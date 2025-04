Mito o realidad: ¿Los hombres siempre tienen deseo sexual?

El deseo, masculino o femenino, no es una obligación ni una constante: es una emoción viva, que cambia, que se adapta, que también se toma pausas. Y eso, lejos de ser un problema, es una parte esencial de nuestra humanidad. Foto: Getty Images

Durante siglos, la sexualidad masculina ha estado envuelta en una serie de mitos. Uno de los más persistentes y extendidos es la idea de que los hombres siempre tienen deseo sexual. Pero, ¿qué tan cierta es esta creencia?

“El deseo sexual masculino no es un botón encendido las 24 horas del día. Es una experiencia compleja, influida por factores emocionales, hormonales, culturales y relacionales. La idea de que los hombres siempre quieren sexo es un mito peligroso que genera presión, culpa y hasta frustración en muchos de ellos”, afirma Martín Herrera, sexólogo clínico Martín Herrera.

Según el especialista, este estereotipo está tan arraigado en el imaginario colectivo que incluso los mismos hombres sienten la obligación de desear sexo constantemente, como si fuera una prueba de su virilidad o masculinidad.

“A muchos de mis pacientes les cuesta admitir que no siempre tienen ganas. Algunos creen que tienen un problema médico o psicológico solo por no sentirse sexualmente motivados en ciertos momentos”, explica el experto.

Este mito ha sido reforzado por la cultura popular, el cine y, especialmente, la pornografía. “Los medios presentan al hombre como una máquina sexual, capaz de excitarse en segundos y dispuesto a tener sexo en cualquier momento, con cualquier persona. Pero la vida real es muy distinta. El deseo masculino no solo es más vulnerable de lo que creemos, sino también mucho más variado y humano”, sostiene Herrera.

De hecho, el especialista señala que existen hombres con deseo bajo, fluctuante o condicionado a estados emocionales. “Hay hombres que solo sienten deseo si se sienten valorados, amados o relajados. Otros, cuando están en una etapa de estrés o ansiedad, simplemente no tienen espacio mental para el erotismo”, afirma.

Un estudio, publicado en The Journal of Sex Research en 2023 y realizada por la Universidad de Toronto, analizó a 1.500 hombres de diferentes edades, orientaciones sexuales y contextos socioculturales. La investigación reveló que el deseo sexual masculino es mucho más variable de lo que se pensaba.

Solo el 48 % de los participantes manifestó tener deseo sexual con alta frecuencia (más de 4 veces por semana), mientras que un 30 % reportó deseo ocasional, y un 22 % afirmó sentir poco o ningún deseo en ciertos periodos.

“Este tipo de estudios es fundamental porque nos da evidencia empírica de lo que ya vemos en la clínica: el deseo masculino no es una constante, es una experiencia que varía con el tiempo, las relaciones y las circunstancias personales”, indica Herrera.

El experto explica que hay múltiples causas que pueden impactar en el deseo sexual masculino, y que estas no se reducen únicamente al nivel de testosterona, como comúnmente se cree. “Claro que las hormonas influyen, pero no son el único factor. El deseo también depende de la salud emocional, la autoestima, la calidad de la relación de pareja, los hábitos de sueño, el estrés laboral, la alimentación e incluso el uso de ciertos medicamentos”, enumera Herrera.

Por ejemplo, explica, muchos antidepresivos o tratamientos para la hipertensión pueden disminuir la libido. “Lo mismo ocurre con trastornos como la ansiedad o la depresión, que son enemigos silenciosos del deseo”, señala.

En el terreno de las relaciones de pareja, el sexólogo resalta que el deseo suele modificarse con el tiempo. “Muchos hombres que llevan años con su pareja experimentan una baja en el deseo, y eso es normal. La rutina, la falta de novedad, los conflictos no resueltos, todo eso impacta. Y no significa que haya menos amor, simplemente que el erotismo también necesita cuidados”, advierte.

Uno de los problemas más graves de este mito es que deja poco espacio para el consentimiento masculino. “Hay una idea errónea de que si eres hombre, siempre estás dispuesto. Eso hace que, en algunas situaciones, se normalicen conductas sexuales no deseadas o bajo presión”, alerta Herrera.

“Sí, los hombres también pueden sentirse obligados a tener sexo aunque no quieran. Por compromiso, por miedo a decepcionar, por presión social o por evitar conflictos. Eso también es violencia, aunque rara vez se hable de ello”, enfatiza.

Este aspecto cobra especial relevancia en contextos de pareja donde se espera que el hombre “tome la iniciativa” o “cumpla” con una frecuencia sexual determinada. “El deseo no puede ser una obligación. Cuando lo convertimos en una tarea o en una prueba de amor, pierde su esencia”, reflexiona el especialista.

¿Qué pasa con los jóvenes?

El mito del deseo sexual permanente se refuerza desde la adolescencia. “Muchos chicos jóvenes llegan a consulta porque se sienten avergonzados por no tener una libido como la que ven en TikTok o en el porno. Algunos se angustian si no tienen erecciones espontáneas a diario, o si no sienten deseo por todas las personas atractivas que conocen”, cuenta Herrera.

El problema, según él, es que la educación sexual sigue siendo deficiente o inexistente. “En vez de hablar de emociones, consentimiento, relaciones sanas y diversidad de experiencias, seguimos hablando de sexo como si fuera una ecuación hormonal. Eso deja a los hombres muy solos en el manejo de su sexualidad”, critica.

Romper con el mito del deseo sexual constante en los hombres no solo implica entender mejor su psicología, sino también liberar a millones de personas —hombres y mujeres— de cargas innecesarias. “Cuando aceptamos que el deseo no es una obligación, sino una experiencia cambiante y natural, se abre la puerta a relaciones más sanas, sinceras y compasivas”, afirma Herrera.

Para el experto, lo más importante es hablar del tema sin prejuicios. “Muchos hombres cargan en silencio con sus dudas sexuales porque creen que si lo cuentan, serán juzgados. Necesitamos espacios seguros donde se pueda decir sin miedo: ‘No tengo ganas’, ‘No me siento cómodo’, ‘Necesito un tiempo’. Eso también es sexualidad”, concluye.

El deseo, masculino o femenino, no es una obligación ni una constante: es una emoción viva, que cambia, que se adapta, que también toma pausas. Y eso, lejos de ser un problema, es una parte esencial de la humanidad.