incentivos

La Media Maratón Internacional de Palmira se ha destacado por su bolsa de premios y los sorteos para todos los participantes. Según la entidad en su sitio web, en esta edición se entregarán:

• Automóviles 0 km para ganadores sorteados entre los inscritos.

• Motos, bicicletas y relojes deportivos como incentivos.

• Una bolsa superior a los 150 millones de pesos en efectivo para los primeros lugares de cada categoría.

Además de los premios económicos, los corredores reciben medallas conmemorativas y certificados digitales de participación, elementos muy valorados en el mundo del running.

Como cada año, Palmira contará con presencia de atletas élite de Kenia, Etiopía, Ecuador, Venezuela, Perú y Estados Unidos, quienes buscarán imponerse en los 21 km. También se darán cita corredores colombianos de alto nivel, en especial del Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia, que buscan mejorar su marca personal en una ruta reconocida por ser rápida y plana.

Este cruce multicultural hace que Palmira se convierta por unas horas en un epicentro global del atletismo de calle.

Más allá del deporte, la Media Maratón se ha convertido en un motor turístico y económico para Palmira. Cada año, hoteles y restaurantes reportan ocupación plena durante el fin de semana de la carrera.

Según cifras de la Alcaldía en su página web, el evento deja una derrama económica de más de 3.000 millones de pesos en consumo de transporte, hospedaje, gastronomía y comercio local. Para muchos negocios, es el fin de semana más rentable del año.

Además, se posiciona como una vitrina internacional: medios deportivos cubren la carrera y Palmira gana reconocimiento como ciudad deportiva y cultural.

Consejos para quienes piensan participar, según la organización

1. Asegure su inscripción temprano: el procedimiento será online. Revise que complete el formulario, acepte el reglamento y presente el certificado médico.

2. Prepare el kit por anticipado: consulte la logística de entrega y reserve un espacio en su agenda entre el 21 y 27 de septiembre para recoger el dorsal y todo lo necesario.

3. Entrene con enfoque: combine resistencia, velocidad, fortalecimiento y descanso. Use calzado e indumentaria adecuada.

4. Aliméntese e hidrátese bien: siga un plan que complemente su entrenamiento y asegure energía el día de la carrera.

5. Aproveche el recorrido: pase por lugares emblemáticos como Parque Bolívar, Catedral, zonas verdes y avenidas representativas de Palmira.

6. Disfrute de la experiencia cultural: más allá del esfuerzo atlético, vivirás una atmósfera multicultural, familiar y deportiva con sorteos y ambiente festivo.

La Media Maratón Internacional de Palmira 2025 es más que una competencia atlética; es una experiencia deportiva, cultural y comunitaria. La ciudad entera se prepara para recibir corredores de todos los niveles, bajo una organización que destaca su orgullo patrimonial y su capacidad de convocatoria masiva. No deje pasar la oportunidad de ser parte de esta fiesta del atletismo colombiano.