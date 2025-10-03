Cinco medias maratones próximas en Colombia y cómo inscribirse

Cinco medias maratones en Colombia aún tienen inscripciones abiertas y se correrán en las próximas semanas. Foto: Carrera Atlética del Comercio

La temporada de carreras en Colombia entra en su tramo intenso de octubre a noviembre: ciudades intermedias y regiones menos masivas han programado medias maratones que combinan paisaje, tradición local y recorridos para todos los niveles. Para quien quiere correr un 21K sin esperar hasta el próximo año, octubre y noviembre de 2025 traen opciones repartidas por el país —desde los llanos hasta la Amazonía—, muchas con cupos todavía disponibles al momento de esta búsqueda.

A continuación, cinco medias maratones próximas (fecha, lugar, qué ofrece cada una) y cómo completar la inscripción en cada caso —desde la web oficial hasta la recogida del kit— para que pueda elegir y registrarse.

1) Media Maratón del Meta — Villavicencio (5 de octubre de 2025)

La Media Maratón del Meta propone distancias para 21K, 10K, 5K y pruebas infantiles; es una carrera que busca combinar el ambiente llanero con una fiesta deportiva en Villavicencio. En la web oficial hay enlaces directos para inscribirse y el organizador utiliza una plataforma de registro (Eventrid) para gestionar los pagos y cupos. Si su interés es correr cerca de la sabana y respirar “aire de llanura”, esta es una opción temprana en octubre.

Cómo inscribirse:

1. Ingrese a la página oficial de la Media Maratón del Meta (la sección “INSCRÍBETE” dirige al formulario de Eventrid).

2. Seleccione la distancia (21K, 10K, 5K o 5kids), complete datos personales (nombre, documento, fecha de nacimiento, talla de camiseta).

3. Pague la inscripción con la pasarela indicada (tarjeta o pagos electrónicos en Eventrid). Guarde el comprobante y confirme el correo de registro.

4. Verifique días de entrega de kit y ubicación de la Expo/Retiro del dorsal (la organización publica la logística en la web y redes).

2) Medio Maratón de Bucaramanga (12 de octubre de 2025)

La Media Maratón de Bucaramanga, organizada por la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), es una prueba tradicional que ofrece 21K, 10.5K y 5K, con salida en la mañana y recorridos que pasan por puntos emblemáticos (Parque Turbay, Plaza Mayor, Viaducto La Novena). Es además un evento con carácter solidario y servicios de apoyo para corredores. La organización publica el enlace de inscripción en su portal.

Cómo inscribirse:

1. Ingrese a la web de la Media Maratón de Bucaramanga / FCV y busque la opción “Inscríbete” o el enlace a la plataforma de registro (la FCV suele enlazar a un formulario de registro propio o una pasarela autorizada).

2. Seleccione distancia y categoría, diligencie la información requerida (datos personales, categoría de edad). Guarde la confirmación.

3. Realice el pago (las opciones habituales incluyen tarjeta, transferencia o pasarelas como PayU según el formulario). Tras el pago recibirá correo con comprobante y condiciones.

4. Revise la “Guía del atleta” y los detalles de entrega del kit y horario de salida publicados en el sitio o canales oficiales.

3) Media Maratón de la Amazonía — San José del Guaviare (12 de octubre de 2025)

Esta media maratón regional celebra el entorno amazónico: ofrece 21K, 10K y 5K y está pensada como una experiencia que resalta la conexión con el paisaje local. La promoción y el formulario de registro aparecen listados en portales especializados y en la propia comunicación del organizador; el enlace de inscripción suele estar disponible desde las páginas del evento o a través de canales como UltraRunners.

Cómo inscribirse:

1. Ingrese al anuncio del evento (página del organizador o ficha en UltraRunners) y busque el botón “INSCRÍBETE”; muchos organizadores usan enlaces cortos (bit.ly) o plataformas habituales donde completar datos.

2. Complete los campos personales, seleccione distancia y realice el pago en la pasarela indicada. Preste atención a instrucciones especiales por ser una sede con logística regional (recomendaciones de llegada, alojamiento y movilidad).

3. Confirme la recepción del correo y anote fecha y lugar de entrega del kit. En carreras en zonas como la Amazonía, la organización suele ofrecer información adicional sobre transporte y seguridad.

4) Media Maratón de Tunja (2 de noviembre de 2025)

La Media Maratón de Tunja (Boyacá) está programada para principios de noviembre; su web oficial aclara horarios, edades mínimas y, muy importante, el plazo de inscripción: hasta el 1 de noviembre de 2025 o hasta agotar existencias. Ofrece 21K, 10K y 5K con horarios diferenciados por distancia y entrega de kits en fechas previas. Esto la convierte en una alternativa segura si necesita inscripción con margen amplio en noviembre.

Cómo inscribirse:

1. Ingrese a la página oficial de la Media Maratón de Tunja y confirme que la inscripción aún está abierta (la web indica explícitamente la fecha límite).

2. Rellene los datos solicitados y pague la inscripción en la pasarela que la organización indique. Guarde comprobante.

3. Tome nota de la entrega del kit (día 31 de octubre y 1 de noviembre según la web), lleve documento original al retiro y revise reglamento y exigencias médicas publicadas.

5) Media Maratón Yopal — “MMY” (16 de noviembre de 2025)

La Media Maratón Yopal se celebra en la capital casanareña y se presenta como un evento con identidad llanera: kit con camiseta, medalla, fotografía, hidratación y servicios médicos; la web oficial muestra la fecha (16/11/2025) y botón de inscripción. Es una buena opción para quienes desean un 21K en el corazón del llano y servicios completos para el corredor.

Cómo inscribirse:

1. Entre al sitio oficial de la Media Maratón Yopal y haga clic en “Inscríbete” (el botón aparece en la página principal).

2. Complete el formulario con sus datos personales, seleccione distancia y talla, y avance al pago por la pasarela indicada. Mantenga el comprobante y el número de registro.

3. Consulte la logística de retiro del kit, hospedaje recomendado y la hora de salida (la web publica horarios y puntos de atención).

Consejos rápidos antes de inscribirse

• Verifique cupos y fechas de cierre: algunas carreras indican “hasta agotar existencias” o una fecha límite concreta (por ejemplo Tunja). No espere al último día si necesita talla específica de camiseta u otros servicios.

• Revise regulación y requisitos médicos: muchas pruebas exigen aceptar un reglamento y, en algunos casos, adjuntar certificado médico o declaración de salud. Lea la “Guía del atleta”.

• Método de pago y confirmación: tras pagar guarde el comprobante y capture la pantalla del correo de confirmación. Si no llega confirmación, contacte a la organización por el email o WhatsApp que figure en la web.

• Retiro de kit: anote días y lugar de entrega; en eventos regionales puede ser en la Feria del Corredor o en centros comerciales locales.

