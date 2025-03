Micro-romance y más tendencias de citas para este 2025

DWM (Date With Me): Con las citas GRWM (Get ready with me, por sus siglas en inglés), las rupturas en directo, los debriefs post dates, los «tests» de relaciones y Dating Wrapped, el dating se está convirtiendo en nuestro reality show favorito. Bumble predice que esta creciente tendencia en redes sociales de compartir la “cruda” realidad será aún más relevante en 2025: 2 de cada 5 (41 %) encuestados señalaron estar celebrando y compartiendo citas más auténticas y contenidos de relaciones que muestran no sólo lo bonito, sino también lo feo, que sirve como una «ventana» más amplia a la experiencia de citas. Este cambio hacia una mayor transparencia al momento de compartir las vivencias en el dating está teniendo un impacto positivo, ya que el 42 % de las mujeres se sienten menos solas e inseguras gracias a ello.