Mitos del running: ¿Se pierde masa muscular al correr?

Correr es una de las formas de ejercicio más accesibles y populares en el mundo. Desde maratonistas élite hasta corredores recreativos, millones de personas han adoptado el running como su forma preferida de mantenerse en forma. Sin embargo, también es una actividad rodeada de mitos persistentes, especialmente uno que despierta preocupación entre quienes combinan su entrenamiento con objetivos estéticos o de musculación: “Correr hace que pierdas masa muscular”. ¿Cuánto hay de cierto en esta afirmación? ¿Es realmente incompatible el running con ganar músculo?

De acuerdo con el doctor Gabriel Montoya, fisioterapeuta deportivo y especialista en fisiología del ejercicio, decir que correr hace perder masa muscular automáticamente es simplista, pues todo depende de la intensidad, la duración, la frecuencia del ejercicio y, sobre todo, de la nutrición y el descanso.

Explica que el cuerpo humano está diseñado para adaptarse, y solo comienza a degradar músculo en condiciones muy específicas. “Lo que muchas personas no saben es que el cuerpo prioriza la conservación del músculo mientras se le proporcione suficiente energía. El problema aparece cuando se corre en estado de ayuno prolongado, sin suficiente ingesta calórica o con exceso de cardio sin estímulos de fuerza. Ahí sí el cuerpo puede recurrir al músculo como fuente de energía, pero no es la norma general”, dice el experto.

Montoya hace una analogía muy clara: “Es como tener una reserva de gasolina y un tanque de agua en un carro. Solo si se te acaba la gasolina, usarás el agua como recurso extremo. Igual pasa con el cuerpo. Mientras tenga glucógeno o grasa disponible, no va a usar músculo como fuente principal”.

Uno de los errores comunes que refuerzan este mito es la asociación del running exclusivamente con el cardio de larga duración. “Si corre 10 o 15 kilómetros diarios y no hace entrenamiento de fuerza ni come adecuadamente, sí podría experimentar pérdida de masa muscular. Pero si hace carreras moderadas, combina con pesas y come bien, el running puede incluso ayudarte a mejorar la calidad muscular”, afirma Montoya.

Correr en distancias cortas y a intensidades moderadas o con intervalos (lo que se conoce como HIIT) tiene efectos muy distintos en el cuerpo que el trote de larga duración.

“El sprint, por ejemplo, activa fibras musculares rápidas y estimula la producción de testosterona y hormona de crecimiento. ¿Y sabes qué hacen estas hormonas? Ayudan a mantener e incluso ganar masa muscular”, enfatiza el experto.

Además, asegura que muchos corredores élite tienen mayor masa muscular de la que la mayoría cree: “Mira a un corredor de 100 o 400 metros planos y compáralo con un maratonista. El primero tiene piernas fuertes y marcadas. ¿Por qué? Porque la forma de correr influye enormemente en la composición corporal”.

Para sustentar sus afirmaciones, Montoya menciona un estudio publicado en el Journal of Applied Physiology (Smith et al., 2022), que analizó a 42 sujetos que realizaron programas combinados de running y fuerza durante 12 semanas “Este estudio dividió a los participantes en tres grupos: uno que solo corría, otro que solo levantaba pesas, y un tercero que combinaba ambos. Al final del periodo, el grupo combinado no solo mantuvo su masa muscular, sino que incluso ganó masa magra en promedio un 1,8%, especialmente en las piernas”, explica Montoya.

El estudio también mostró que el grupo que solo corría tuvo una leve disminución de masa muscular, pero también una notable pérdida de grasa.

“Es decir, en algunos casos no se pierde músculo, sino grasa intramuscular. Y esto se interpreta erróneamente como pérdida de masa muscular. Por eso es importante distinguir entre peso perdido y músculo perdido”, aclara el experto.

Carlos Salazar, entrenador personal y corredor recreativo, comparte su experiencia personal: “yo era delgado y empecé a correr hace 5 años. Al principio bajé de peso, pero luego incorporé pesas y aumenté mi consumo de proteínas. Hoy peso 6 kilos más y tengo mayor masa muscular que cuando solo entrenaba en el gimnasio”.

Correr no es el enemigo del músculo. El verdadero enemigo es el entrenamiento desequilibrado, la mala alimentación y el descanso insuficiente. Como lo resume el doctor Montoya: “El running es una herramienta increíble para la salud física y mental. Usado con cabeza, puede convivir perfectamente con el desarrollo muscular. El cuerpo no es tonto. Si le das razones para conservar músculo, lo hará. Si no, lo perderás… corras o no”.

¿Cuándo sí podría perder músculo al correr?

Montoya advierte que sí existen escenarios en los que el running puede llevar a la pérdida muscular. Estos son algunos factores clave:

1. Déficit calórico prolongado: “Si corres mucho y comes poco, estás en un déficit calórico severo. El cuerpo, al no tener suficientes reservas de grasa o glucógeno, puede empezar a degradar proteínas musculares para obtener energía”, dice el fisioterapeuta.

2. Entrenamientos excesivos sin recuperación: “El sobre-entrenamiento sin descanso impide que el músculo se repare. Al final, puedes terminar con un catabolismo generalizado”.

3. Falta de entrenamiento de fuerza: “El músculo necesita estímulos para mantenerse. Si solo corres y no haces ejercicios que lo desafíen, el cuerpo lo considera prescindible”.

4. Consumo insuficiente de proteínas: “La proteína es el ladrillo del músculo. Si no la consumes en cantidad adecuada, te será difícil conservar o ganar masa, sin importar si corres o no”.

Entonces, ¿qué deben hacer quienes desean correr sin perder músculo?

De ahí que el experto haga algunas recomendaciones:

• Combinar el running con ejercicios de fuerza al menos dos veces por semana: “Esto puede ser con pesas, calistenia o incluso ejercicios funcionales. El estímulo de resistencia ayuda a mantener el tejido muscular activo”.

• Consumir suficiente proteína diaria (1.6 a 2.2 g/kg de peso corporal): “No es necesario vivir a punta de batidos, pero sí es clave incluir huevos, carnes, legumbres o lácteos en su dieta”.

• No hacer sesiones de cardio muy prolongadas si tu objetivo es ganar masa muscular: “Un trote de 30-45 minutos tres veces por semana es más que suficiente para salud cardiovascular y mantener grasa bajo control”.

• Dormir al menos siete horas por noche: “El sueño es el mejor anabólico natural que existe”.

