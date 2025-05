Menopausia: ¿a qué edad comienza y cómo saber si ya terminó?

A menudo viene acompañada de cambios físicos, emocionales y sociales que alteran profundamente la calidad de vida. Foto: RFBSIP - stock.adobe.com - COLLANGES / BSIP

La menopausia es una etapa inevitable en la vida de todas las mujeres, pero muchas desconocen cuándo empieza exactamente y cómo saber si ya ha terminado. No se trata de un solo momento, sino de un proceso largo, a veces confuso, que puede extenderse por años. A menudo viene acompañada de cambios físicos, emocionales y sociales que alteran profundamente la calidad de vida.

“La menopausia no es un evento aislado, es el fin de un proceso natural que comienza varios años antes. Médicamente, consideramos que una mujer ha entrado en menopausia cuando ha pasado 12 meses consecutivos sin menstruación, sin que exista otra causa médica que lo explique”, explica el doctor Arturo Medina, ginecólogo especializado en endocrinología reproductiva de la Pontificia Universidad Javeriana.

La edad promedio en la que se presenta la menopausia es alrededor de los 51 años, aunque puede comenzar tan temprano como a los 40 o tan tarde como a los 58. No obstante, “la edad no lo es todo. Hay mujeres que siguen menstruando más allá de los 55 años, y otras que entran en lo que llamamos menopausia precoz, antes de los 40, lo cual requiere una evaluación médica más profunda”, señala el especialista.

De acuerdo con datos recopilados por el estudio longitudinal “SWAN” (Study of Women’s Health Across the Nation), uno de los más completos sobre la salud de mujeres en edad mediana estudiando desde 1996 a más de 3.000 mujeres de diferentes etnias en Estados Unidos, el 85% de las participantes experimentaron síntomas como irregularidad menstrual, bochornos, sudoración nocturna y alteraciones del sueño en los años previos al cese definitivo de la menstruación. “Esto nos indica que el cuerpo empieza a ‘ensayar’ la menopausia antes de que ocurra formalmente”, comenta Medina.

¿Cómo reconocer las etapas de la menopausia?

El proceso menopáusico se divide en tres etapas: perimenopausia, menopausia y postmenopausia.

Perimenopausia: Puede comenzar entre los 40 y 45 años, o incluso antes. “En esta etapa, los ciclos menstruales se vuelven erráticos, los periodos pueden ser más cortos, más largos, más abundantes o escasos. Es el caos hormonal”, dice Medina. Los ovarios comienzan a disminuir la producción de estrógenos y progesterona, hormonas claves para el ciclo menstrual y la salud general femenina.

Menopausia: “La declaramos oficialmente cuando la mujer ha cumplido un año completo sin menstruar”, aclara. Es importante que no haya causas externas como tratamientos hormonales, anticonceptivos o enfermedades que expliquen esa ausencia. La edad promedio sigue siendo 51 años, pero varía ampliamente entre regiones y condiciones genéticas.

Postmenopausia: Es la etapa que viene después de confirmada la menopausia. Aquí, los niveles hormonales se estabilizan en niveles bajos. Los síntomas pueden persistir, disminuir o incluso intensificarse. “No todas las mujeres se sienten ‘liberadas’ tras la menopausia. Muchas comienzan a enfrentar consecuencias a largo plazo como osteoporosis, disminución de la libido o sequedad vaginal”, advierte el especialista.

¿Cuáles son los síntomas de la menopausia y cómo saber si ya terminó?

“El principal indicador de que la menopausia ‘ya pasó’ es que los síntomas intensos han cesado y el cuerpo ha alcanzado un nuevo equilibrio”, afirma Medina. Sin embargo, esto no significa que el proceso no deje secuelas o ajustes permanentes.

Entre los síntomas más frecuentes están:

• Bochornos o sofocos

• Sudoraciones nocturnas

• Cambios en el estado de ánimo

• Problemas para dormir

• Sequedad vaginal

• Pérdida de masa ósea

• Disminución del deseo sexual

• Dificultades cognitivas leves (olvidos, falta de concentración)

Estos síntomas pueden durar entre 4 y 8 años, dependiendo de factores como la genética, el estilo de vida y la salud emocional. “Una mujer puede seguir teniendo bochornos hasta 10 años después de su última menstruación”, dice Medina.

El estudio SWAN concluyó que el 60% de las mujeres todavía tenían síntomas vasomotores (bochornos, sudoración) hasta cinco años después de la menopausia. Además, una de cada cuatro reportaba trastornos del sueño persistentes.

“Una pregunta que me hacen muchas pacientes es: ‘Doctor, ¿no hay una prueba para saber si ya se me acabó la menopausia?’ Y la respuesta es: sí, pero con matices”, cuenta Medina.

El análisis más utilizado es el nivel de hormona foliculoestimulante (FSH). “En la menopausia, la FSH suele estar muy alta porque el cuerpo intenta estimular ovarios que ya no responden. Sin embargo, no se puede basar todo en un solo examen”, explica. Se deben considerar también los niveles de estradiol, la historia clínica, los síntomas y, sobre todo, la presencia o ausencia de menstruación.

Otra opción es el uso de marcadores más recientes como la hormona antimülleriana (AMH), que indica la reserva ovárica. “Sin embargo, estas pruebas aún no son de uso rutinario y tienen limitaciones”, señala.

¿Qué factores influyen en una menopausia más temprana o más tardía?

• Genética: “La edad en la que tu madre o tus hermanas mayores entraron en menopausia es un buen predictor”, indica Medina.

• Tabaquismo: Las mujeres fumadoras suelen entrar en menopausia hasta dos años antes que las no fumadoras.

• Cirugías: La extirpación de ovarios o útero puede desencadenar una menopausia quirúrgica.

• Quimioterapia y radioterapia: Estos tratamientos pueden dañar los ovarios y adelantar la menopausia.

• Condiciones autoinmunes: Algunas enfermedades como el lupus pueden afectar los ovarios.

¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida durante y después?

“Mi mensaje es claro: la menopausia no es el final, es una nueva etapa que puede vivirse con plenitud si se cuenta con apoyo médico, emocional y social”, dice el doctor.

Algunas recomendaciones:

• Terapia hormonal: Indicada en casos seleccionados, bajo estricta vigilancia médica.

• Ejercicio regular: Mejora el ánimo, la salud cardiovascular y ósea.

• Alimentación balanceada: Rica en calcio, vitamina D y antioxidantes.

• Apoyo psicológico: Especialmente útil ante síntomas como ansiedad o depresión.

• Lubricantes y estrógenos tópicos: Para mejorar la salud vaginal.

Además, muchas mujeres encuentran alivio en terapias alternativas como la acupuntura, la fitoterapia o la meditación, aunque se debe consultar siempre al médico antes de iniciar cualquier tratamiento.

“El mayor enemigo de la menopausia es el silencio. Hay una cultura que nos ha enseñado que hablar del envejecimiento femenino es vergonzoso, y eso debe cambiar”, concluye Medina.

El experto hace un llamado a normalizar las conversaciones sobre esta etapa y a fomentar una visión menos medicalizada y más humana del climaterio. “No se trata de evitar la menopausia, sino de entenderla, abrazarla y vivirla con dignidad”.