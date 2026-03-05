“Mi esposo se convirtió en un completo desconocido”

Ilustración de Javier Castarnado. Foto: Ilustración: Javier Castarnado

Hasta hace unos meses, Gabriela* había decidido morir.

Después de firmar el fideicomiso —un documento que le garantizaba que, llegado el momento, cada cosa terminaría en las manos correctas— empezó a ordenar la casa bajo la lógica de una búsqueda del tesoro. A simple vista no había nada extraordinario: libros ilustrados, muebles de madera entre pino y maple, una cafetera color menta. Pero cada objeto estaba colocado pensando en quien, cuando ese documento se leyera, sabría dónde encontrarlo.

“Normalmente, cuando un hijo se muere, quienes...