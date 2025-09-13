Media Maratón Villa de Leyva 2025: rutas, entrega de kits para corredores y más

La Media Maratón Villa de Leyva 2025 llega con rutas que recorren lugares icónicos como los Pozos Azules y un toque romántico para solteros y parejas. La entrega de kits se hará el 12 y 13 de septiembre en el Coliseo Cubierto de la ciudad. Foto: Getty Images

La Media Maratón Villa de Leyva 2025 promete no solo ser una carrera, sino una experiencia que combina deporte, romance, arquitectura colonial y paisajes naturales. Bajo el lema “Villa de Leyva Enamora”, esta edición reunirá a corredores de distintas regiones de Colombia para recorrer distancias variadas en un ambiente festivo durante el mes del amor y la amistad.

• Fecha de la competencia: domingo 14 de septiembre de 2025.

• Lugar: Villa de Leyva, Boyacá.

• Distancias: 21 km, 10 km, 5 km, y una distancia especial para niños de 2 km (“Love Kids”)

• Inscripciones: ya abiertas a través de las redes sociales del evento y por WhatsApp.

Este año, el evento busca involucrar no solo a los aficionados al running, sino también aprovechar el contexto turístico de Villa de Leyva, para mostrar sus calles empedradas, su arquitectura colonial y los parajes naturales que rodean al municipio.

Ruta por atractivos turísticos

Además de las distancias estándar, el recorrido de la media maratón contará con atractivos turísticos incluidos en el trazado, lo que la hace especial para quienes quieran combinar esfuerzo físico con paisaje y cultura:

• Algunos de los puntos destacados por donde pasarán los corredores incluyen los Pozos Azules, el Museo de los Fósiles, y diferentes sectores con hotelería y arquitectura destacada.

• En el caso del recorrido de 21 km (la más larga), de acuerdo con los organizadores, los corredores llegarán hasta la vía Arcabuco, pasarán cerca del hospital local, el Museo Paleolítico, el Club Militar de Oficiales del Ejército, entre otros puntos de interés.

• El recorrido de 2 km es una distancia pensada para los niños, facilitando la participación familiar.

Esta estructura permite que corredores de distintos niveles participen, ya sea buscando un reto físico con los 21 km o simplemente para disfrutar del paisaje y compartir en familia con las distancias más cortas.

Entrega de kits: cuándo, dónde y cómo será

Uno de los momentos clave para los corredores es la entrega de kits, que este año tiene algunos detalles que conviene tener claros:

• Lugar de entrega: Coliseo Cubierto de Villa de Leyva.

• Fechas y horarios:

• La entrega comenzó el viernes 12 de septiembre.

• Este sábado 13 de septiembre se realizará la segunda entrega: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

• Qué debe llevar: documento de identidad para verificación.

Además, la entrega de kits va acompañada de la feria comercial del evento, donde más de 50 marcas estarán presentes para los corredores y asistentes.

Una de las propuestas más originales de esta edición de la Media Maratón Villa de Leyva es su enfoque en el amor y la amistad:

• Habrá modalidades para parejas que corran juntos, con número de competencia compartido y nombre de equipo personalizado.

• Los solteros también tendrán participación especial: camisetas que los identifiquen como disponibles, lo que añade un aspecto recreativo y social al evento.

• Los kits serán diferenciados según categoría: pareja, soltero, niño. Esto para reforzar la experiencia temática del evento.

Datos logísticos y consejos para los participantes

Para quienes se animen a participar, estos son algunos consejos útiles basados en la información del sitio web de la competencia:

1. Verificar talla de camiseta y categoría: especialmente si participas en parejas, como soltero o niño, para que el kit coincida con tu talla o categoría.

2. Llegar temprano para la entrega del kit: la entrega previa permite evitar multitudes el día de la carrera. También facilita revisar que todo esté bien (número, chip de tiempo, etc.).

3. Preparación física y clima: Villa de Leyva está en altura (unos 2.100–2.200 msnm aproximadamente) y el clima puede variar. Un buen calentamiento, hidratación y aclimatación si vienes de zonas más bajas pueden marcar la diferencia.

4. Turismo asociado: aprovechar para disfrutar de Villa de Leyva — la arquitectura colonial, gastronomía, los museos, los parajes naturales. Muchos corredores vienen de otras regiones, así que planear hospedaje con anticipación es clave.

Con rutas cuidadas que combinan naturaleza, historia y arquitectura, una entrega de kits con feria comercial y un enfoque temático de amor y amistad, este evento promete ser uno de los más atractivos del calendario de running en Colombia.