Museo de Historias de Amor: el secreto romántico de Dubrovnik, la ciudad de Game of Thrones

Dos peluches acompañan el cuarto de corazones del Museo de Historias de Amor de Dubrovnik, donde visitantes de distintos países dejan mensajes escritos en papel. Foto: Kevin Stiven Ramírez Quintero

Hay amores que empiezan en una fiesta o por culpa de un amigo que se cree cupido; otros, con un celular estrellado contra el piso. Así le pasó a Seo-yun, de Corea del Sur. En una pausa para el almuerzo, un desconocido tropezó y le tumbó su celular. Él ofreció pagar el arreglo. Ella, furiosa, aceptó verlo con la factura, pero terminaron hablando de todo menos del aparato roto. Luego llegó un celular nuevo y, tiempo después, un anillo de compromiso.

Esa historia está en el