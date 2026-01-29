“Monserrate separa a las parejas que suben”: ¿de dónde viene ese mito?

Panorámica de este atractivo turístico de la capital. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Podría decirse que, desde siempre, los seres humanos hemos buscado algo o alguien en quien depositar nuestra fe. No importa la forma o el nombre. Siempre hay espacio para un eso que nos haga sentir más fuertes, de alguna manera escuchados, con una fuerza para creer, nombrar y pensar en cosas que muchos de nosotros, por si solos, no lograríamos concebir. “Es normal que en nuestra necesidad de comprender la naturaleza y sus fenómenos, el ser humano haya buscado atribuir propiedades mágicas o predictivas a los objetos, a los eventos o en...